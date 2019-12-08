Image copyright Getty Images Image caption 2019年11月20日，英國女王伊麗莎白二世給大衛·艾登堡爵士頒發英國皇家戰略研究所（Chatham House）獎，獎勵他為改善國際關係所做出的傑出貢獻。

世界級常青藤偶像、自然學家、頂級電視製片人、BBC金牌主持人、作家、英國國寶、英國女王的老朋友……

任何人賺來如此顯赫的一個名份就足夠驕傲了，而他有這樣一串響當當的名頭。歲月除了讓他滿頭白髮，還給他攢下了一部又一部轟動世界的電視精品，在93歲的高齡，仍然繼續推出風靡全球的鴻篇巨制。

他就是大衛 艾登堡（David Attenborough），一個在英國家喻戶曉、在全世界圈粉無數的巨星。

今年10月，由他主持的紀錄片《七個世界，一個星球》（Seven Worlds, One Planet）在全世界各地幾乎同步播出，再次震撼人心。

Image copyright John Sparks Image caption 1978年，艾登堡爵士拍攝大猩猩時，與它們「親密接觸」。

亞馬遜旗下的網路電影資料庫（IMDb），各國觀眾們為此片打出了接近滿分的9.6高分，而在中國觀眾評分的豆瓣排行榜上，這部紀錄片得分更高，是9.8的超高分。

但拿下高分的艾登堡紀錄片還有很多：《脈動地球》1、2季（Planet earth）、《我們的星球》（Our Planet）、《藍色星球》（Blue Planet 2）、《王朝》（Dynasties）、《冰凍星球》（Frozen Planet）……

這些，只是艾登堡名下近年來轟動世界的紀錄片而已。從他加入英國廣播公司BBC參加動物節目的製作，到如今BBC的自然紀錄片獨步天下，他在幕前幕後立下汗馬功勞。

Image caption 2016年5月，美國總統奧巴馬向89歲的艾登堡爵士表示，一直仰慕他多年來為環境保護所做的工作。

因為他的成就，英國女王封他為爵士，英國一艘北極考察船以他命名，億萬年前的一種恐龍被稱為「艾登堡恐龍」。

Image copyright Natural History Museum Image caption 2016年，倫敦的英國自然歷史博物館向艾登堡爵士90大壽致以生日祝福。

Image copyright Zoological Society of London Image caption 倫敦動物園為艾登堡爵士90大壽舉行攝影展覽。

2016年，艾登堡爵士90大壽時，英國自然博物館、倫敦動物園、英國廣播公司BBC紛紛展開活動，為他慶祝生日。

艾登堡爵士除了為BBC的紀錄片解說，究竟還做了什麼，打造了如此超凡脫俗的「江湖地位」？

不平凡的人生

Image caption 海龜被塑料纏繞的悲慘畫面，促成了英國乃至世界減少塑料使用潮流的開始。

1926年5月8日， 艾登堡出生在倫敦附近，他的父親是一所地方大學的校長；

中學就讀文法學校的艾登堡，1945年以優異的成績，贏得獎學金進入劍橋大學學習，主修地理和動物學，獲得自然科學學位；

1947年大學畢業後，他在英國海軍服兵役兩年；

1949年，艾登堡入職一家教育出版社工作；1950年，艾登堡結婚成家；

1952年，他完成了英國廣播公司BBC的培訓，成為一個電視製作人。

此後，他主持、策劃過電視節目，擔任過BBC電視二台的首任台長和BBC的節目總監。

Image copyright Reuters Image caption 由威廉王子和凱特王妃主持的大衛·艾登堡爵士號科學考察船命名儀式2019年9月26日舉行。

1972年，他成為BBC總裁的熱門人選。然而，對自然情有獨鍾的艾登堡, 也就是在此時辭去了BBC的行政工作，全身心投入野生世界紀錄片的製作。

自然世界

在近70年的電視生涯中， 艾登堡的名字出現在許許多多的節目中。 他參與拍攝製作的節目，每一個都在BBC的電視歷史上有里程碑的意義：

《動物園探奇》（Zoo Quest 1954-1963年） 艾登堡最初是參加製片工作，由於主持人生病，他臨時替場，卻成就了他此後獨一無二的主持風格。他在野生環境中的動物面對面，讓觀眾第一次看到了很多動物的自然棲息地。

