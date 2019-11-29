Image copyright Matt Cardy/Getty Image caption 英國倫敦自然歷史博物館的卡內基梁龍骨骼化石複製品是根據1878年在美國懷俄明州發現的一套梁龍化石複製的，蘇格蘭裔美國鋼鐵巨頭卡內基資助了這支考古隊。這類梁龍是人類第一次發現，就用卡內基的名字命名。

物種滅絶，這個詞最容易讓人聯想到的或許是恐龍、猛瑪，似乎離自己、離現在很遙遠。實際上，物種滅絶從未停止發生。

非政府組織世界自然基金會（WWF）說，地球上每年有大約1萬個動物物種滅絶，瀕危動物物種數量翻倍。

WWF承認，每年地球物種滅絶的精確數字很難統計。原因較複雜。

有些物種在一個地區一度絶跡，被認為絶種，但在其他地區不為人知地存活著，後來被發現。

而這種「復活」也許被人發現並記錄在冊，也許無人知曉。

你的器材不支持播放多媒體材料 人類活動給地球留下的傷痕

地球生物進化史上曾發生過6次物種大滅絶

5億年前，寒武紀末期，約50%動物科滅絶；

3.5億年前，30%動物科消失，包括許多無頜類魚類和盾皮魚類；

2.5億年前，二疊紀末，約40%動物科滅絶；朽木死樹形成現代的煤田就發生在那個時候；

1.85億年前，80%爬行動物消失；

6500萬年前，白堊紀，恐龍滅絶；

1萬年前，更新紀開始，特點是島嶼型物種、大型哺乳動物和鳥類滅絶。

自18世紀中葉第一次工業革命以來，地球物種因人類活動影響而滅絶的現象日益突出。

冰島大海雀、北美旅鴿、印尼巴厘虎、澳洲袋狼、直隸獼猴、高鼻羚羊、台灣雲豹等許多動物物種永遠消失了。

瀕危物種名單上列著四分之一的哺乳動物，千餘種鳥類和數萬種植物。

下面來看看一些永遠消失的和暫時絶跡的動物。

瓦頓小姐紅疣猴（加納和科特迪瓦）

Image copyright Getty Images Image caption 桑給巴爾的紅疣猴是瓦爾頓小姐紅疣猴的近親。後者從1978年以來就蹤跡全無，沒有任何被正式發現的記錄。

沃爾德倫紅疣猴，別名瓦頓小姐紅疣猴（Miss Waldron's Red Colobus），大約10多年前被認為絶種了。

它們生活在非洲加納和科特迪瓦交界地區，最大的特點是沒有大拇指。

這個種群的紅疣猴性格脾氣溫和，成群而居，通常生活在密林中巨大的樹冠上。

隨著它們賴以生存的原始森林因人類砍伐而面積迅速縮小，這些珍稀猴子的生活習慣被迫改變，更容易受到自然界天敵和偷獵者襲擊，而近親繁殖導致遺傳缺陷，最終導致絶種。

非洲桑給巴爾紅疣猴是瓦爾頓小姐紅疣猴的近親之一，也是非洲最珍稀的瀕危靈長類動物之一，目前大約只有1500隻。

白鱀豚（中國）

Image caption 白暨豚據信是世界上最古老的淡水哺乳動物之一

白鱀豚（Yangtze River Dolphin），又叫白暨豚、白鰭豚、白鰭鯨、白鰭、白旗、白夾、青鰭、江馬、揚子江豚、中華江豚及長江河豚等，是中國特有的淡水鯨類，僅產於長江中下游。

2006年，白鱀豚被宣佈絶種。據信它是世界上最古老的淡水哺乳動物之一。

雖然外形似乎不如海豚流落、優雅，但它的聲納定位系統高度發達，在豚類家族中出類拔萃，無與倫比：它可以精凖鎖定一條魚的位置。

然而，這種優越性卻成了殺死它們的兇手，密集的漁船、集裝箱貨輪、拖網漁船和各種人類活動造成的污染，使得高度敏感的白鱀豚無法忍受，難以生存。

加勒比僧海豹（牙買加和尼加拉瓜之間的小塞拉納島）

Image copyright Getty Images Image caption 英國諾福克郡海豹保護區的小僧海豹。加勒比海的小島上曾經生活著它的近親。

加勒比僧海豹（Caribbean monk seal）曾經在墨西哥灣、中美洲東海岸和南美洲北部海岸地區出沒。

因為它們的脂肪可以提煉海豹油，所以遭過度獵殺。同時，它們賴以充饑的魚蝦類海生物也因人類過度捕漁而日漸稀缺。

加勒比僧海豹的數量因此銳減，最後被人見到是1952年，在西加勒比海的小塞拉納島，位於牙買加和尼加拉瓜之間。

阿拉巴馬豬趾貽貝（美國）

Image copyright Getty Images Image caption 淡水貽貝外形更像巨大的蛤。這些是2014年10月在流經布拉格的伏爾塔瓦河中發現的鴨貽貝，屬於瀕危物種。

