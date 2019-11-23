歐洲之星通車25週年 風雨兼程 英倫歐陸一線牽
往返於英倫和歐洲大陸的火車歐洲之星（Eurostar）25歲了；近32英里長的英吉利海峽海底隧道開通也25年了。
1994年，英倫三島和歐洲大陸首次通火車，英吉利海峽的海底隧道首次通車。25年風雨兼程，歐洲之星運送的旅客人數已經超過了2億人次。
歐洲之星表示，從2020年1月1日開始，每發一班車就在歐洲之星鐵路網覆蓋的地區種一棵樹，包括英國、法國、比利時和荷蘭，總共植樹2萬棵。
這是它的環保承諾和行動。
下面來翻翻老照片，重溫歐洲之星不長也不短的歷史。
英女王伊麗莎白二世1994年5月6日乘歐洲之星從倫敦啟程，前往法國參加英法海底隧道通車慶典，同行的有菲利普親王和英國政府要員。半年後，歐洲之星正式投入運行，向公眾開放，在倫敦和巴黎之間運來送往。
英吉利海峽在戰爭年代曾經是阻擋外地侵犯的天然屏障，和平年代則成了英國和歐陸往來的羈絆。
英法兩國政府商量歐洲之星項目時，一個關鍵內容就是建海底隧道。
海峽隧道的另一側出口位於法國加萊附近的科凱勒（Coquelles）。時任法國總統密特朗就在科凱勒迎接英女王一行，兩國政要共同見證隧道通車。
英吉利海峽隧道（Channel Tunnel），也有人稱之為英法海底隧道，修建工程歷時8年，參與施工的工人總共1.3萬人，1993年建成，次年通車。
現在歐洲隧道公司擁有這個海底隧道，最大客戶是歐洲之星。
滑鐵盧車站位於倫敦市中心的泰晤士河畔。
這裏是歐洲之星在英國最初的「總部」。倫敦開往巴黎、布魯塞爾和里爾第一列客車1994年11月14日從這裏發車。
最開始，倫敦和巴黎每天各發二班車，倫敦和布魯塞爾之間有兩班車。
當時倫敦到巴黎的旅行時間是3小時，現在縮短到2小時16分。
最初幾年，乘火車去歐洲大陸是一件十分稀罕的事，市場相當「小眾」。
2001年，流行樂壇歌星凱莉·米洛為歐洲之星拍了一條廣告片，展現的是她從倫敦搭火車去巴黎購物一日遊。
2007年，歐洲之星倫敦終點站從滑鐵盧站遷到聖潘克拉斯國際列（London St Pancras International）車站。那年11月14日，倫敦到巴黎的歐洲之星列車從聖潘克拉斯站始發。
決定搬家時，歐洲之星公司說，搬出滑鐵盧站可以騰出更多空間和軌道，讓更多英國國內列車進出，尤其是英格蘭東南地區的區間通勤火車。
也是在2007年，歐洲之星迎來第1億位旅客。
隨著時間推移，歐洲之星逐漸褪去了新奇稀罕的光環，成為普羅大眾出行的選項之一。
從傳統的電氣列車到新型高速列車，歐洲之星25年風雨無阻往返英國和歐陸。
期間，它見識了來往眾生相，包括不少前去歐陸舉辦婚禮的新婚夫婦，有時還有成群結隊去參加婚禮的親友。
2010年，歐洲之星國際有限公司（EIL）成立，取代了之前負責運營歐洲之星的英法比三國合資公司。
2015年，英國時任財相奧斯本宣佈出售英國財政部持有的歐洲之星40%股權，理由之一是可以因此減少財政赤字。
另一個原因是廉價航空公司興起，搶走了鐵路客運相當大一片市場，使得歐洲之星未能達到最初設想的目標：到2004年每年載客人次達到2140萬，實際只有730萬。
目前EIL控股股東是法國國家鐵路（SNCF，55%），其餘股權分別屬於加拿大魁北克儲蓄與投資資金（CDPQ，30%）、愛馬仕投資管理（10%）和比利時國家鐵路（NMBS/SNCB，5%）。
英吉利海峽隧道由歐洲隧道公司（Eurotunnel）擁有，歐洲之星公司是它最大的客戶。
2014年，歐洲之星20歲，新型高速列車e320投入運行。這個名字的意思是時速最高可達320公里。
不僅速度快，普通車廂裏還有免費無線聯網、充電插座，商務車廂提供USB接口。
2014年，歐洲之星開通了全年往返倫敦和里昂及法國南部的客運線，為此特意把一節車廂改裝成普羅旺斯薰衣草田以示慶祝。
世事多變，凡事都不可能 一帆風順。歐洲之星也不例外。人們記憶中，歐洲之星因為法國或英國工人罷工而誤點、取消，基本上已經見怪不怪。
前幾年，歐洲難民危機最危急的時候，法國加萊成了伺機偷渡進英國的最後一站營地，難民營人滿為患，各種人道和非人道問題吸引世界聚焦。
曾經發生過難民強行進入海底隧道，凖備爬火車偷渡，導致歐洲之星列車受阻。
2018年，歐洲之星開通了倫敦到荷蘭鹿特丹和阿姆斯特丹的客運服務。
歐洲之星緊跟時代，甚至超前於同行。它有一個機器人乘務員，叫佩帕（Pepper），會說英文和法文，可以在旅途中為旅客提供幫助。
現在，歐洲之星的客運網絡從最初的兩條路線擴展到13個站點，班次也大增。倫敦和巴黎每小時對開一列，倫敦-布魯塞爾每二小時一趟車，倫敦-阿姆斯特丹一天三趟車。
夏天倫敦到法國里昂和馬賽有歐洲之星直通車，冬天有倫敦到法國阿爾卑斯山滑雪場的直通車。
作為跨英吉利海峽聯通英國和歐洲大陸的高速列車，歐洲之星在英國脫歐的情況下將受到什麼影響，目前仍難確定。
《金融時報》2019年初透露，根據英國政府一份秘密報告，英國脫歐後，聖潘克拉斯火車站每天排隊過關的人將達到1.5萬人，英國方面英法海底隧道火車服務將因此受到重大干擾，或將導致運營班次比現有水平減少四到六成。
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