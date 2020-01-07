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第一個上太空的英國人最近表示，外星生命是存在的，而且有可能活在地球上，就在你我之間。

海倫·沙曼博士（Dr Helen Sharman）近日向《觀察者》（Observer）雜誌表示，外星生命肯定存在於宇宙當中的某個地方。

「外星生命是存在的，這事沒有第二種可能，」她說，在數以十億計的星體中間，「肯定有各種不同的生命形態」。

56歲的沙曼在1991年5月登上蘇聯太空站，創造了歷史。

這名現在在倫敦帝國理工學院（Imperial College, London）工作的化學專家還表示，外星生命可能不像人類這樣由碳和氮組成，「有可能它們現在就在這裏，只是我們看不見。」

Image copyright Getty Images Image caption 1991年，沙曼與阿納托利·阿特塞巴斯基（Anatoly Artsebarsky）和謝爾蓋·克里卡列夫（Sergei Krikalev）一同參與太空任務。

在訪問中，她還表達了自己的失望。她一直以來都被標籤為上太空的第一個英國女性，而不是上太空的第一個英國人。

「（如果不說明那是位女性）我們就會假定那是個男人，這很能說明問題，」她說。

「當蒂姆·皮克（Tim Peake）上太空的時候，一些人就忘記了我。男人先做到被當成是常理，能夠打破這個慣例，我感到很激動。」

她說，上太空「教會了我，真正重要的是人，不是物質上的東西」。

她還表示：「在那上面，我們有生存所需的一切：適當的溫度，有食物和飲料，也很安全。我沒有去想我在地球上擁有的東西。」

「當我們從地球上空某些地方掠過時，我們想的永遠是我們所愛的人。」

沙曼在2018年的英國新年榮譽榜上獲得肯定，得到了聖米迦勒及聖喬治勳章（Order of St Michael and St George）。