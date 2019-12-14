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新西蘭白島火山突然噴發，造成多名遊客死傷後，火山旅遊再次引起人們的關注。

世界上有許多活火山，每年慕名前往活火山探險的遊客成千上萬。

火山景色雖美，但卻暗藏風險。被火山噴發致死致傷的事件時有發生，不僅僅限於新西蘭。

BBC為你盤點世界幾大著名活火山景點，看看火山旅遊的風險以及對遊客的致命吸引力何在？

火山旅遊

你的器材不支持播放多媒體材料 現場視頻：新西蘭火山突然噴發致多人下落不明

首先，火山及其周圍的風景都比較秀美迷人，加上可以一探火山口的冒險，以及那些冒著硫磺濃煙的活火山隨時有可能噴發的刺激，讓喜歡探險的遊客腎上激素激增。

但正像BBC旅遊事務記者西蒙所說的那樣，這種刺激中往往充滿了風險。

包括二氧化硫和其他有毒的火山氣體、火山噴出的物質、岩漿和可能引起的野火、山體滑坡等等都可能會致死致傷。如果在沿海地區，還有發生海嘯的可能。

全球大大小小的活火山眾多， 這裏， 我們按國家分類，為你盤點一下幾座比較著名的活火山。

印度尼西亞

你的器材不支持播放多媒體材料 印尼火山噴發，影響空中航班。

印度尼西亞不但是千島之國，而且還擁有眾多火山。

首先，近年來巴厘島東部的阿貢火山（Mount Agung）的爆發，曾成為世界各地的頭條新聞。阿貢火山從2017年開始噴發以來，至今仍未停止。當時，曾導致機場關閉和大規模撤離。

你的器材不支持播放多媒體材料 印尼1963年火山爆發倖存者細說當年

在這之前，阿貢是受遊客們喜愛的一個登山去處。

巴厘島另一座活躍的火山是巴杜爾火山（Mount Batur），至今仍是人們最喜歡的觀賞日出的遠足路線。

巴杜爾火山上一次噴發是在2000年。而位於巴厘附近的龍目島上的林賈尼火山（Mount Rinjani）是印尼最為活躍的活火山。

由於它經常可能噴發，因此想探險火山口的遊客有時會受到限制，但即使這樣，遊客們還是有增無減，絡繹不絶。

另一個吸引遊客的印尼火山是爪哇（Java）的布羅莫火山（Mount Bromo）。遊客可以在火山口附近感受到來自火山的硫煙。

此外，在距離布羅莫火山不遠的伊真火山（Mount Ijen），人們經常可以看到從火山頂上飄出的屢屢煙灰，吸引著遊客前往。

意大利

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC團隊遇到火山爆發。

位於意大利西西里島的埃特納火山（Mount Etna）高聳於卡塔尼亞市上空。它是歐洲最著名的活火山之一，常年處於活躍狀態。 但眾多的遊客們仍然對此趨之若鶩，爬到被許可範圍內的近3000米高的最高處。

2017年，BBC的一個團隊以及一些遊客在登山過程中，被火山噴發造成輕傷，可見其危險性。

而位於那不勒斯的維蘇威火山（Mount Vesuvius）更是名揚全世界。

公元79年，維蘇威火山大噴發，摧毀和埋沒了羅馬古城龐貝（Pompeii）、赫庫蘭尼姆（Herculaneum）、奧普洛蒂斯（Oplontis）和斯塔比亞（Stabiae）。

每年到訪維蘇威火山和周邊羅馬古城的人數眾多，但維蘇威上一次噴發是在1944年。

日本

你的器材不支持播放多媒體材料 目擊者和直升機上看到的火山爆發。

日本是世界上地震活躍度最高的國家之一，在全球6.0級或以上的地震中，20％發生在日本。

同時， 日本也是眾多活火山的所在之地。日本最有名的火山當屬東京附近的富士山了。

富士山是一座活火山， 它上一次噴發還是在18世紀。今天，人們主要把富士山當成日本的一個著名景點去觀賞，而不是衝著它是一座活火山而去。

但日本的另外一座活火山淺間山（Mount Asama）最近一次噴發是在2015年。雖然， 火山口已經對遊人關閉，但仍有一些登山線路極受遊客青睞。

草津白根山（Mount Shirane）是日本又一座活火山。它的火山口很容易爬上去。但這座山仍然很危險。2018年，草津白根山噴發引發了雪崩，導致一人死亡，多人受傷。

