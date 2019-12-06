地鐵污染：一個嚴重卻容易被人忽視的角落

Image copyright Getty Images Image caption 倫敦地鐵高峰期十分擁擠

一提到污染， 人們馬上想到的是大城市的霧霾。

然而， 還有一個地方的污染可能並未引起多數人的注意， 那就是城市地鐵網絡中的污染。

根據英國最近一份專門針對地鐵污染的調查發現，倫敦地鐵是全世界地鐵中污染程度最嚴重的。

原因何在？

Image copyright BBC Chinese Image caption 維多利亞線全程在地下，穿過倫敦市中心，是污染最嚴重的線。

倫敦地鐵四通八達，是世界上最古老（1863年建成通車）的地鐵網絡之一。倫敦地鐵共有11條線路，全長402公里（250英里），是全球線路長度第四的地鐵系統，僅次於中國的上海、北京和廣州的地鐵網絡。

在這11條線路中， 污染程度最嚴重的要數維多利亞線（Victoris Line) 和北線（Northern Line)。這又是為什麼呢？

根據倫敦國王學院（King's College London）所做的研究顯示，這主要是因為這兩條線比較深，而且全部（維多利亞線）或大部分（北線）在地下的原因。

所以， 同倫敦其它線路相比， 這兩條線路污染最嚴重。相比之下，在倫敦城郊，其它一些地鐵線路露出地面，空氣狀況較好；而在城市中心，越是老舊的線路，狀況越糟糕。

其中，尤其是維多利亞線，由於全城線路都在地下，通風受到限制，導致其污染程度最嚴重。

你的器材不支持播放多媒體材料 老鼠橫行紐約地鐵車廂

研究人員說， 維多利亞線PM2.5的含量平均是361微克/每立方米。嚴重地段和地鐵站高達800微克/每立方米。而世界衛生組織（WHO）的推薦標凖是10微克／每立方米。超過250微克／每立方米就屬於嚴重污染了。

此外，相比巴黎、紐約、柏林等城市，倫敦的地鐵線路埋得更深，污染物難以消散。

倫敦地鐵每日載客量平均高達300萬以上，那麼，可想而知有多少人每天暴露在污染的空氣之中。更別提，那些長期工作在地鐵上的工作人員。

Image copyright BBC Chinese Image caption 倫敦市中心的牛津街廣場地鐵站由於使用人數最多，使其成為污染最嚴重的地方之一。

那麼，地鐵中的污染源主要來自哪裏呢？

首先，地鐵是人員大量集中的地方，車廂相對封閉，空氣流通不良。 此外， 由於在地下，其通風和過濾條件本身也受到限制和影響，尤其是那些年頭比較久的地鐵線路。

與此同時，地鐵的污染主要來自剎車系統、軌道摩擦。

在地鐵運營過程中，鐵軌、剎車、摩擦、制動等所造成的微金屬粉塵顆粒可以懸浮在空氣中構成污染。

除此之外，地鐵內高度密集的人群會釋放出大量異味和二氧化碳，並產生各種微生物細菌，加上通風不良、日光不足，細菌等生物污染物在地鐵這一特定環境下會長久存活並進行傳播。特別是在早晚上下班高峰和人群極度擁擠的時候，空氣質量最差。

據倫敦交通局主管安全、健康和環境的負責人馬特森（Lilli Matson）表示，地鐵中的顆粒物主要為氧化鐵，與地面上的交通污染物不同。因此， 不清楚它是否與交通污染物一樣可怕。

有專家認為，其危害性甚至大於汽車尾氣。例如，瑞典科學家哈恩·卡爾森教授多年前就對地鐵污染問題發表過文章。他認為地鐵中的有害微粒，比汽車尾氣對人們健康造成的傷害還要大。

Image copyright BBC Chinese Image caption 列車進站時污染最大

中國地鐵污染情況

地鐵污染是全球地鐵運營網絡所面對的一個普遍問題。中國各大城市的地鐵也面臨不同程度的污染。

以北京為例。目前，北京擁有世界上規模最大的城市地鐵系統，現有17條運營線路、270座運營車站、456公里運營里程、日載客峰值近1200萬人次。

中國有關部門也意識到地鐵污染的嚴重性。有專家警告說，地鐵幾乎成了最髒的地方，污染顆粒物無所不在。

Image copyright xinhua Image caption 北京地鐵8號線也是污染比較嚴重的線。

據中國媒體報道， 在客流高峰期搭乘地鐵，除了擁擠外，還會有人出現胸口悶、嗓子癢甚至咳嗽等不適症狀。

4年前，北京磐石環境與能源研究所曾對北京多條地鐵車廂內空氣中的PM2.5濃度進行監測，結果發現，當室外PM2.5濃度均值在30微克/立方米以下時，北京地鐵6號線車廂內的PM2.5濃度值依然高達214微克/立方米，達到重度污染的水平。

預防措施與對策

既然地鐵污染如此嚴重，乘坐地鐵時人們能採取什麼自我保護措施，少受污染影響呢？

英國專家建議在有些污染嚴重的站台建立站台屏幕，把乘客和污染源隔開。同時，使用更好的通風裝置，特別是在車廂內。

此外， 英國專家建議乘客在有條件的情況下也可以選擇其它交通工具和地鐵線，減少自己接觸污染物的機會。

對於經常乘坐地鐵的人，專家們還建議，可以選擇佩戴專業的防護口罩。它們除了可以阻擋PM2.5等細小的顆粒物之外，也可以過濾細菌等微生物。

你的器材不支持播放多媒體材料 印度德里霧霾指數爆表

同時，在地鐵進站和出站時，盡可能離站台遠一些。

還有人建議，地鐵公司應該對車廂內的PM2.5等空氣質量指標進行實時監控。

PM2.5細顆粒污染之所以危險，是因為它可以通過呼吸進入人體的肺部和血液系統。長期接觸這種污染物，會增加人患心臟病、中風以及肺癌的風險。

因此，它被認為是危害人類健康的最大殺手之一。即使是健康人群，如果長時間處在污染環境中，也會使身體出現各種慢性病變。