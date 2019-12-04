Image caption 安娜說，她在性交過程中遭到揪頭髮、掌摑等暴力。

兩廂情願的性愛本來是兩性中最溫馨和親密的時刻。

然而，根據英國最新的調查發現，越來越多的女性表示她們在性愛中遭受無緣無故的性暴力。

這一現象令活動人士的關注，他們警告說，性愛中的暴力似乎正在變成一種常態。

根據BBC委托英國民意調查公司Savanta ComRes所作的一項調查發現，在40歲以下的女性中，有超過三分之一的女性在兩廂情願的性生活中經歷過暴力傾向，包括：掌摑、扼喉、堵嘴、吐口水等。

其中，扼喉又稱窒息性做愛，有很高的危險性。

在性愛過程中，凡是經歷過這些性暴力的女性，無論他們是自願的還是不情願的，甚至是未經過任何警告的，有20%的女性之後感到害怕或是不開心。

安娜的故事

23歲的安娜今年剛剛大學畢業，她就有過這樣的經歷， 而且，不只一次。

她說，她曾在3次不同的做愛經歷中遭受過性暴力。

一開始，與她做愛的一名男子揪住她的頭髮，然後試圖用手掐她的脖子。

「我感到震驚。我感覺難受，並覺得面臨威脅，」安娜說。

她表示，如果有人在大街上對你掌摑或試圖掐你喉嚨，令你窒息，那肯定是人身攻擊。

安娜把這事跟朋友講了之後，才意識到性暴力的普遍性。

性暴力的普遍性

安娜說，許多與她發生過性關係的男子都試圖嘗試過一種或以上的暴力手段。

其中一次，一名男子在毫無警告的情況下卡住她的脖子，令她窒息。

安娜說：「我知道有些女子可能會說她們喜歡粗魯的性愛。所以，一些男子就以為所有女人都是這樣。這就是問題所在。」

英國民意調查公司Savanta ComRes調查了2000多名年齡在18-39歲的女性，看看有多少女性在性愛中遭遇過掌摑、扼喉、堵嘴、吐口水等性暴力。

調查結果發現，三分之一以上的女性（38%）遭受過性暴力。

慈善組織「女性司法中心」（The Centre for Women's Justice）告訴BBC, 這一數字顯示年輕女性面臨越來越多的壓力，屈服於暴力和危險的性行為。

該組織說，這在很大程度上是因為極端色情內容的普遍化和正常化的結果。

女性協助組織的負責人之一克萊爾表示，性暴力不應因為是兩廂情願的性愛就顯得沒有什麼大不了的。

艾瑪的故事

艾瑪30多歲。她在與自己長期伴侶分手後不久曾與一名男子有過一夜情。

在兩人的性愛過程中，該名男子在沒有任何警告的情況下，突然雙手掐住艾瑪的脖子，令艾瑪害怕與震驚。

但艾瑪當時沒敢出聲，因為她覺得自己當時的處境非常不利，萬一她的性伙伴對她下狠手該怎麼辦？

艾瑪認為，這主要是色情暴力片的影響。

艾瑪覺得，男性在網上看了這樣的色情片後，希望能在現實生活中得到實踐。

Image caption 該圖表顯示，經歷過掌摑、扼喉、堵嘴、吐口水等性暴力的女性中，有多少是被逼無奈、處於壓力後的行為。其中8%表示，每次都是；12%稱大多數時候；20%表示有些時候；56%稱從來沒有過；2%表示不想說。

性暴力成常態

史蒂文·波普是兩性關係的心理治療師。

他告訴BBC，他每天都碰到由於性暴力而造成不良影響的受害人。

波普表示，這就像是一個悄無聲息的流行病一樣。

有些人認為這很正常，所以就這樣做了。但其實它可以給人造成傷害。

他還說，對許多人來說，性暴力破壞了兩人的關係。而最糟糕的是，居然有人接受這種性暴力。

波普擔心，那些經常有性暴力行為的人不知道其潛在的風險和危害。

他說，「到我這裏接受治療的人，大多因為差點玩過了火。他們在窒息性做愛中差點失手，造成對方長時間失去知覺。」

「窒息性性愛有很高風險，但人們在置身其中時根本沒有考慮這一點，」波普說。

英國女性安全性愛活動人士麥肯奇（Fiona McKenzie）形容這一調查結果「尤其令人恐懼」。

她表示，有時女性一開始並沒有認識到這些行為屬於性暴力。

格雷絲的故事

Image copyright LUCIE BLACKMAN TRUST Image caption 格雷絲·米利亞內（Grace Millane）可能是窒息性性遊戲的受害者。

麥肯奇注意到近年來，由於窒息性做愛而死亡的女性人數不斷上升。

它促使麥肯奇成立了一個「我們不同意這樣做」（We Can't Consent to This）的組織。

一年前，英國22歲的女孩格雷絲·米利亞內（Grace Millane）在新西蘭做背包客旅遊時通過網上約會APP認識一名男子，兩人之後回到酒店房間。從此，格雷絲就失蹤了。

後來，人們在奧克蘭的樹林中發現了她的屍體。

在審訊過程中，辨方律師稱被告並沒有謀殺格雷絲。 格雷絲是因為在激烈的性愛遊戲中意外窒息死亡。

麥肯奇表示，在許多這樣的犯罪案例中，被告往往以性愛是兩廂情願作為辯護借口。

安娜則表示，性愛已經變成了一個以男性為中心的色情遊戲， 讓女性無法享受。

安娜說，那些在性愛中使用暴力的男子都是普普通通的人。但他們的共同之處在於，他們經常觀看色情暴力視頻。

他們誤以為這就是女性想要的，他們根本不問對方是否同意。

如果你人在英國，並有過類似的經歷，需要尋求幫助，可以撥打BBC熱線：BBC Action Line.