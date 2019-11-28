地球的憂傷：曾經常見的大海雀因人類活動遭滅絶

Image copyright Science Photo Library Image caption 不到1850年，曾經在大西洋沿岸常見的大海雀就被人類滅絶了。現在只有標本和骨骼存在博物館裏

英國科學家研究發現，人類對大自然的開疆拓土的過度活動可能危及即使常見的物種。

到19世紀，地球上還生活著一種大海鳥，它的名字叫大海雀（或者又稱為大海燕，Great Auk）。

這是一種不會飛的鳥，曾廣泛存在於大西洋周邊的各個島嶼上。

傑西卡·托馬斯（Jessica Thomas）博士是一位在英國威爾士斯旺西（Swansea）工作的科學家。她說，大海雀永遠活在她的心裏。

多年來，托馬斯博士一直在研究大海雀的基因DNA，終於將大海雀的故事呈現給世人。

奇葩大鳥的悲慘滅絶

大海雀約80厘米高，長著企鵝似的粗短豐滿的翼翅但不會飛，體型肥胖圓滾。從北美洲，到格陵蘭島、冰島、斯堪的納維亞和英國，曾經生活在北大西洋兩岸各地，到處可見。

托馬斯博士說，由於大海雀不會飛，為了是把它們當作食物和獲得它們的羽毛，它們總是成為人類的捕殺的目標。

世界人口稀少時，不會對大海雀構成族群滅絶的威脅。

但是到了大約1500年時，當歐洲的海員在紐芬蘭群島（Newfoundland）發現了豐富的漁場，對大海雀的狩獵活動也愈演愈烈。

1850年之前，大海雀就滅絶了。最後兩個已知的標本，是在冰島海岸外的埃爾迪島（Eldey Island）被漁民獵殺的。

Image caption 海鸚是大海雀的近親，但不同的是它會飛，即使這樣仍然因為其肉鮮美被人獵殺，成為易危物種

基因圖譜

托馬斯博士在英國威爾士班戈大學（Bangor University）和丹麥哥本哈根大學（Copenhagen University）做博士期間，研究了現存於歐洲41個博物館大海雀的標本中的骨骼和組織樣本。

她一直在研究大海雀數量開始大幅下降的原因。

托馬斯博士的研究發現，描繪了一幅圖譜，說明即使是最常見的物種在人類的過度開發面前也脆弱不堪。

她說，通常一個物種滅絶的重要原因之一可能是缺乏遺傳多樣性，即它們個體是近親繁殖，這使得該物種作為一個整體，變得容易受到疾病或環境變化的影響。

但大海雀的基因顯示，它並不缺乏遺傳多樣性。

你的器材不支持播放多媒體材料 人類活動給地球留下的傷痕

人類捕殺導致物種滅絶

托馬斯博士在大量研究了大海雀的基因後說，大海雀的的遺傳多樣性非常高，除了兩個序列，她的研究團隊找到的DNA序列都大相徑庭。

事實上，托馬斯博士和她的同事發現制定的大海雀遺傳基因圖譜時間表表明，在密集的大捕獵開始的時候，大海雀這個物種真的很好。

托馬斯博士表示，如果沒有人類的捕獵，大海雀根本不會面臨滅絶的危險。

她表示，這項研究結果說明，即使是一個物種廣泛分佈，數量豐富，但在密集的人類活動的局部壓力下，它最終也仍然不堪一擊。