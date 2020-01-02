Image copyright Jamie Clarke

如何讓青少年放下手中的手機和你談心？傑米·克拉克（Jamie Clarke）到蒙古尋找答案。

探險家克拉克騎著摩托車穿梭在蒙古的一個偏僻山谷，發動機的嗡嗡聲和他的思緒在腦海迴蕩。

幾個小時後他停下來，脫下頭盔看看地圖。

這就是他喜歡冒險的原因：獨處、亮麗的風景和掌控自己命運的感覺。

但當他18歲的兒子騎著摩托車在他身後停下時，他對剛剛結束的長途旅行有了不同的看法。

對他來說，一個人待著雖然新穎但令人不安。「我的天，那太可怕了！我的大腦不能一直這樣！」

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但這就是兩人決定一起踏上旅程的原因。

克拉克一直堅持滑雪、登山和徒步旅行，他覺得自己失去了與兒子科比的聯繫，在位於加拿大第四大城市阿爾伯塔省卡爾加裏的家裏，科比一直沉溺於玩手機。

他覺得部分責任在自己。像其他所有人一樣，他有智能手機。兒子很小的時候，他很喜歡和兒子在黑莓手機上玩遊戲。

克拉克對BBC說：「如果個人和家庭成員有任何上癮（情況），是我們（父母）讓其持續下去。它們是很酷的設備，但我們開始覺得它們在控制我們，反之則不然。」

幾年前，當克拉克和家人一起去一個偏遠滑雪小屋過周末以慶祝他的50歲生日時，這個問題就浮出水面了。

該地區沒有wi-fi，也沒有手機信號。

科比告訴BBC：「那以前，我沒過過沒有手機的周末，我覺得很奇怪。」

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科比承認，當時他因為不得不離開社交平台Snapchat而痛苦不堪，因為沒有Snapchat或Instagram，他不知道自己的朋友在做什麼，這讓他很生氣。

這使得他的父親開始思考技術在家庭生活中的作用，以及如何解決它帶來的問題。

很長一段時間，他一直夢想著騎車穿越蒙古。現在兒子大了，為什麼不和他在一起呢？

大約一年前，他把這個想法告訴科比，結果也不是一擊即中。

「我想都沒想就拒絶了。」科比說。

「但過程變得有趣，凖備的過程讓人興奮。」

科比拿到了摩托車執照，兩人一起練習長途旅行。雖然父親兩次登上珠穆朗瑪峰，但科比從未攀登過一座山，因此他必須練習。

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他們於7月28日出發，在接下來的一個月中，他們騎摩托車，騎馬和駱駝穿越了2200多公里（1367英里）。

儘管這次旅行的經歷可以發佈在社交平台Instagram上，但直到他們返回離開前，他們都避免在網上發照片。

科比說，不用手機是個挑戰。

他說：「全程我都因為沒有手機變得非常沮喪。一切變得無聊。（以前）無聊時我可以打開視頻網站YouTube或看網飛（Netflix）。現在呢？看星星玩手指嗎？」

他還說，為了進一步了解父親，這樣做是值得的，特別是在離開道路一起在帳篷裏做飯的時候。

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他說：「當父親離開工作環境和家庭時，他的舉止可能會接近我的年齡，這讓我驚訝。」

克拉克也驚訝地發現，當不拘泥於父子關係時，兒子很成熟。

他說：「它讓我用新視角看科比。以前我看到的他還是小孩子，他一直把夾克忘在餐桌上，不洗碗。這次看到他一步步成長為年輕人，他出色的抗壓能力給我留下深刻印象。」

致力於向父母普及媒體和科技知識的非營利組織「常識媒體」（Common Sense Media）育兒編輯卡羅琳·克諾爾（Caroline Knorr）說，不必為了拉近和子女的距離特意跑到世界的另一端去。

她說：「父母可以全年在家裏設立無屏幕的時間，尤其是在假期裏。」

她說，嘗試在沒有手機的時間做一些例如玩遊戲、散步或看電影這些有趣的事情。

放假期間，躺在沙發上時很容易就要伸手拿電話，但是克諾爾說，為孩子樹立榜樣很重要。她說：「父母要解釋這樣做的價值：為什麼遠離手機的生活是一種家庭價值觀。 」

要明確說，「我正關機，這樣我們才有家庭時間。」

克諾爾說，不要妖魔化技術本身或妖魔化孩子使用科技產品的行為。

她說：「很多時候父母非常擔心，認為媒介改變孩子的行為。」

「但真正導致這種行為的是孩子們對流行文化產生興趣的自然結果，他們對家庭時間不感興趣。」

社交應用程序抖音和Snapchat加重了這些後果，這些程式旨在增加用戶粘度，好通過廣告賺錢。

克諾爾說：「這真是禍不單行。」

Image copyright Jamie Clarke Image caption 科比說整個旅程他最喜歡帳篷生活。

克拉克說，旅行結束後，他和兒子正試圖將他們學到的一些經驗應用到日常生活中。

他說：「我意識到技術的價值並擁抱科技，他正在意識到技術對人的消耗。也許我們倆都要提醒自己，控制權在誰手裏：我們自己還是應用程序？」

科比說，他正嘗試讓技術變成「他想做的事，而不是必須做的（事）」。

他說：「當你和一群人一起，本該有社交互動時，但每個人都在玩手機，那是我要試圖改變的習慣。」

「（與人相處的時候）分心很粗魯。」

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