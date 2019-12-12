辣椒：令人痛並快樂著的食物為何風靡全球？
去年，一名男子被送到美國一家醫院的急救室，當時該名男子的症狀是頭部和頸部劇烈疼痛，並伴有乾嘔。
醫生迅速給這名男子作了CT掃描、尿檢、測量血壓等一系列的檢查，最後得出結論是，他並不是中毒或是感染了什麼神秘的疾病。原來，這是他吃了世界上最辣的辣椒所導致的。
這種辣椒號稱卡羅來納死神（Carolina Reaper），它比墨西哥的哈拉貝紐辣椒（ jalapeno pepper）辣度高出275倍。
這名34歲的男子在參加一項吃辣椒比賽時，決定「嘗試」一下卡羅來納死神， 結果就出現了以上的狀況。
辣椒導致他大腦動脈血管狹窄，因此出現霹靂性頭痛。幸運的是，當辣勁過去了，他的症狀出現緩解，一切都恢復了正常。
雖然這可能是一個極端例子，但是，全世界有數百萬，甚至上億人經常食用辛辣食品，無辣不歡。
吃辣椒時，我們會感到舌頭和口腔的劇烈灼熱感，或是產生胃痛。當然，有時還會產生更嚴重的後果。
但是，人們為什麼對食辣如此熱衷呢？
這也許不是一句話就能解釋的。首先，人類食用辣椒的歷史已經有數千年了。
而全球生產辣椒的數量也在日益增長，從2007年的2700萬噸上升到2018年的3700萬噸。
進化本能？
根據市場調研公司 IndexBox的數據顯示，我們每個人去年平均吃掉近5公斤的辣椒。如果按每只辣椒平均重20克的話，意味著250隻辣椒。
而從國家來看，有些國家似乎更能吃辣。
例如，在土耳其，人們平均每天吃掉86.5克辣椒，佔世界首位。墨西哥為50.95克，排在第二位。
人們為什麼這麼喜歡吃辣呢？
這裏的原因很複雜，可能與人類尋求刺激的心理以及與進化本能的博弈有關。
聰明的辣椒
辣椒中含有辣椒素，辣椒素決定辣椒的辣度。在辣椒進化過程中辣椒素也在不斷演變。
科學家發現，辣椒正在隨著時間的推移變得越來越辣。 辣椒植物這樣做是希望阻止被昆蟲和哺乳類動物吃掉。
然而，即使這樣，並沒有阻礙鳥類食用辣椒植物。
美國亞利桑那大學研究人員發現，哺乳動物的消化系統能夠分解種子，並阻止其發芽。
但鳥類就不同了。種子可以經過它們的消化道絲毫無損，鳥類的糞便可以幫助辣椒種子發芽，長成新的植物。
辣椒中的辣椒素似乎成功地阻止了哺乳類動物，但為什麼卻對人不起作用呢？
人類在進化過程中，往往把苦味跟有毒聯繫起來，它是人類進化生存機制的一部分。
但是，人類卻是唯一吃辣椒的哺乳類動物，原因何在呢？
一種理論是， 辛辣食物有抗菌（antibacterial）和抗真菌（antifungal）的特點。
人們意識到辛辣食物不容易腐爛。
風靡全球
這一假設是由美國康奈爾大學的生物學家詹妮弗·比靈（Jennifer Billing）和保羅·謝爾曼（Paul W. Sherman）於1998年提出的。
他們分析了來自36個國家上千種傳統肉食菜譜後發現，越是熱帶國家所使用的香料和辣味調料越多。由於天氣原因，熱帶國家的食品更容易變質。
兩位研究人員解釋說，越是天氣炎熱國家，肉菜食譜中所用的辛辣調料種類越多。而溫度比較涼爽的國家只用幾種香料，或是根本不用。
這些熱帶國家包括：泰國、菲律賓、印度、馬來西亞等。而像瑞典、芬蘭和挪威則正好相反，他們用辣較少。
謝爾曼說：「我相信食譜記錄了我們與寄生蟲之間共同進化的歷史。微生物正在與我們爭奪相同的食物。」
謝爾曼補充說，我們對食物進行曬乾、烹調、煙熏、醃製以及添加辣椒等香料都是防止我們食物中毒的手段。
另一名食品專家奧康納（Kaori O'Connor）還提供了另外一種解釋。
她表示，幾個世紀以來，就像甘蔗和土豆一樣，辣椒也不被歐洲人所知。但自從歐洲探險者抵達美洲，打開商路以後，辣椒就開始傳遍了全世界。
歐洲探險者把辣椒帶回了歐洲。
全球各地的人們也很快接受了這種刺激味道，包括中國、印度和泰國。
奧康納表示，在那之前歐洲的食品味道可能很平淡單一，辣椒就像糖一樣提高了食品的味道。
心理刺激
但是，還有一種理論認為人們之所以愛吃辣椒跟追求刺激的心理有關， 就像今天我們喜歡做過山車和跳傘這樣的驚險運動一樣。
這一理論是由美國賓西法尼亞大學心理學教授羅津（Paul Rozin) 提出來的。
正如前面所說，絶大多數的哺乳類動物是不吃辣椒的。
根據羅津的試驗，人們不斷嘗試吃最辣的辣椒，直到他們受不了為止。
同時，羅津教授讓接受試驗的人們選擇自己最喜歡的辣椒，他們往往選擇自己所能忍受得了的最辣的辣椒。
羅津教授表示，我們的大腦意識到我們其實沒事，儘管我們身體已經出現了被辣得受不了的反應。
這就好比我們喜歡看恐怖片一樣。
男女有別
生活中，有人特別能吃辣，另外一些人就不行。當然，這其中的原因各有不同。
但就男女性別而言，男性似乎更嗜辣。
食品專家伯恩斯（Nadia Byrnes）就兩性對辛辣食物的反應進行了研究。
她發現，男性更受外部因素的驅使。他們通常會選擇更辣的辣椒。
與此同時，女性更注重辣椒本身給自己身體帶來的感性衝擊。
比如，伯恩斯觀察到，在墨西哥辣椒的消費量與力量、膽大以及男性個性特徵緊密相連。