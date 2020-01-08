你排行老幾？出生順序與性格差異有什麼關係

Image copyright Getty Images Image caption 兄弟姐妹數人，每個孩子的性格都不一樣，這跟他們的出生順序有關係嗎？

老大、老二、老么性格相差怎麼那麼大？在兄弟姐妹中排行順序對人的個性、性格、智商甚至人生道路究竟有沒有影響？在多大程度上有影響？

拉德哈·莫基爾（Radha Modgil）醫生解釋，根據出生順序理論，上述問題與每個孩子在家庭中佔據的獨特地位有關。這個理論中包含一些模式化的概念，比如一個人的性格特徵與他/她在兄弟姐妹中排行第幾直接相關。

出生順序論的許多重要觀點是19世紀末到20世界早期，奧地利醫生和心理治療師阿爾弗雷德·阿德勒（Alfred Adler,）提出的。

Image copyright Getty Images Image caption 阿德勒認為每個人對自己在家庭中的地位都有自己的認知

阿德勒在家裏7個孩子中排第二。他注意到一個現象，即同一個家庭裏幾個孩子的性格可以有很大差異。這個問題令他著迷，驅使他深入鑽研。

1927年，阿德勒把自己的研究歸納成理論，提出一個核心觀點：出生順序對人性格有重大影響，因為父母對不同的孩子的態度不同，比如對老大和老么的態度就有顯著差別。

他還認為父母對自己的孩子有意無意地做比較，會導致孩子心理產生自卑感。

在這個基礎上，之後歷代學者專家又不斷拓展、深化這個理論，圍繞出生順序決定性格特徵提出了更多觀點。

Image copyright EPA Image caption 獨生子女集父母和祖輩寵愛於一身

獨生子女

先說說家裏的獨苗，沒有兄弟姐妹的獨生子女。早在19世紀末期，阿德勒就考慮到獨生子女的問題。

他認為這類孩子的性格特點包括：自我中心、特立獨行、希求認可。

因為是家裏唯一的孩子，獨生子女的性格特點有可能偏向於多子女家庭中的長子長女，也可能偏向於最年幼的孩子。

意大利文藝復興時期的藝術大師達芬奇和飾演哈利·波特的演員拉德克利夫都是獨生子。

中國實行獨生子女政策40年，過去十幾年裏出現的成功人士、公眾偶像等，基本上都是家裏的獨苗。

Image copyright Getty Images Image caption 哥哥、姐姐照顧弟弟妹妹，這有什麼奇怪？

老大先入為主

比如，當哥哥、姐姐的孩子責任心強、可靠、謹慎，但可能比較霸道，控制欲較強......聽著耳熟嗎？

根據出生順序論，第一個孩子通常獨享父母的關注寵愛，而對第二個孩子就沒有那麼投入，所以老二可能會覺得受了冷落，得不到父母的寵幸。

歷史名人中有不少家裏的長子、長女， 比如第二次世界大戰期間任英國首相的溫斯頓·邱吉爾。

中國前總理周恩來。毛澤東的父母生了7個孩子，4個夭折，剩下的3個孩子中毛澤東是老大。

Image copyright Getty Images Image caption 比哥哥姐姐晚到，中間的孩子性格中較突出的一個特點據信是對環境和處境的適應力較強

「夾心層」適應能力強

夾在中間的那個孩子，上有哥哥姐姐，下有弟弟妹妹，通常被認為受到忽視，老大先到先佔，老二隻能適應環境，求穩求和。

出生順序論認為，中間的孩子在家庭中的位置對他們性格形成有顯著影響；他們更習慣於適應相對不利的環境。

微軟創始人比爾·蓋茨和歌星麥當娜都是兄弟姐妹序列中的「夾心層」。

德國納粹首領希特勒是奧匈帝國海關職員父親在第3次婚姻中生的第3個孩子，有三個兄弟和兩個姐妹，均幼年夭折，只剩下他和一個哥哥、一個妹妹。

Image copyright Getty Images Image caption 最小的孩子必須加倍付出、別出心裁，才能像哥哥姐姐一樣得到重視？

老么的拼搏

家裏最小的孩子通常會被貼上一些標籤，比如自我中心、招人憐愛、有魅力、開朗，是家裏的「開心果」，也會耍心計操控別人，等等。

在一眾兄弟姐妹裏，最年幼的他/她為了博取關注或保持獨立，往往要付出更多努力，要讓自己與眾不同。

印度民族英雄甘地和好萊塢女影星迪亞茲都是家裏最小的孩子。

Image copyright Getty Images Image caption 有些心理學家認為，兄弟姐妹性格差別的深層次原因跟孩子在家庭內的生存競爭有關

兄弟姐妹

1996年，美國心理學家薩洛維提出一個觀點，稱兄弟姐妹之間性格上的差別根本上與孩子在家庭內部的生存競爭有關。

達爾文進化論認為，生存競爭是生物之間的主要競爭內容，也是自然選擇、淘汰機制的基本成分。

用這個理論來看家庭，就是孩子們出於生存的需要而爭奪父母的關注、資源投入。

所以，哥哥姐姐要承擔照顧弟妹的責任，而弟弟妹妹則不得不在已經有人先入為主的環境中尋找和佔據自己獨有的一席之地。

為此作為弟弟妹妹的孩子就會設法與眾不同，引起注意，以此來減少競爭，增強家庭內部的合諧、合作，這樣可以強化每個個體的生存機會。

Image copyright Getty Images Image caption 出生順序理論歷來有爭議，較近的研究發現既有支持這個理論的證據，也有相反的例證

仍無定論

不過，出生順序影響性格、智商的理論從來都有不少爭議。

歷年來的各種研究，既有發現支持阿德勒理論的證據，也有徹底否認這個理論的例證。

影響一個人性格形成的因素有很多，這就意味著圍繞出生順序論展開的研究，在項目設計層面就有諸多變數，比如兄弟姐妹人數，相互之間的年齡差異，家庭生活大環境等。

出生順序論令人著迷，但迄今為止還沒有找到能夠一錘定音的證據說明，在兄弟姐妹中的排行是如何影響人的性格、個性、智商和人生成敗的。

一般來說，家裏最小的孩子可能最受寵，其心理特點和傾向可能與大哥、大姐的性格有顯著差異，但這種差異也可能與個人天性的關係更大。