日本南部的阿蘇火山在2016年噴發。同樣， 其火山口很容易抵達，也是非常受遊客歡迎的一個旅行景點。但由於其火山口活動頻繁，遊人也會經常被告知不能前往火山口遊玩的通知。

但日本近年來最大一次的火山噴發要數御嶽山（Mount Ontake）了。2014年，御嶽山突然噴發，造成63人死亡。而且， 在火山噴發前，沒有任何警告和跡象。

御嶽山也是遊人喜愛的遠足登山場所，在悲劇發生之前，當局沒有察覺到任何地震活動的警告。

菲律賓

Image copyright AFP/Getty Images Image caption 號稱世界上最完美的火山錐，馬榮火山。

菲律賓的馬榮火山（Mount Mayon）號稱世界上最完美的火山錐。

根據有記錄的記載，馬榮火山第一次噴發是在1616年。自那以後， 已經噴發過近50次。而1814年的一次大爆發導致大約1200人喪生。最近一次則在2018年。

馬榮火山是菲律賓最受歡迎的旅遊目的地之一。該國一家旅遊公司把馬榮火山形容為「一個令人嘆為觀止的景點，充滿了神奇冒險以及火山隨時可能爆發的刺激」。

1991年， 菲律賓另一座活火山皮納圖博（Mount Pinatubo）噴發，導致800人左右死亡，成為20世紀最大的一次火山爆發。

但是，今天仍有許多人報名前往皮納圖博旅遊，他們想體驗一下這種一生中絶無僅有的旅遊經歷。

冰島

你的器材不支持播放多媒體材料 冰島火山爆發影響整個歐洲航班（英文）。

冰島的艾雅法拉（Eyjafjallajökull）和卡特拉（Katla）火山極受遊客喜愛。但2010年，艾雅法拉火山噴發, 導致許多歐洲機場被迫關閉。

冰島的一位導遊布加拉森告訴BBC，通常當遊客聽到火山噴發的故事時都十分興奮。儘管我們向他們解釋火山噴發所帶來的種種危險，他們仍然熱情不減，甚至更加興奮。

蒙塞拉特

Image copyright Avalon/Getty Images Image caption 蘇弗裏埃爾火山

加勒比海蒙塞拉特島（Montserrat）上的蘇弗裏埃爾（Soufriere Hills Volcano ）火山在1990年代噴發，迫使該島三分之二的人口撤離，城市大部分也被火山埋沒。

據島上的導遊大衛介紹， 正是因為火山爆發反而吸引了更多的遊客，希望前來體會火山探險帶來的刺激。

他說，人們從世界各個角落趕來，希望一睹現代版的龐貝景象。

遊人可以在當地警察的陪伴下，在被火山掩埋的城市周圍轉一圈。

美國

你的器材不支持播放多媒體材料 夏威夷的基拉韋厄火山噴發（英文）

美國夏威夷（Hawaii）的基拉韋厄火山（Kilauea）是世界上最活躍的火山，同時，它也是最容易接近的一座火山。

雖然基拉韋厄目前沒有噴發，但它仍是一座活火。上次噴發後，在2018年5月至9月之間，當局規定禁止在夏威夷火山國家公園遠足行走。

根據旅遊指南，《孤獨星球》說，基拉韋厄火山的危險仍然存在，例如，火山噴發形成的堅硬、鋒利的熔岩石塊十分危險。還有火山局部地區高濃度的火山氣體會讓有呼吸和心臟問題的人情況更加惡化。

此外，火山遠足路線周邊的懸崖、危險的地裂、坑窪以及火山灰和其他顆粒物等等都不容掉以輕心。

剛果

你的器材不支持播放多媒體材料 尼拉貢戈火山（英文）

《國家地理》雜誌把尼拉貢戈火山（Mount Nyiragongo）稱為「世界上最危險的火山之一」。

當地一名導游說， 他們把它叫尼拉貢戈將軍，因為當它噴發時， 所有人都會逃亡。

但當地旅行社為了賺錢，還是允許一些不怕死的人去爬這座火山。