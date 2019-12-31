新年願望時常落空？五個重點幫你更好實現

Image copyright Getty Images Image caption 新年願望當中最終失敗的佔很大比例，但是今年，或許會不一樣。

2020年即將來到！新的一年又將開始。

對於我們很多人來說，都會通過一個新年願望，一個「新的開始」，來為新一年的自己設定自我提升的新目標。

或許是生活得更健康，或者存一些錢？

又或者，你想要培養一個新的愛好，或者完全放下一些事情？

Image copyright Getty Images Image caption 模糊的行動計劃失敗的機會更大。

不管你想要許怎樣的新年願望，有一個因素是必不可少的——就是堅持下去的動力。

不過，我們都很清楚，這不是一件容易的事。

根據美國斯克蘭頓大學（University of Scranton）進行的研究和統計大腦（Statistic Brain）研究所收集的數據顯示，許下新年願望的人當中只有8%能夠最終實現。

但是，這也並不代表你就沒有機會。

這裏有五個簡單的方法，幫助你能夠避免失敗，堅持一整年去實現你的願望。祝你好運！

1. 是的，先設立一個小目標

Image copyright Getty Images Image caption 設定更現實的目標，然後逐步完成一個更難做到的願望。

設定比較現實的目標，可能會增加成功的機會。

心理治療師蕾切爾·韋恩斯坦（Rachel Weinstein）指出，其中一個問題是我們經常設定一些過高的目標，「錯誤的預計我們能夠在新的一年成為一個完全不同的人」。

從小目標開始，你可能會一步步實現一個較難實現的願望。

比如，買一雙跑鞋然後開始做一些短程的跑步運動，而不是完全以跑馬拉松比賽為目標。

或者，如果你喜歡烹飪，你可以每星期去廚房裏協助別人做一頓飯，來提升你的廚藝。

這不是要讓你變得更短視，而是通過實現短期的願望來獲得長遠的成果。

韋恩斯坦解釋說，因為在現實世界中，「改變是在長時間當中通過一個個小步伐實現的」。

2. 這個目標要具體

Image copyright Getty Images Image caption 好好考慮你確切要做的是什麼，在哪裏做，何時做？

我們經常設立一些目標，卻沒有清晰的行動計劃。

但是，計劃行動細節是非常重要的。

牛津大學的尼爾·列維教授（Professor Neil Levy）指出，許願「我要每周二下午和周六上午去健身房」，比起只是許願「我要多去健身」會更可能成功。

這種具體、可實現的行動將會確保你不只是在陳述一個意圖，而是設立具體的步驟來實現它。

3. 建立支持

Image copyright Getty Images Image caption 將願望公開，可能會鼓勵你堅持完成自己的目標。

找到其他人來和你一起走這一段旅程，可以成為一個非常好的動力來源。

這可能意味著和朋友一起去上某一個課，又或者是公開你的願望。

一旦我們向他人展示了我們的願望，我們就更有可能堅持到最後。

華威大學（Warwick University）的哲學家約翰·邁克爾博士（Dr John Michael）專門研究在許諾和履行諾言當中所涉及的社會因素。

他說，如果我們能夠把自己的願望看作是對其他人有某種重要性的事情，我們就更有可能去履行它——就是說，如果我們沒有做到，「其他人的福祉就會受影響」。

所以，無論是實現一個承諾還是獲得額外的支持——讓其他人參與進來能夠幫助推進你的目標。

4. 克服挫敗

Image copyright Getty Images Image caption 在日常生活中作一些改變。

當進程變得艱難的時候，停下來一會兒，重新評估。

你面對的是什麼障礙？那些策略是最有效的？哪些又是最沒有效的？

轉而變得更現實一些，為哪怕最小的成功而慶幸。

如果你還是想要堅持同樣的願望，為什麼不試試一些能令你意志力更強的不同做法？

在日常生活中做一些簡單的改變，也能幫助你走向正確的方向。

如果你想要吃得更健康，你可以從吃白面變成更健康的全麥。

或者你可以試著減少飽和脂肪的攝取，方法是將蛋糕、脆片等零食換成更有營養的蔬菜棒和奶昔。

5. 將願望與長遠目標聯繫起來

Image copyright Getty Images Image caption 單憑意志力是不夠的。

行為心理學家安妮·斯溫伯恩博士（Dr Anne Swinbourne）表示，最好的願望是那些能夠成就一部分你的長遠計劃的，而不是那種模糊的和熱切的願望。

如果你從來都對體育運動沒有興趣，許願成為一個出色的運動員就很可能不會讓你堅持下去。

「依賴意志力的人多數都會失敗，」她說。

所以，一旦你有了一個能讓你感興趣或者興奮的願望，就要從第一天開始以細緻的計劃來實現它。

而且，在你與過程中那些障礙搏鬥時，不要害怕去尋求幫助。