《野生世界》（Wildlife on One 1977-2005年） 艾登堡解說的這套紀錄片，共253集連續播出28年。

《地球生命》 （Life On Earth 1979年） 這是艾登堡辭去BBC行政工作拍攝自然紀錄片後推出的第一部作品。其中，他在盧旺達與大猩猩共處的片段，成為電視歷史上最為引人入勝的畫面。

《生機勃勃的星球》（The Living Planet 1984年）為了拍攝這一系列的12集紀錄片，艾登堡走訪了熱帶雨林、極地冰川、炙熱的沙漠和偏僻的小島，觀察各種動物如何適應環境。艾登堡第一次在水下解說，還到美國航空航天局NASA體會失重狀態。

《生命的考驗》（The Trials of Life 1990年） 為了了解動物的如何遷徙、如何溝通、如何建造巢、穴等，他在三年的拍攝期內跋涉了40萬公里的路程。

《植物的私生活》（The Private Life of Plants 1995年）這個系列籌措資金時遭遇困難，BBC擔心對動物感興趣的觀眾未必會對靜態植物有興趣，但艾登堡爵士利用當時最新開發的延時拍攝技術將植物變化的戲劇效果呈現在人們眼前，讓觀眾看到植物如何適應變化的環境，與天敵抗爭和相互協作。

《藍色星球2》（Planet Earth 2 2017年） 這部轟動世界的紀錄片，將海洋面臨的嚴重污染問題帶到人們的面前。海龜被塑料纏繞的悲慘畫面，促成了英國乃至世界減少塑料使用潮流的開始。英國前首相特蕾莎·梅到北京訪問時，送給中國國家主席習近平這套紀錄片。

Image caption 1986年，艾登堡爵士凖備英國女王伊麗莎白二世的聖誕電視講話。

女王老朋友

艾登堡爵士與英國女王伊麗莎白二世，常常被人們稱為老朋友。這兩位在英國無人不曉的人物，都出生在1926年，至今已經有半個多世紀的友誼。

追溯艾登堡爵士與王室的友誼，可以找到1958年查爾斯王子和安妮公主到BBC電視攝影棚參觀時，艾登堡爵士給他們看鸚鵡的照片。

1985年，艾登堡被女王封為爵士。

Image copyright Getty Images Image caption 1958年，查爾斯王子和安妮公主參觀BBC攝影棚，艾登堡爵士給他們看鸚鵡。

2005年，女王又親自頒給艾登堡爵士功績勳章（Order of Merit）。為此他說道：「何德何能啊，得此殊榮？！」

1986年至1991年間，艾登堡爵士擔任女王聖誕電視講話的製片人。2016年，女王90大壽的特別慶典在倫敦聖保羅大教堂舉行。艾登堡爵士登台朗讀聖經章節。

2019年11月20日，英國女王伊麗莎白二世給大衛·艾登堡爵士頒發英國皇家戰略研究所（Chatham House）獎，獎勵他為改善國際關係所做出的傑出貢獻。

拯救世界

艾登堡爵士曾經透露，他拍攝自然紀錄片的初衷並不是出於環保理念，在很長一段時間裏他只是享受觀察大自然的樂趣。。

Image copyright WIKIMEDIA/NOBU TAMURA Image caption 幾百萬年前生活在海洋的這種蛇頸恐龍，被命名為艾登堡恐龍。

但是隨著時間的流逝，他越來越意識到動物以及它們的棲息地受到人類的威脅。他主筆創作的多部紀錄片儘管都涉及環境問題，但他更願意用講故事的方式呈現自然的世界，希望籍動物的生命故事而不是靠簡單直白的說教激發人們保護野生動物、保護環境的熱情。

應該說，他的方法相當有效。2017年推出的《藍色星球》中，鏡頭下的海龜被塑料纏繞的慘狀，是英國乃至世界大規模減少塑料用品的開始

若論環境保護的號召力，誰又能比得上艾登堡呢？！