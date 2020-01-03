未來世界：空中出租車是夢想還是現實？

Image copyright uber Image caption 優步計劃從2020年試飛空中出租車

想象一下，未來你可以乘坐空中出租車上班和辦事，省去了地面交通的擁擠和晚點。

我們距離未來乘空中出租車上下班到底有多遠，都有哪些公司參與設計和走在該行業的前沿？

目前，全球大約有數百家公司正在研製空中通勤工具，其中參與競爭的有175個新設計正在等待監管當局的批准和生產。

空中出租車真能推廣和普及嗎？

英國BBC廣播公司最近在葡萄牙首都里斯本舉行的科技創新峰會上接觸了兩家德國製造商Volocopter 和Lilium，看看空中出租車的發展近況如何？

首先，這兩家公司的產品看上去非常不同。Lilium公司的空中出租車造型看上去更優雅，像一架微型飛機。

而Volocopter的設計則更具超前意識，整個造型像是無人機和直升機的組合。

Image copyright Getty Images Image caption Volocopter公司研製的空中出租車造型

挑戰

Lilium公司的電池驅動空中出租車充電後，一次可以飛行一個小時。但目前，它只可以載兩個人。

因此，如何研製出可以運載多名乘客的空中出租車是該公司面臨的挑戰之一。

同時，該公司面臨的另一挑戰是如何讓它從垂直起飛切換到橫向飛行？

與此同時，Volocopter公司研製的Voloports瞄凖的是更短程距離。

其目標是到2035年，在新加坡推出數十個空中出租車，每天可接待1萬名乘客。

而且，他們希望最終其技術足夠成熟，可以讓它在任何地方著陸。

去年10月，Volocopter公司曾在新加坡的濱海灣試飛，但由於大雨差點取消。

研製空中出租車的公司知道，如果要取得監管部門的批准，試飛非常重要。但無論是Lilium還是Volocopter公司的空中出租車或許距離大眾通勤還有很長一段路要走。

但是，兩家公司都聲稱，一旦他們的空中出租車投入市場，普通老百姓可以買得起。

Image copyright LILIUM Image caption Lilium公司的空中出租車模型

消費價格

Lilium的創始人丹尼爾表示， 如果旅程較短的話，費用與地面出租車相似。

如果旅程較長的話，則相當於高鐵或是航空客運經濟艙的價格。

Volocopter的創始人亞歷山大同意以上說法。

他表示，他們公司希望能把空中通勤打造成安全、安靜和大眾化的交通工具。

兩家公司都希望能在未來的2-5年內推出這種空中出租車服務，最開始將會有一名專職的駕駛員，但最終希望能讓它變成全自動的空中出租車。

超過無人駕駛汽車？

目前，在全球各地已經有許多無人駕駛汽車在道路上試行。

但亞歷山大認為，全自動空中出租車甚至會趕超無人駕駛汽車的速度，搶先投入運行。

他表示，在地面，無人駕駛汽車還要與正常汽車相競爭，而在空中就不用考慮這些因素。

同時也不用擔心會有行人。

然而，一些專家對空中出租車面世的時間表持懷疑態度。

Image copyright Getty Images Image caption 未來天空可能變得更繁忙

困境與疑惑

航空專家理查德認為，這可能要花上幾十年，而不是幾年的時間。

他說，為飛機提供動力的電池與電動汽車電池完全是兩碼事。

飛機電池對可靠性和持久性要求很高，不是短時間內可以解決的。

里查德還表示，即使空中出租車真能上市，也很可能是只有有錢人才能消費得起。

此外，專家還表示，像無人機這樣的自動空中出租車，無論他們載人還是載貨是否能被大眾接受也是一個問題，因為誰都害怕突然從空中掉下一架小飛機。

對此，Lilium的創始人丹尼爾承認，這種擔心是很正常的。

但他表示，空中出租車的飛行高度只有兩、三千米，所以人們不必擔心他們的噪音，也基本上看不見它們。

夢想與障礙

除了一些初創公司外，一些大公司也參與了空中出租車的研製工作，比如，優步（Uber）計劃在2023年左右在達拉斯、洛杉磯以及墨爾本試運行空中出租車。

但由於研製空中出租車耗時、耗力、耗資，即使一些大公司有時也不得不放棄。

例如，空中客車曾與奧迪聯手研製空中出租車，但他們的合作由於各種原因最近被擱置。

奧迪表示，他們正在尋求與其他大眾汽車品牌合作，例如保時捷。保時捷正在與空客的競爭對手波音公司合作研究空中出租車。

奧迪同時還表示，他們認識到空中出租車可能要比想象的更遙遠，距離其普及將需要「很長一段時間」。

短期而言，人們出行還是要依賴火車和汽車更靠譜。

但是，任何新生事物都不是一帆風順的，最重要的是不要放棄夢想。

曾幾何時，在飛機剛剛問世時人們不也是充滿懷疑嗎？