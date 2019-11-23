全球兒童和青少年活動量減少 你孩子表現如何？

Image copyright Science Photo Library Image caption 在接受調查的146個國家中，絶大多數國家的男孩子要比女孩子活動量更多些。

隨著人們對健康的重視，人們越來越意識到在兒童和青少年成長過程中體力活動，即玩耍時間的重要性。

然而， 根據世界衛生組織（WHO）的首份分析報告顯示，全世界五分之四的11-17歲年齡段的兒童和青少年活動量不夠。

世衛組織說，由於活動量不夠，這些孩子的身心都會受到影響，包括大腦發育以及社會技能。

而且，這一現象是全球性的，無論是窮國和富國都未能實現每天一個小時的推薦活動量。

在接受調查的146個國家中，絶大多數國家的男孩子要比女孩子活動量更多些。

活動量都包括哪些？

你的器材不支持播放多媒體材料 研究顯示女孩相對來講更不願意上體育課。（英文視頻）

一般來說， 任何能讓人心跳加快、肺活量加大的活動都算運動。具體包括：

跑步

騎自行車

游泳

踢足球

跳躍

跳繩

體操

聯合國對11-17歲兒童和青少年的活動量推薦目標是每天60分鐘的中等到劇烈強度的運動。

在解釋這一推薦量時，世界衛生組織的布爾博士（Fiona Bull）表示， 這一目標並不過分，它是根據如何保持良好的健康和發育的證據基礎上制定的。

其中， 中等運動強度是指你在運動或活動過程中仍可以聊天、對話，而劇烈活動則使正常說話困難，讓你喘不過來氣。

為什麼活動如此重要？

Image caption 英格蘭公共衛生署說，5-18歲的兒童和青少年每天需要運動60分鐘；19-64歲成人為每周150分鐘中等強度有氧運動；65歲以上的人，每周150分鐘中等強度有氧運動，最好每周兩次力量練習。

兒童和青少年保持一定的活動量最主要的原因是保證健康，不但是指目前的健康，還包括未來的健康。

從短期來看，保持運動可以讓你擁有更健康的心肺功能、強壯的肌肉和骨骼。

同時，也能讓人保持更好的心態和精神健康，以及不發胖等。

不僅如此， 世衛組織的古索爾德博士（Dr Regina Guthold）說，兒童和青少年時期活躍的人長大後保持活躍的可能性更大。

因此，如果一生都保持運動能夠降低罹患許多疾病的風險，包括心臟病、中風以及二型糖尿病等。

與此同時， 研究人員稱有越來越多的證據表明，積極運動對大腦發育有利。

古索爾德博士表示，喜歡運動的人具有良好的認知能力、學習也更容易以及更好的社會技能。

運動量減少的原因

Image copyright Getty Images Image caption 功課多是課外活動少的原因之一。

那麼，到底是什麼原因使孩子們的活動量普遍減少了呢？是他們變懶了嗎？

布爾說，不是這樣的。

但她表示，這一問題帶有全球普遍性， 而且不只是兒童和青少年，成年人也包括在內。問題就在於我們沒對運動量給予足夠的重視。

其中的一個原因是，人們過於把精力集中在學習成績上而忽視了體能訓練。

該報告的作者之一瑞利（Leanne Riley）表示，人們總是鼓勵這一年齡段的孩子要刻苦學習。

因此，他們把大量的時間花在完成作業和功課上，沒有時間活動。

此外， 還跟確保體育和休閒設施是否安全、容易找到以及學生們是否消費得起有關。

例如， 如果道路不安全就無法確保學生們可以步行或騎自行車去上學或是去朋友家等。因此， 安全是個大問題。

另外一個原因跟「數字遊戲」的興起有關。它們無疑成為室外活動的競爭對手。因為， 你可以足不出戶，在手機、電腦上輕鬆上網玩遊戲。

布爾說， 這在以前是前所未有的。

中國情況

Image caption 全球學校兒童活動量比較百分比：藍色為男孩，粉紫色為女孩。百分比越低運動量越高。左側從上到下的國家分別是：孟加拉、愛爾蘭、美國、斯洛伐克和保加利亞。贊比亞、蘇丹、柬埔寨、韓國和菲律賓。右側的國家和地區為：孟加拉、印度、斯洛伐克、摩爾多瓦、格陵蘭。東帝汶、柬埔寨、文萊、菲律賓和韓國。

正如前面所說，兒童和青少年活動量減少是全球性的，從阿富汗到津巴布韋都是如此。

即使在孟加拉，這個相對表現好一點的國家，還是有三分之二（66%）的兒童和青少年每天活動量不到一個小時。

菲律賓的男孩（93%）和韓國的女孩（97%）則分別是調查中活動量最小的兩個群體。

中國的情況也不容樂觀，中國兒童和青少年運動不足的比例在85-89%之間。

總的來說，大多數國家都是男孩表現得更好一些，但以下這四個國家除外：湯加、薩摩亞、阿富汗和贊比亞。這四個國家的女孩子更活躍些。

從全球範圍內，85%的女孩活動量不夠，男孩的比例則為78%。

女孩活動量小的原因

Image copyright Getty Images Image caption 專家說，應該在發展一些對女孩更具吸引力的運動方面多做一些努力。

由於國情和文化不同，並沒有什麼單一原因解釋為什麼女孩的活動量想對比較小。

因為在有些國家的文化中，不鼓勵青春期少女像男孩子一樣好動。

瑞利表示，人們用於鼓勵參加體育運動的方式通常總是對男孩子更具吸引力。

因此，應該在發展一些對女孩更具吸引力的運動方面多做一些努力，比如，先從更衣室做起，做到男女分開， 讓女孩子感覺參加體育活動更自在。

專家看法

這份發表在《柳葉刀兒童與青少年健康》（The Lancet Child & Adolescent Health）上的研究，比較了2001年和2016年的活動水平後發現，男孩子的總體運動量略有增加，但女孩子則維持不變。

加拿大兒童專家唐伯利醫生（Dr. Mark Tremblay）認為，電子革命對人們生活方式的影響最大。

它從根本上改變了人們生活、學習、工作、娛樂、旅遊的方式， 讓人們更多時間在室內度過，而不是室外，而且， 往往是坐在椅子上就可以做大多數事情。

「人們睡眠時間更少、坐椅子的時間更長、走路更少、開車更多。總之，比以前的體力活動更少了，」他說。

英國兒童專家維納教授（Prof Russell Viner）對世衛組織這一報告的調查結果感到擔憂。

他表示，那些活動量多的孩子身體更好，在學校的表現也更好。

因此， 他說，「我們應該為兒童和青少年創造更有利的活動條件，讓他們能夠擁有活躍健康的生活。 當然，說起來容易，做起來難。」