Image copyright Getty Images Image caption 驚嚇的眼神

生活中許多人可能都有過突然受到驚嚇而叫出聲來的經歷；或是憂心忡忡，對一些尚未發生事情感到擔心和恐懼。

BBC最近推出的一個真人秀節目Don't Scream，聘請各路專家為我們解答，人們為什麼會產生恐懼感？又有什麼對策能讓人戰勝恐懼症、鎮定自如？

恐懼緣由

首先，我們看一看人們為什麼會感到恐懼？

英國曼徹斯特大學的心理學家曼塞爾博士（Dr Warren Mansell）表示，這與人類的進化有關，本質上是關乎於人類的生存。

其實，恐懼也是所有動物都具備的生存本能。

人在面對突如其來的恐懼時，身體會進入應急狀態：或者應戰，或者逃跑，即fight-or-flight。

曼塞爾博士說，能夠認識到威脅，並做出迅速反應對人類的生存至關重要，這也是能讓人類生存至今的原因。

通常，人們在面臨恐懼時往往心跳加快、眼睛瞳孔放大，做好了逃亡或是決一死戰的凖備。

與此同時，恐懼還會促發生理反應，例如，人在感到恐懼時，心率和血壓會上升，甚至出現排汗、發抖的情況等。

例如，有人害怕蛇、蜘蛛等動物；還有人害怕一個人走夜路，不知道會發生什麼情況，特別是如果聽到背後有腳步聲，肯定會感覺無比恐懼。

恐懼分類

Image copyright GHOST STORIES Image caption 恐怖片讓人既怕又愛

恐懼也分許多種，英國專家尼曼（Andy Nyman）說，那種突然被嚇一跳，和那種揮之不去的恐懼感是有本質區別的。

前者是在冷不防的情況下受到了驚嚇，但後者卻是跟你大腦中的形象、想象力或是記憶力分不開的。這種恐懼有著更深層的根源，所謂細思極恐。

英國恐怖片專家曼瑟（Mike Muncer）表示，最讓人感到害怕的恐怖片是那些讓人感覺不安，那種即使銀幕上並未出現任何恐怖血腥場面，但卻令人感覺怪異、毛骨悚然的故事。因為，你知道一定會「出事」。

另一位專家懷特（Antony White）表示, 如果想營造出最佳恐怖效果，就必須考慮到所有感官的刺激和效果，也就是說不僅僅是視覺上的，還可以通過聲音、嗅覺以及想象力來達到預想的恐怖效果。

如何戰勝恐懼？

Image copyright BBC three Image caption 恐懼來源於心理。

如果你是一個很容易受到驚嚇的人，或是有某種恐怖症，並已經影響你的日常生活，又該如何應對呢？

曼塞爾博士建議說，有些時候，你可以嘗試自己解決，或者尋求治療師的幫助。

但關鍵是不能急於求成，最好是循序漸進。

例如，你可以把自己所恐懼的事情化大為小、化整為零。

如果你有恐高症，就不要強迫自己登高。可以先站到離地面10厘米的地方試試，如果這樣做讓你減少了一點焦慮，就說明有進步，你所嘗試的方向是正確的。

卡爾博士也提供了一些實用技巧：其中包括暴露療法（exposure therapy）、認知行為療法（cognitive behavioural therapy）和呼吸練習等。

卡爾說，還有一種有效的辦法是，把心跳加速、恐懼緊張的情緒進行能量轉化，讓它成為一種自己可以控制的有效運動。