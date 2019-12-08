穿越的藝術：被氣候變化「修改」的世界名畫

Image copyright AFP Image caption 聯合國氣候峰會COP25在西班牙舉行之際，西班牙百萬人示威呼籲各國重視應對氣候變化問題。

為了向世人展示氣候變化的後果，世界自然基金會（WWF） 和西班牙馬德里的普拉多博物館（Prado Museum）想出了一個「藝術造假」的花招，讓人們看見世界名畫不同的面貌。

他們從博物館藏的名畫中選出四幅，認真做了手腳，展示了氣候變化不加遏制的話，如果藝術大師們穿越到未來，他們的畫布上會展現出怎樣的情景。

普拉多博物館是世界最重要的博物館之一，也是西班牙最大的美術館，收藏的西班牙繪畫最全。

與此同時，原定在智利舉辦的聯合國政府間氣候變化大會（COP25）因為智利政局不穩，而改在西班牙馬德里舉行。

馬背上的腓力四世, 1635年，委拉斯凱茲（Diego Velázquez）

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氣候變化導致全球海平面大幅上升，那樣腓力四世和他的坐騎還能馳騁嗎？

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陽傘，1777年，戈雅（Francisco de Goya）

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色彩亮麗、氛圍浪漫，晴晌郊外的美女俊男，穿越到未來，可能滿臉愁容，綠色陽傘成了鐵灰色雨傘，上面印著「氣候難民」字樣。

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冥河渡神卡隆，風景畫，1515年，帕蒂尼爾（Joachim Patinir）

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希臘神話中冥王哈迪斯的船夫卡隆是個醜老頭，負責把死者渡過冥河。原作中的青草碧水將來可能變成這樣……

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沙灘上的男孩，1910年，索羅拉-巴斯蒂達（Joaquín Sorolla）

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陽光、沙灘、嬉戲的孩子……在物種加速滅絶的未來，孩子們身邊是被海浪推上岸的死魚爛蝦……

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