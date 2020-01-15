揭秘：坐立不安小動作多多可能對健康有益

Image caption 在紙上塗鴉、畫畫都屬於多動的小動作。

你有沒有留意過，生活中有些人總是顯得坐立不安、手腳沒處放、動作多多（fidgeting）。

他們或是雙腿不斷抖動，沒事咬手指甲、玩頭髮、不斷按手中的圓珠筆筆頭等。總而言之，就是小動作多多，讓人看了有點累。

但是，現在研究人員發現，這些小動作很可能並不是什麼壞事。

阿尼博士（Dr.Kat Arney）告訴BBC，像抖腿、沒事在紙上塗鴉亂畫等小動作還可能給人的身心帶來潛在的益處。

對身心有益？

Image copyright Getty Images Image caption 在辦公室等公共場合要注意不要干擾他人。

紐約神經科學家安妮·邱吉蘭德（Anne Churchland）介紹說，fidgeting是指與你手頭工作無關的任何小動作，如上面所提到的那些。

安妮表示，還可以再把這些小動作和行為分門別類。例如，單純重覆性的動作：抖腿和不斷按筆頭。

這類動作與一個人感覺不安，不斷在椅子上變換姿勢、動來動去是有區別的。

安妮說，還有一類小動作是音樂人和運動員常有的。

例如，板球運動員在凖備擊球時可能會經常做一些熱身動作。

表面上看，一個人如果總是動來動去、坐立不安似乎對身體不利，因為這些小動作畢竟消耗身體能量以及新陳代謝等。

此外，這些動作可能還會給周邊人帶來不良影響。因為，如果你總是坐立不安、動作多多肯定會影響你周圍人的情緒。

但是，安妮表示，對有些人來說，這些小動作可能與決策等大腦活動密切相關。

幫助思考

Image caption 編織動作（例如織毛衣等）對慢性疼痛有緩解和鎮靜作用。

安妮說，道理很簡單，人就像一部機器。我們大腦所從事的一些認知行為，是需要通過身體活動來啟動大腦神經發揮作用的。

換句話說，雖然我們常說我們需要靜下來安靜思考問題，但這未必適用於每個人。有些人就是要在動中才能充分使大腦發揮作用。

改善注意力

臨牀心理學家羅蘭·羅茲（Roland Rotz）是研究缺陷多動障礙（ADHD）的專家。

他也是Fidget to Focus一書的合著者。他認為，多動是身體幫助我們集中精力的自然方法。

根據羅茲的理論，有時當人們注意力不集中，身體會通過一些小動作來刺激大腦。

他說，雖然這一情況在有ADHD的人身上更加明顯，但實際上幾乎所有人都在潛意識中運用這一原理，只不過沒有意識到罷了。

減少健康威脅

Image copyright Getty Images Image caption 老年癡呆症患者往往喜歡多動，但它實際上幫助他們放鬆情緒。

多動肯定會消耗身體能量。英國利茲大學（University of Leeds）營養流行病學教授珍妮特·卡德（Janet Cade）在對一些女性進行了長達12年的研究後發現，那些不喜歡動，小動作少的人，死亡風險也高。

相比之下，那些好動的人死亡風險也隨之減少。

為什麼呢？原來，多動實際上有助於幫助人們調節體重。多動自然消耗更多卡路里，它還可以讓我們更健壯、減少壓力等。

即使把一隻腳放在另一隻腳前面幾分鐘這樣的小動作，似乎就可以改善我們的心情。

研究還發現，有些小動作，例如可以讓雙手不斷活動的編織動作（比如織毛衣等）對慢性疼痛有緩解和鎮靜作用。

科克希爾（Betsan Corkhill）組織了一個叫Stitchlinks的編織小組。

參加編織小組的人都是患有慢性病痛，但調查發現，那些經常編製衣物的人幸福感和滿足感最強。

所以，編織毛衣是可以幫助人們減壓和增加快樂感的一個好方法。

Dementia UK是英國主要的失智症護理慈善機構之一。該機構專業心理健康護士貝爾（Dave Bell）表示，他接觸的許多病人都有坐立不安、來回走動的特點。

貝爾說，許多失智症患者（俗稱老年癡呆）都伴隨慢性疼痛或是身體不適等症狀。而有些人的多動症是因為大腦損傷所導致的重覆性動作和行為。

但是，貝爾表示，在外人看來這些人的行為舉止可能有點令人沮喪，但實際上這些動作對患者來說卻能起到一種自我安慰的效果。

到底該不該動？

Image copyright Getty Images Image caption 自我放鬆方式有許多，只要適合自己又不干擾別人就好。

也就是說，與其特意去壓制這些小動作，還不如順其自然。因為，這些小動作可以讓人放鬆、鎮靜下來、精力更加集中等。

那是不是我們所有人都應該動起來呢？

對此，羅茲表示，只要掌握好平衡，並適合你就行。

另外，還要考慮你在這樣做的時候是否會干擾周圍的人。

比如，羅茲說，如果你做的是一些輕微、快速、有節奏的塗鴉/畫畫動作既沒有干擾別人，又讓你自己放鬆和舒適，可能問題不大。

但是，如果你干擾了別人就不好了。因此，請你在自我放鬆的同時，要考慮方式和方法，成為一個富有責任心的「多動者」。