挪威新創企業家：「我在衣櫃裏睡了三個月」

Image copyright Mathias Mikkelsen Image caption 麥科勒斯睡了三個月衣櫃。

BBC每周的商業領袖系列《老闆》向讀者介紹世界各地的商業領袖。本周人物是挪威科技公司「記憶」（Memory）的創始人麥科勒斯（Mathias Mikkelse）。

麥科勒斯非常熱切希望創立自己的公司，為了創業他甚至睡了三個月衣櫃。

2013年年末，當時只有23歲的企業家從挪威搬到加利福尼亞的硅谷，試圖為其初創公司尋求支持。他想做一種線上時間管理項目，並取名為Timely。

但他有一個大問題：他在舊金山灣區不認識任何一個人。

「當時在挪威實際上還沒有技術型初創企業，所以搬到『世界科技之都』硅谷對我來說是最好的選擇」，麥科勒斯說。

「但我根本不認識任何人。所以當我到達時，本能告訴我要先結交朋友。然而我意識到，大多數人都是通過工作或在大學時結識朋友，但我不會出現在工作場所或成為學生。」

Image copyright Mathias Mikkelsen Image caption 睡了三個月衣櫃後，有人離開，他終於有一張上下鋪的牀位。

面對很快變得非常孤獨的前景，麥科勒斯想出了一個狡猾的計劃。

他說：「我決定在愛彼贏（Airbnb）上租房間，每周搬新地方。那樣的話，我就會認識新朋友。」

幸好麥科勒斯的想法成功了，在隨後的幾個月中，他慢慢認識了一群朋友。他的下一個最大挑戰是：打入「黑客之家」。

「黑客之家」有許多興趣相投的年輕科技企業家住在一起，他們都試圖將商業計劃書付諸實踐。住在一起的想法是每個人可以互相幫助，分享建議、靈感和聯繫方式。

Image copyright Memory Image caption 時至今日，全球160個國家/地區的5,000多家公司正在用麥科勒斯的Timely應用。有員工45人。

2014年年中，他終於得以進入硅谷的一處「黑客之家」，但有個不足之處：所有15張牀都有主。如果他想進來，他不得不睡在無窗衣櫃的充氣牀上。

今年29歲的麥科勒斯說他抓住了這個機會。「我在那個衣櫃裏睡了三個月。我會覺得愚蠢或尷尬嗎？完全沒有。」

「住進黑客之家是無價的。它把我推向企業家的高度。這是非常寶貴的，沒有它，我不會有今天。」

時至今日，全球160個國家或地區的5,000多家公司正在用麥科勒斯的Timely應用。

Image copyright Getty Images Image caption 2015年他搬回奧斯陸。

麥科勒斯出生在挪威的最北端，在首都奧斯陸郊外的一個小鎮長大。

小時候，他的夢想是成為一名職業足球運動員，特別是為英格蘭隊曼徹斯特隊效力。但年少時，他發現自己擅長計算機編程。

還在讀中學時，他開始做兼職賺錢，為公司做網站設計。麥科勒斯說，「直到我拿到第一張支票」，父母最初對此並不滿意。

18歲離開學校後，他在奧斯陸的多家數碼設計公司工作過，工作內容包括為挪威航空的機上娛樂系統和為慈善機構聯合國兒童基金會（Unicef）做「臉書」上的推廣活動。

但他想自己當老闆，實現自己的理念。他開始在Timely上花時間和功夫。 2013年5月，麥科勒斯還在奧斯陸居住，他發佈了第一版Timely，但「什麼都沒發生」。

他說：「朋友們在點數上給我點讚，但沒有真正的客戶來註冊。」

「像進了地獄。我日復一日地全情投入，然後發佈，我能聽到的只有失敗的聲音。那是毀滅性的，讓人喘不過氣來。」

麥科勒斯的積蓄越來越少，他意識到自己只能孤注一擲「讓Timely取得成功」，因此該下大賭注了：為了籌集更多資金，他賣掉了自己在奧斯陸的公寓後搬到硅谷。

Image copyright Inger Uppman Image caption 在美國，英國和挪威的投資公司的600萬美元（460萬英鎊）資金支持下，「記憶」公司現在年銷售額超過200萬美元。

自從在「黑客之家」呆了一段時間後，麥科勒斯與印度的一位程序員一起工作，於2014年底發佈了Timely的第二版：企業付費訂閲，銷售開始逐漸緩慢增長。

一年後，麥科勒斯決定將取名為「記憶」（Memory）的公司搬回奧斯陸。 「雖然我當初離開這座城市時還沒有技術型的初創企業，但後來蓬勃發展。奧斯陸現在是尋找技術人員的好地方。」

在美國、英國和挪威投資公司600萬美元（460萬英鎊）資金支持下，「記憶」公司現在有45名員工，年銷售額超過200萬美元。

英國卡迪夫城市大學企業學教授布萊恩·摩根（Brian Morgan）說，像麥科勒斯這樣的企業家「與普通人相比往往具有某些先天性，他們更有冒險精神，懂得把握機會。在產品開發的早期，總與堅忍有關：在前景黯淡時仍有發展的動力，以及有自力更生的能力，足智多謀和單打獨斗的能力。」

「為了挖到第一桶金，在硅谷租衣櫃，在我看來，這是成為一名成功企業家所需的堅持和熱情的完美例證。」

回顧睡在衣櫃裏的三個月，麥科勒斯說那是「瘋狂的時刻，但超酷」。他補充說：「我每天都在工作，所以老實說我不在乎睡覺的地方。」