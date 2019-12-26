《七個世界，一個星球》（Seven Worlds, One Planet）是BBC Studio 繼《藍色星球》、《地球脈動》和《王朝》之後推出的一部記述與人類共享地球的其他生物的系列紀錄片。那些令人震撼、驚心動魄的畫面、撥動人心弦的場景、令人匪夷所思的奇觀……攝製組成員在這裏分享自己的親身經歷和感悟。

俄羅斯最北部的北冰洋有一群海象，是亞洲大陸上數量最多、最密集的動物群。

更有甚者，這個群幾乎就是太平洋海象的全部，總共10萬多只，相互擁擠在一起，像一張毯子鋪在幾百米長的海灘上。

這些海象在休息。之前幾個星期都忙著在海里覓食，感到疲憊不堪。

那個海灘的位置非常偏僻，BBC《七個世界，一個星球》攝製組路上花了一個多星期才抵達那裏。

科學家說，氣候變化導致北冰洋海冰融化，海象的活動空間越來越小，只好擠在一起。

BBC攝製組在那裏拍攝期間住在一個科研基地，其實就是一間水泥房。俄羅斯極地科學家阿納托利·科克涅夫（Anatoly Kochnev）和馬克西姆·恰基列夫（Maxim Tchakilev）在那裏安營扎寨研究海象已經十多年。

《七個世界，一個星球》導演帕特里克·埃文斯（Patrick Evans）發現，這片海灘是海象的地盤，它們臃腫、懶散、大聲喧嘩，還很好奇。

攝製組臨時棲身的那間水泥房，實實在在就處於萬千海象的包圍之中。

埃文斯記得一天清晨，海象佔領了他們的臨時廁所，結果......

「我早上醒來，一開門，外面橫著這只大海象，它身後還有幾十個同伴，再遠一點是幾萬隻海象。攝製組7個人被困在小屋子裏。屋子面積也只有一般家庭的花園工具房那麼大，旁邊有一個木頭棚，是我們的廁所。棚子透風，海象能鑽進去。這樣，上廁所就成了個挑戰，這是婉轉說法。」

那天早晨，海象們後來慢慢挪動，騰出一點地方，攝製組的人這才把如廁的問題解決了。

看似笨拙、遲緩的海象，扎堆時似乎波瀾不驚，一派祥和。事實正相反。

擁擠的海象群和擁擠的人群一樣，每個個體都要設法讓自己更鬆快一點，不經意間可能就被壓倒在地。

在這種空間爭奪戰中，海象媽媽得時刻盯著孩子，不要被其他海象壓死。

埃文斯說，他原來腦子裏對海象的想象是體態龐大、頭腦簡單。第一印象是對的，第二印象是錯的。

「海象真的很惹人愛憐。它們整天就想慵懶地呆著，但又一直在社交、在試探，還要捲入複雜的空間爭奪肉搏。看著這些動物，你會想，它們千辛萬苦地往海灘上擠，弄得遍體鱗傷，只不過是要找個地方休息、放鬆一下！」

除了空間不夠，還有另一個問題——北極熊。

北極熊也住在北極，也在北冰洋沿岸逡巡、覓食。海象那麼大的目標，被北極熊發現是早晚的事。

北極熊的體魄也很魁梧，但跟成年海象沒法比，所以很少有海象被北極熊殺死當晚餐的事發生。

但凡是都有例外。在這片海灘，一面是水，另一面是峭壁。有些海象膽子大，上到懸崖頂上，沒想到北極熊已經在那裏等著了。

北極熊向峭壁上的海象逼近，被無人機攝像頭捕捉到了；這是攝製組第一次拍到海象和北極熊之間的這種互動。

海象發現北極熊來了，一陣驚惶，忙不擇路，有的竟從懸崖上掉進海里。

海象的視力不好，沒有看到北極熊已經走遠，還在繼續慌慌張張向大海逃竄，又有一些倒霉蛋掉進海里。

別看海象身軀那麼大，皮那麼厚，從高高的懸崖頂掉下來也一樣喪命。還有的海象本來好好在海灘上躺著，被高空墜物（掉下山崖的海象）砸中身亡。

這下北極熊的口糧就有了。

BBC攝製組在北極呆了8周，最後拍到了這個令人難以置信的場景。

亞洲的北冰洋和沿岸地區不太適宜生存，所以北極熊和海象都得為生存而戰，有時鬥得你死我活。

埃文斯回到倫敦後一直懷念那些海象和北極熊。

「離開拍攝地點時，我的感受很複雜。確實，有幾千個大家伙在外面大聲聊天，高興了還撞你的小屋，是很難安睡，有時候屋子的牆整夜在抖動。你都不知道早上醒來時身邊是不是睡著一隻海象。但一離開那裏，我就想它們。它們很有魅力，跟它們靜靜地對視，近距離觀察它們，幾乎就是鼻尖對鼻尖，那種感覺太棒了！」

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