全球塑料垃圾困局如何破解 關鍵是「對症下藥」

Image copyright Getty Images Image caption 英國環保組織呼籲政府大幅提高超市塑料袋價格，或者徹底禁止出售塑料袋，以限制塑料垃圾的產生量

英國的一項研究發現英國超市塑料垃圾增加之際，北京宣佈將於2020年開始實施垃圾分類如何處理廢塑料？

塑料的製作原料從石油和煤炭中提取，作為一種石化產品合成物，塑料需要長達400-500年才能降解成為對自然、生物鏈無害的物質。

英國政府的科學家們稱，估計海洋中的廢塑料量還會在10年內翻兩番。

比一比誰能更好處理塑料垃圾，可能涉及未來可持續發展問題。

Image copyright EPA Image caption 英國政府的科學家們稱，估計海洋中的廢塑料量還會在十年內翻兩番

英國通過市場價格限制塑料

2019年8月，英國政府統計曾經宣佈，自從2015年英國開始對超市一次性塑料袋每個收取5便士（約6.5美分，約人民幣4角）的費用來解決塑料污染問題以來，英格蘭使用一次性塑料袋的數量減少了90%。

但綠色和平組織（英國）的研究發現，隨著商家賣出15億個可重覆使用的環保購物袋（Bags for life）銷量增加，英國超市使用的塑料總量增加到90萬噸。

英國的活動人士呼籲，需要再提高購買塑料袋（包括所謂很多環保可回收塑料袋）的費用，或完全禁止使用塑料袋，因為有研究表明，英國的每個家庭平均每年購買54個塑料袋。

2016年，英國的一次性塑料袋銷量達到20億隻。專家們說，可多次重覆使用的環保袋必須使用至少4次才能保護環境，減少其對氣候變化造成的影響。

英國各大超市零售商們說，他們已經減少了自有品牌產品的塑料包裝。

Image copyright Getty Images Image caption 英國各大超市都承諾具體目標，減少塑料包裝的使用

新研究報告

綠色和平組織和環保活動慈善組織環境調查機構在對英國超市塑料使用問題2019年末做出了第二次年度研究。

該報告得出結論，可重覆使用的環保購物袋銷量的上升意味著許多顧客將其用作一次性塑料袋的替代品。

目前英國許多超市已經完全停止銷售5便士的一次性購物袋，轉而出售10便士的更結實的購物袋，希望人們能重覆使用。

上述兩個研究機構的報告稱，可重覆使用的環保購物袋在愛爾蘭共和國定價70歐分（約77美分，約5.42元人民幣）後，銷售量大跌90%。

報告建議，英國的超市購物袋應該定價在70便士或者政府徹底禁止超市銷售。

北京垃圾分類和新的限塑令

中國對塑料的需求消費約佔全球消費的四分之一。雖然中國早在10多年前已經認識到塑料的危害並頒布限塑令，在大超市中實施塑料袋收費政策，但因為經濟和消費增長，塑料袋消費不降反升。

互聯網興起後，外賣、網購等成為了塑料使用大戶，這些塑料並不在中國限塑令的限制範圍內。

目前，中國已經開始認識塑料垃圾難以回收和降解對中國環境的挑戰日益增加的嚴峻局面。

在2019年7月1日，上海市正式實行生活垃圾分類管理條例後， 北京將於2020年5月1日開始生活垃圾分類管理。但塑料垃圾，特別是塑料袋尚不清楚最後處理方式。

有中國網民指出，垃圾分類，僅僅是中國與塑料垃圾戰爭的開始。