阿拉巴馬豬趾貽貝（Alabama Pigtoe）原產於美國阿拉巴馬州的莫比爾河，2006年被宣佈絶種。

因外形像豬蹄而得此名的這種貽貝具有過濾污濁河水的功能。但是，河流污染嚴重到超過它們過濾能力時，豬趾貽貝就絶跡了。

它很不起眼，但它的絶種揭示了一個令人震驚的真相，那就是這條河被附近化工廠排出的廢水污染到無以複加的程度。

渡渡鳥（毛裏求斯）

Image copyright Getty Images Image caption 渡渡鳥成了因人類活動導致物種滅絶的象徵

渡渡鳥（Dodo） 可以說是最著名的、已經絶種的鳥。

它和遠古時代的恐龍一樣，在今天人們的腦子裏成了物種滅絶的同義詞，一種象徵符號。

這種體態有點像鴨子的鳥曾經生活在毛裏求斯的海島上，無憂無慮，沒有任何天敵。

後來，人類登上了這些島。人類和他們帶去的其它動物成了渡渡鳥的天敵，最後導致它們絶種。

據記載，最後一隻渡渡鳥死於1700年代。

大海牛 （白令海峽，阿拉斯加和俄國之間）

Image copyright Getty Images Image caption 1741年，自然生物學家喬治·斯特拉（George Steller）和探險家維圖斯·白令（Vitus Bering）的探險船在現在的白令島觸礁，意外發現了這個龐然大物。

大海牛（Steller's Sea Cow），又名巨儒艮或斯特拉海牛，是已滅絶的巨型哺乳動物。

自然生物學者喬治·斯特拉（George Steller）1741 年在白令海峽發現了大海牛。他也是已知唯一見過活著的大海牛的生物學家。

大海牛是海牛、儒艮的近親，看著很像，只不過體型巨大，據信可以長到9米長。

因為體格龐大、皮韌脂厚，大海牛成了人類獵殺的目標 - 看來它的肉是美味，有點像杏仁油浸漬的牛肉。

大海牛的絶種比渡渡鳥晚了沒多久，原因主要是人類獵殺和它們的覓食環境發生了巨變。

斑驢（南非）

Image caption 1883年8月12日在荷蘭阿姆斯特丹阿蒂斯動物園去世的阿姆斯特丹斑驢肖像

斑驢（Quagga）之所以絶種，據信就是因為它美得不同尋常。

它來自非洲，前半身像斑馬，斑馬紋，後半身像馬，是純粹的棕色。

為此，斑驢成了搶手貨，被偷獵者四處捕獵，終至絶種。

最後一匹斑驢1883年死於荷蘭一家動物園。

大角鹿（愛爾蘭）

Image copyright Getty Images Image caption 傳說中的愛爾蘭麋鹿，就是一個巨型版的麋鹿

大角鹿（Irish Elk）又名巨大角鹿、巨型鹿或愛爾蘭麋鹿，是已知體型最大的鹿。

它長得跟現在的鹿差不多，但尺寸巨大，身高2米，兩具鹿角跨度達3.65米。

這種巨型版的麋鹿大約7700年前滅絶，原因很可能是氣候變化和被天敵獵食。

白尾海雕（英國）

Image copyright Getty Images Image caption 英國白尾海雕被獵殺到絶跡時，歐洲大陸仍有它們棲息之地

白尾海雕（White-tailed Eagle）是少數「死而復活」的絶跡物種之一。它雙翼張開時可達2米寬。

20世紀早期，白尾海雕在英國被無情獵殺。

到人類意識到這種海鳥所剩無幾、立法禁止獵殺時，已經為時太晚。

嚴格說來，白尾海雕並沒有絶種，只是在英國被斬盡殺絶，而歐洲大陸還有它們的同族同種在繁衍生息。

後來，英國從歐洲大陸「請」回了白尾海雕。

當然，它屬於幸運的物種。

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