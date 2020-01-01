新年成功減肥瘦身的秘訣 你如何做到？

Image copyright Getty Images Image caption 減肥瘦身有沒有秘訣？

每年新年伊始，許多人都會立下健康瘦身的新年願望。但關鍵是如何能把它付諸實現並持之以恆。

苗條瘦身到底有沒有什麼秘訣，該如何做到呢？

其實，要想減肥也不難，除了堅定的決心，還要有具體的目標和方法，不能急於求成。

以下的一些建議或許能助你一臂之力。

慎用減肥產品

Image copyright PA Media Image caption 減肥不能太心急

首先，減肥不能太心急。羅馬不是一天建成的，減肥也絶非一日之功。特別是如果你想能長期保持下去的話。

目前，市面上充斥著各種時尚減肥食品、藥丸以及通過靜脈點滴注射各種維生素的減肥療法等。

英國專家警告說，一些減肥藥不但不能給你提供減肥捷徑，可能還會對你身體有害，所以一定要慎重。

有些減肥產品副作用大，包括拉肚子以及會對心臟產生不利影響等。

鮑威斯教授（ Prof Stephen Powis）說，個別極端例子顯示，如果經常用維生素注射點滴減肥療法還會引起噁心、肝損傷甚至死亡。

他說，不要相信那些網上向你兜售神奇、迅速減肥療效的說法。它是不存在的。

這些人只不過是想趁機大撈一把。如果你相信這樣的療法，你損失的不僅是金錢，還會搭上你的健康作代價。

鮑威斯教授表示，新年減肥是好事，但一定要安全和逐漸實施。

中國人常說，要想身材苗條就要邁開腿，管住嘴。但如何通過飲食減肥是有一定竅門的。

碳水化合物

Image copyright Getty Images Image caption 米色碳水化合物對減肥不利，要少吃。

誰都知道要想減肥，最好少吃碳水化合物或是多吃低碳水化合物食品。

其實，碳水化合物可以分為三種類型，即澱粉類、糖類以及纖維類。

首先，澱粉類是人們最熟悉和最直接聯想到的碳水化合物，例如麵包、麵條、土豆和米飯等。這些屬於米色碳水化合物。

這類米色碳水化合物對你沒有好處！

糖類被稱為白色碳水化合物，包括碳酸飲料、糖果以及加工和精製食品，比如蛋糕和餅乾。

米色和白色碳水化合物主要成分在被人體消化後會轉化為葡萄糖，為人體提供能量。

如果你過多攝入這類碳水化合物，多餘的葡萄糖就會被轉化為脂肪，導致發胖。

還有一種碳水化合物是來自於水果和蔬菜的膳食纖維，我們可以稱其為綠色碳水化合物。

綠色碳水化合物可以讓你感到吃飽了，並能減緩你胃部排空的時間。它可以為人體提供維他命以及礦物質。

此外，還有抗性澱粉，又稱抗酵素解澱粉（resistant starch）碳水化合物，例如扁豆、豆子以及一些未加工的全穀類。它也是好的碳水化合物。

所以，要想減肥和改善健康狀況，沒有必要迴避碳水化合物，關鍵是吃哪種碳水化合物，怎麼吃？

即使米色碳水化合物也可以通過冷凍加工，讓它變成好的碳水化合物。

因此，你可以通過增加綠色碳水化合物的攝入，減少白色和米色碳水化合物來達到減肥的效果。

避免碳酸飲料

Image copyright Getty Images Image caption 少喝碳酸飲料

許多人喜歡喝可樂、汽水等碳酸飲料，特別是在炎熱的夏季。但問題是碳酸飲料卡路里高，而且，還能促進食慾，讓人多吃，因此，應該盡量避免。

比如，一罐可樂飲料所含的糖相當於七個茶匙。

糖和卡路里可以讓人們發胖，但是導致腰圍增加的不僅僅是飲料中的糖分，還有碳酸飲料中的氣泡。

位於巴勒斯坦的比爾澤特大學曾做過一項試驗，研究人員給一組雄性老鼠分別餵食含糖的碳酸飲料、普通的含糖飲料以及自來水。

結果發現，那些經常喝甜碳酸飲料的老鼠比喝普通含糖飲料或是自來水的老鼠體重增加的多且快。

當研究人員研究它們的血樣時發現，常喝碳酸飲料的老鼠體內含有更高的饑餓荷爾蒙生長素，這可能是他們體重增加的原因。

同樣，當人們喝了有氣泡的碳酸飲料後，體內的荷爾蒙生長素上升了50%。

這意味著在喝完甜碳酸飲料一小時後，比喝同樣是含糖的但無氣泡飲料會感覺更加饑餓。

同樣，喝帶氣泡的碳酸水要比喝普通水體內生長素水平也略有上升。

那些喝了甜碳酸飲料的人比沒有喝這種飲料的人平均多攝取了120卡路里，其道理不言自明。

嘗試心理訓練

Image copyright Getty Images Image caption 大腦訓練

減肥其實也是一種對身心的考驗，有實驗表明，如果能對自己進行心理暗示訓練也會有助於減肥瘦身。

例如，你可以提前給大腦灌輸健康食品的好處以及垃圾食品的壞處這樣的心理暗示，它會對減肥有幫助。

但是，這一心理暗示練習最好在吃飯前至少15分鐘進行。

與此同時，英國國家醫療服務體系（NHS）也為想在新年減肥成功的人士提供了一些寶貴建議：

Image copyright Getty Images Image caption 飲食均衡最重要

戒煙

改變生活方式，積極活動，少坐多動。

少喝酒精飲料，因為酒中含有大量卡路里。

多吃水果和蔬菜

警惕減肥陷阱：任何宣傳一個星期可以減掉0.9公斤體重的廣告都不靠譜。

不要盲目相信名人推薦的減肥產品，如果聽起來好到難以令人置信，那多半是假的。

最好的瘦身方式是逐漸進行，即每天邁出一小步，從少吃一口做起，關鍵要減量。

貴在堅持，並選擇健康均衡的飲食。