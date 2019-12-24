《七個世界，一個星球》（Seven Worlds, One Planet）是BBC Studio 繼《藍色星球》、《地球脈動》和《王朝》之後推出的一部記述與人類共享地球的其他生物的系列紀錄片。那些令人震撼、驚心動魄的畫面、撥動人心弦的場景、令人匪夷所思的奇觀……攝製組成員在這裏分享自己的親身經歷和感悟。

加爾斯·拜傑（Giles Badger）和湯姆·派瑞（Tom Parry）為《七個世界，一個星球》做資料研究。他們要找到水族世界的一個「無恥惡棍」——密點歧須（Synodontis multipunctatus，又叫杜鵑鯰）。

之所以叫它杜鵑鯰（cuckoo catfish），是因為它跟鳥類中的惡棍杜鵑一樣無恥，甚至有過之而無不及。杜鵑鳥會到其他鳥的巢裏下蛋，讓別家鳥夫婦替自己孵育，孵出的小杜鵑會把主人家的蛋推出巢摔碎，自己就成了少東家。

杜鵑鯰在東非大裂谷的坦嘎尼喀湖底逡巡，那裏生活著將近2000種麗魚（慈鯛魚），其中有許多慈鯛媽媽產仔後會把魚卵含在嘴裏孵化，直到幾個星期後小魚出世。還有什麼比這更安全的魚寶寶溫牀呢？水裏的世界不太平，但寶寶含在嘴裏總可以避免成為其他魚的美味佳餚吧？

很不幸，有一種歹毒叫杜鵑鯰。杜鵑鯰擅長孵卵寄生，而且知道慈鯛魚媽媽的口腔是最好的寄生場所。

它們一旦發現有慈鯛魚正在產卵，立刻蜂擁而至，乘亂把慈鯛魚卵吃掉，同時把自己的卵排在慈鯛魚卵堆裏。慈鯛魚媽媽毫無戒心地把混雜著杜鵑鯰的魚卵含進口裏，然後在湖底找一個安全角落去孵卵，大概需要2-3周時間。

可怕的一幕就發生在這裏：杜鵑鯰魚卵孵化比慈鯛魚卵快。小杜鵑鯰出來後，慈鯛魚媽媽以為魚寶寶已經出世，便張嘴把它們吐出來，絲毫沒有意識到自己的寶寶還沒有出世，更沒料到自己含在嘴裏的一些魚卵已經被剛孵出的杜鵑鯰魚苗吃掉了。

《七個世界，一個星球》把這個魚類惡棍的無恥行徑展示在世人眼前。

慈鯛魚媽媽口孵過程很容易拍攝，用水下無人駕駛航行器和水下攝影機就可以搞定，狡猾的杜鵑鯰則很難辦。

Image caption 寶寶出世了

客觀條件不好：坦噶尼喀湖底水體渾濁能見度極低，而杜鵑鯰又非常鬼祟隱秘，它們的魚卵比別針頭大不了多少。而且，孵卵寄生這個罪案的發生地點和時間很難預測。

攝製組為了現場攝錄「犯罪過程」，到捷克的布爾諾市求助。布爾諾市捷克國家科學院脊椎動物生物研究所的生物學家們在研究魚中杜鵑的詐騙和慈鯛魚媽媽對此的識辨能力。

這個犯罪過程是在魚缸裏發生、攝錄的。攝製組提前一個月對魚缸的照明系統做了「手腳」，讓杜鵑鯰逐漸熟悉較明亮的環境，而設置組整整兩個星期，每天14個小時不停地盯著，等著「捉現行」。最後當然是皆大歡喜。

為了愛

美國阿巴拉契亞山麓南端的河流湖泊中，無數淡水魚在繁衍生息，還有各種蠑螈、喇蛄……

莎拉·沃麗（Sarah Whalley），《七個世界，一個星球》導演，忘不了第一次潛入水下那一刻撲面而來的絢麗斑斕，還有水族生機勃勃的繁忙生活。

可她最難忘懷的卻是那條孜孜不倦、精益求精地為愛築巢的平凡的魚——淡氏鱸魚（馬口魚，river chub）。

雄性馬口魚築愛巢時十分投入、執著，用嘴銜來一塊又一塊石片，一絲不苟地碼好；一旦石片鬆動，整個石堆坍塌，它會馬上一一撿起來重新壘好。

而且， 在辛勤築巢時也不忘盯著有沒有雌魚遊過。

有一天，我們拍到一條魚壘好了自己的愛巢，第二天發現它把整個石堆推倒，移到一英尺外的地方重建。

Image caption 雄性淡氏鱸魚築的愛巢

馬口魚的愛巢有兩個作用，一是吸引雌魚去交配，二是讓魚卵可以在那裏安全孵化。

這跟鳥巢十分相像。

跟鳥巢不同的是，馬口魚的愛巢引來30多種其他魚去產卵。

不幸的是水下這一奇特、微妙而又脆弱的生態系統受到人類活動的侵蝕。

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