英國女子心跳驟停6小時後死而復生創造醫學奇蹟

Image copyright Reuters Image caption 奧德麗對整個事件沒有任何記憶。

英國女子奧德麗·斯庫曼（Audrey Schoeman）在心臟停止跳動6個小時後生還，醫生形容這是一個「特例」，堪稱醫學奇蹟。

醫生說，這是在西班牙醫學史上有記錄記載的，最長時間的心臟驟停復活的病例。

目前，奧德麗幾乎已經完全康復。她表示，希望明年春天還會繼續自己喜愛的徒步旅行運動。

這到底是怎麼回事？

原來，34歲的奧德麗生活在西班牙的巴塞羅那。上個月她與丈夫一道在西班牙著名的比利牛斯山脈（Spanish Pyrenees）徒步旅行時遭遇暴風雪，奧德麗出現了嚴重的失溫症（或叫低溫症，severe hypothermia）。

一開始，奧德麗現出現了說話和行動困難， 後來就失去了知覺。

之後， 奧德麗的情況急劇惡化，在等待急救人員到來期間，奧德麗的丈夫羅恩相信妻子已經死亡，不報任何希望了。

因為，當時羅恩已經摸不到奧德麗的任何脈搏，也感覺不到她的呼吸與心跳了。

Image copyright Reuters Image caption 奧德麗的丈夫羅恩堅信妻子已經死亡了。

當急救人員2小時後趕來時，奧德麗的體溫已經降到18度。

在抵達巴塞羅那瓦爾德西布倫大學醫院（Barcelona's Vall d'Hebron Hospital）時，奧德麗已經失去了生命體徵。

然而，根據搶救奧德麗的阿古多醫生（ Eduard Argudo ）說，當地暴風雪所導致的低溫天氣，既是導致奧德麗出現失溫症，繼而出現心臟停跳的原因，同時也為拯救奧德麗的性命助了一臂之力。

阿古多醫生在一份聲明中表示，奧德麗看上去就跟死去了一樣。

「但是，我們知道正是由於失溫症，奧德麗有復活的機會，」 阿古多醫生說。

阿古多醫生表示，在奧德麗昏迷期間，正是失溫症幫助保護了她的身體和大腦。

當然，阿古多醫生說，奧德麗也為此差點喪命。

阿古多醫生解釋說，如果是在正常情況下（即在正常體溫情況下），出現如此長時間的心臟驟停，一般是必死無疑了。

參與搶救奧德麗的醫生們借助專門醫療設備，先抽換掉奧德麗的血液，然後往血液中充入氧氣，之後再把血液重新注入她體內。

當她體溫升到30攝氏度的時候，醫生用除顫器（defibrillator）讓她的心臟恢復了跳動。這一過程距離從奧德麗丈夫撥叫緊急救援服務時已經有6個小時。

Image copyright Reuters Image caption 斯庫曼夫婦與救援人員。

奧德麗在醫院中只住了12天就出院了，除了一些行動上和手敏感度等一些小問題外，別的幾乎完全恢復正常。

阿古多醫生表示，他們當時非常擔心任何神經系統的受損，尤其是之前從來沒有過心臟驟停如此之長的先例。

奧德麗在恢復健康後表示，她對在這6個小時當中所發生的事沒有任何記憶。

「我真不知道到底發生了什麼事，只知道醒來後躺在重症監護病房裏，」奧德麗說。

但是，奧德麗表示，自那之後她試圖閲讀有關失溫症的一些信息。她表示，自己能活過來真的令人難以置信。

她同時表示，自己非常幸運，她向參與搶救她的醫護人員致以敬意。

她說，這好像是個奇蹟，但是，這一切都歸功於救治她的醫生們。

奧德麗說，今年冬天自己不會再到山中徒步旅行了。

「但是，我希望明年春天我們將可以再去徒步旅行。我不希望讓這次的經歷給我喜愛的徒步旅行運動帶來任何影響，」她說。