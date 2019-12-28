《七個世界，一個星球》（Seven Worlds, One Planet）是BBC Studio 繼《藍色星球》、《地球脈動》和《王朝》之後推出的一部記述與人類共享地球的其他生物的系列紀錄片。那些令人震撼、驚心動魄的畫面、撥動人心弦的場景、令人匪夷所思的奇觀……攝製組成員在這裏分享自己的親身經歷和感悟。

Image copyright Chadden Hunter Image caption 美洲獅

《七個世界，一個星球》導演薩拉·沃利（Sarah Whalley）回憶她和攝製組在智利百內國家公園與美洲獅結伴而行的經歷。

百內國家公園（Torres del Paine）名字的字面意思是藍色的塔。那裏被認為是南美最懾人心魄的自然保護區之一。

地球上最美麗、最壯觀的地方，百內國家公園算其中之一，名副其實，令人驚嘆。我們去那裏的目的是設法完整地拍到美洲獅獵食全過程。

這是BBC努力了30年而未竟的願望。

起初，這件事像是很棘手。黎明前就得出發，先去找拍攝目標。即便是在美洲獅受到良好保護而數目相當可觀的國家公園裏，這也是個挑戰，因為它們行蹤不定。

我們高度依賴追蹤小組，他們彷彿有超自然能力，可以在棕褐色的草原上發現棕褐色的動物。

另一種方法是觀察南美安第斯山駱馬（瓜納科），它們是駱駝的親戚，也是美洲獅的獵物；它們必須先發現天敵，否則就會成為後者的美食。

Image caption 導演薩拉·沃利（Sarah Whalley）和攝影師約翰·夏厄（John Shier）

我永遠忘不了第一眼看到一個美洲獅媽媽和她的3個幼崽的那一刻；它叫薩米安托（Sarmiento）。

每天我們都步行跟著它，對它越來越熟悉，跟它越來越近，能感覺到它每次獵食失敗都會很沮喪，因為它有嗷嗷待哺的孩子。

攝影師夏厄，我們叫他機器人警官，因為他背著重得不得了的攝像機和三腳架還能輕鬆地在崎嶇不平的山地靈活自如地行疾行。

那天，我們凖備用無人機追蹤拍攝，夏厄已經把我們遠遠甩在後面，我幫無人機操作員伯迪·格雷戈裏（Bertie Gregory）把飛機弄上天。

無人機充當我們的眼睛，從空中俯瞰，薩米安托的捕獵過程一覽無遺。它偷偷向一頭駱馬靠近，駱馬抬起頭來，發現情況不對，發出危險警報呼叫。薩米安托被發現了。

Image copyright Gemma Templar/BBC Image caption 無人機操作員伯迪·格雷戈裏（Bertie Gregory）

薩米安托是個經驗豐富的獵手，但以自己40公斤重的身體去跟90公斤重的龐然大物搏鬥，這種力量對比顯然對它不利，艱難、危險。

我們知道它在掙扎。它有一次捕獵不成功，自己肩部還被劃了一道很深的口子。

這並沒有阻止它為糊口和哺育孩子繼續去獵食——這是美洲獅的本能和天性；但是，在鏡頭裏眼看著它像一隻布娃娃一樣被拋擲，我們實在心有切切。

它有時會帶著幼崽一起去狩獵，但媽媽跟獵物搏鬥時，孩子們卻是不知所措，在一旁觀戰。

薩米安托獵食時無懼無畏，對孩子關注備至。就因為它，美洲獅從此在我心中佔據了一個特殊地位。

在我所接觸過的野生動物中，美洲獅絶對是最讓我感到親近、愛憐的一種，即使為了拍攝它們得靠雙腳跟著漫山遍野地跑。

最後，我們完成了BBC努力了30年來未竟的心願——拍到了美洲獅獵食的全過程。

目睹這種生與死的搏鬥場景，心理上是一種挑戰，但對於美洲獅一家的故事而言，這一幕堪稱完美的結局，薩米安托終於有食物餵她的孩子了。

Image caption 終於有口糧了

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