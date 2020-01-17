地球變暖：世界屋脊喜馬拉雅「變綠」引關注

Image copyright Elizabeth A. Byers Image caption 喜馬拉雅山海拔4750米的碎石坡上可以看到盛開的冰川翠雀花

世界屋脊正在變綠？喜馬拉雅山脈的雪峰，那些皚皚的雪蓋正在縮小？

根據1993年到2018年間衛星拍攝的喜馬拉雅地區的圖像和數據，答案是肯定的；數據顯示，以前被認為植物無法生長的地方出現了植被。

世界屋脊高海拔地區的植被覆蓋在擴大。

研究結果發表在《全球變化生物學》（Global Change Biology）雜誌上。這項研究沒有深入分析造成變化背後的原因。

Image copyright Karen Anderson Image caption 珠峰腳下的昆布（Khumbu）谷地，地衣、灌木叢覆蓋面積在擴大

這項研究聚焦範圍在亞恆雪帶（subnival region），也就是林線和雪線之間的區域；林線是樹木能夠生長的地區的邊緣，雪線是常年積雪區域和無雪區域的界線。

報告主要作者英國埃克塞特大學（Exeter University）凱倫·安德森（Karen Anderson）博士指出，海拔5000-5500米之間植被覆蓋增多趨勢最明顯；坡勢平坦的地區植被擴張比坡勢陡峭的區域更明顯。

亞恆雪帶生長的冰緣植物主要包括矮草和灌木。

根據美國宇航局（NASA）衛星圖像，研究小組把興都庫什喜馬拉雅（Hindu Kush Himalayas）地區海拔4150米到6000米之間劃分出4個區，東起緬甸，西至阿富汗。

在珠穆朗瑪峰附近，不同高度範圍的植被覆蓋都呈現顯著擴大。

植被擴張現象得到該地區冰川和水文方面研究的證實。

此前還有研究發現，中國青藏高原的橫斷山脈一些草場變成了鋪展蔓延的灌木叢。

你的器材不支持播放多媒體材料 蟲草

Image copyright Dominic Fawcett Image caption 衛星圖像顯示，珠穆朗瑪峰周邊地區的植被覆蓋變化，1993年（藍色） 和2017年（紅色）的植被面積差別顯著

荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）地球科學院教授沃爾特·艾馬澤爾教授（Walter Immerzeel）認為，這一發現印證了氣候變暖的預期。

雪線是一條敏感的海拔線；雪線向上移動，意味著植被得以生長的海拔高度提高了，也就是海拔更高的山坡上也具備了植被生長的條件。

這或許意味著喜馬拉雅地區的生態系統在發生變化。

以前有相關的研究表明，這個地區生態系統極易受氣候引起的植被變化的影響。

尼泊爾特裏布文大學（Tribhuvan University）植物學系助理教授阿曲特·提瓦利（Achyut Tiwari）說，隨著溫度的升高，尼泊爾和中國的亞高山地區林線在擴展。

提瓦利在中國科學院讀博士期間曾對尼泊爾境內喜馬拉雅中部的西藏冷杉展開研究，根據研究結果推斷尼泊爾中部地區由於氣溫升高導致積雪融化及降雨量增加，成為促進樹木更新及樹木生長的重要驅動因子。

Image copyright Karen Anderson Image caption 較早的研究發現喜馬拉雅山脈海拔較低的區域植被覆蓋在擴大

一些多年來定期到喜馬拉雅山考察的科學家也有類似的發現。

植被生態學家伊麗莎白·拜爾斯（Elizabeth Byers）過去40年來一直在研究喜馬拉雅山脈的植被。

她說，確實有跡象表明一些曾經是冰川的地區出現了植物，而且這些植物在那裏「定居」。

「多年前冰川覆蓋的地方現在出現了布滿碎屑的巨石，上面還可以看到苔蘚、地衣甚至花朵。」

Image copyright Elizabeth A. Byers Image caption 尼泊爾果宗巴冰河（Ngozumpa Glacier），海拔4800米山坡上的雪蓮

目前對世界屋脊高海拔地區的研究主要集中在冰川消融和冰川湖擴大跟氣候變化的關係，而高海拔地區的植被相對較少引人關注。

這方面需要更多實地考察，了解植物、土壤和融雪的互動狀況。

安德森博士認為，關鍵問題是植被變化對該地區水文的影響，冰川和冰蓋融化將因此減緩還是加速？

興都庫什喜馬拉雅地區包括從緬甸到阿富汗的八個國家的部分或全部疆域。