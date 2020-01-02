網戀交友盛行：一個值得你關注的熱門話題

Image copyright Getty Images Image caption 莎朗·斯通和邁克爾·道格拉斯一同出演電影《本能》。

美國女演員莎朗·斯通（Sharon Stone）曾以出演電影《本能》（Basic Instinct，1992）而出名。

在影片中， 斯通扮演一位狡詐、性感的暢銷小說家，殺人嫌疑犯凱瑟琳。該影片讓斯通的名字家喻戶曉。

而生活中的斯通本人也美貌迷人。她曾經歷過兩次婚姻。

但如今，她已經是一位62歲的單身女性， 希望像其他人一樣，利用網上交友APP找到自己的意中人。

然而， 沒有想到在上網建檔後，確遭到交友軟件Bumble的禁止和封殺，讓斯通感到困惑和不解。

斯通於是把這一經歷訴諸推特。

Image copyright Getty Images Image caption 62歲的斯通

好消息是， 目前斯通已經被解禁。她被封的原因是Bumble以為是有人假冒斯通的名字，沒想到這的確是斯通本人。

誰會想到大名鼎鼎的好萊塢演員也會像常人一樣上網尋愛呢？

而現實生活中，越來越多中年以及60歲以上年齡組的人開始使用網上交友軟件尋找意中人。

而且，許多人已經用這種方式成功找到結婚和戀愛伴侶。

成熟女性

Image caption 勞娜希望通過交友APP找到意中人

以勞娜為例，她今年62歲，與斯通同歲。她生活在蘇格蘭的愛丁堡。

勞娜離異，孩子已經長大成人。如今單身的她不想獨自一人度過餘生，希望重新找到愛。

於是，勞娜擁抱現代交友手段，開始重新尋找。

勞娜說， 每當她手機提醒她有新的留言時，她的心都會興奮不已。

雖然，通過交友軟件讓勞娜結識了一些異性友人，但也有讓她感到不適的經歷。

例如， 勞娜經常會收到一些年齡比她小得多的異性求偶。 勞娜表示， 他們的年齡和自己的孩子一般大，讓她感到十分不自在。

但是，現在好了，隨著交友軟件的成熟和多樣化，可以滿足各種人群的需求。

Lumen就是這樣一款APP，它專門為50歲以上的人設計，而且正在成為不斷增長的市場。

Lumen的設計者萊斯特（Charly Lester）說, 在不到一年的時間，該APP已經吸引了150萬會員。

此外， 還有另外一些針對中老年的交友軟件， 比如，OurTime（我們的時光）和 Silver Singles（銀髮單身）等都非常受歡迎。

Image copyright lumen Image caption 成熟女性網上交友市場近年來越來越火爆

網戀歷史

其實，網上約會已經有幾十年的歷史，但隨著智能手機的普及，利用智能手機的交友APP尋找伴侶則是最近幾年的事。

例如，Tinder交友軟件自從2012年推出後，很快成為西方主流大眾交友約會平台。

網約交友也成為億萬美元的全球巨額產業，而且增長迅速。

僅在美國，在2015-2018年間使用交友軟件的人就高達1500-2500萬人。

與此同時， 使用交友軟件的人群年齡組也在發生變化。

以前，交友軟件針對的主要是從20多歲到40多歲這一年齡段的人群。

但是，目前增長最大的兩組人群是在兩頭：即18-24歲和50歲以上的人。

根據皮尤研究中心的數字，其中55-64歲使用交友軟件的人數在2013到2015年間翻了一番。

使用中老年交友軟件的人，通常希望能夠尋找到長期伴侶和穩定的關係，他們對性的要求不再像年輕人那樣高。

警惕浪漫交友陷阱

Image copyright NICOLA FOX HAMILTON Image caption 專門研究交友軟件的專家漢密爾頓提醒老年女性警惕詐騙。

但是，專家提醒使用交友軟件的中老年女性一定要警惕交友陷阱，因為，這一年齡段的人更容易被一些不法分子以浪漫關係為名，成為他們騙取錢財的受害者（catfishing）。

在那些受害者當中，被騙取的金額在50到80萬英鎊不等（1英鎊約合8.5人民幣）。

其中， 許多人損失5000鎊以上。

通常，騙子總會形容自己是現役軍人，上傳的照片英俊瀟灑。但是他們總是說無法脫身親自赴約會。

他們在贏得對方信任和感情後，往往會編造各種理由，向受害人騙取金錢。

有些受害人甚至在警方找到她們之後還不敢相信這是真的。

同時， 許多被騙者由於害怕暴露隱私，感到難為情，不願意報警或讓別人知道此事。

為打擊交友行騙，Lumen現在要求所有使用該APP的人在登記時，使用人工智能自拍軟件拍照，然後，跟他們建檔的照片做對比，看是否是同一個人。

他們也建議使用者遵循交友網站的安全須知，自行防範。

勞娜的許多朋友通過交友軟件成功地找到了伴侶，甚至步入結婚殿堂。

這讓勞娜也充滿了希望和期待， 希望有一天，自己也能如願以償。

如果，你的新年願望是能找到一個理想的愛人，那為何不試試交友軟件？

說不定，下一個幸運者就是你呢！