PISA最新評估：哪個國家的學生最優秀？

Image copyright Getty Images Image caption 自2009年以來的四次PISA評估當中，中國已經三次名列榜首。

全世界哪一個國家擁有最優秀的教育系統？

這個問題的答案可以非常主觀，但是其中一個值得參考的客觀標凖是國際學生能力評估計劃（Programme for International Student Assessment，簡稱PISA）。

這是經濟合作與發展組織（OECD）設計的系列全球評估，從2000年開始，每三年對全世界的15歲學生進行能力評估。

最新的是經合組織就2018年的全世界學生能力的評估結果，當中顯示，中國學生在閲讀、數學和科學知識能力上的表現優於所有其他接受測評的國家。

這是怎樣的測試？

去年的PISA評估，有創紀錄的79個國家參加，測評的學生樣本人數為60萬。

經濟合作與發展組織由37個國家組成，當中大多數是像美國、日本和歐盟成員國等發達國家。

不過，越來越多的政府都想要知道，他們本土的學生與國際標凖相比如何。

該測評根據每個國家學生的平均得分為各國排序，如今已經成為反映教育水凖的一個具有重大影響力的標桿，提供了學生考試之外的另一種視角。

在測試中，學生會面對與現實生活相關的一些問題，包括做出財政決定或者如何善用信息等等。

以2018年為例，考查閲讀知識部分的其中一條問題是基於一段虛構的網絡論壇對話，當中一個養雞的人想要知道，給她飼養的動物餵阿司匹林是否安全。

亞洲國家佔優

在過去四次PISA評估當中，其中三次排名最高的都是中國，不過這當中也有一個缺陷：參與者只局限在這個國家的一些特定地區。

中國當局在2009和2012年的評估當中只使用了來自上海市的成績；在2015和2018年，他們只計算了四個省份的成績。

「在這些地區，客觀社會條件最差的學生，都比OECD區內的學生平均水平高，」OECD的教育主管安德列亞斯·施萊徹（Andreas Schleicher）在一份聲明中說。

在這個項目開始的頭三次評估（2000、2003和2006年）當中，芬蘭都排在頭名，而2015年排頭名的則是新加坡。

Image copyright Getty Images Image caption 愛沙尼亞是非亞洲國家當中排名最高的。

將所有得分考慮在內的話，亞洲國家整體一直都排名前列。最新的這一次排名當中，前四位均是亞洲國家，愛沙尼亞則是排名最高的非亞洲國家。

在新的評估成果當中，OECD對於所謂「對數碼世界的習慣程度」表示出擔憂。據施萊徹所說，最新一輪的PISA測評顯示，在OECD國家當中，在面對不熟悉的話題時仍然能將事實與觀點區分開來的學生不足10%。

不過，評估結果也表明，發達國家與發展中國家之間的教育水平差距並不如人們預期的那樣大。

施萊徹還表示：「當比較PISA評估當中得分相若的國家時，發現它們的收入水平有很大差別。」

OECD指出的另一個重點發現是，不同性別之間的表現有明顯的不同。

在閲讀方面，女孩子的表現要明顯好於男孩子，在科學知識能力上也比男孩略稍（2分），而男孩子在數學上則平均比女孩子高五分。