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最新研究顯示，全球每5名死亡者中，就有1個死於敗血症。敗血症奪走的人命比癌症還要多。雖然敗血症死亡病例多數發生在中、低等收入國家，但是，它對發達國家的醫療，同樣是個挑戰。

敗血症（英文 sepsis）也稱為膿毒症，是一種血液中毒。它是指由感染引起的全身炎症反應的綜合症。

美國研究人員根據對全球195個國家數據的最新統計和分析發現，全世界每5個人中，就有1人是因為敗血症而死。

這一研究結果發表在醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet ）上。

Image copyright EYE OF SCIENCE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption 美國研究人員根據對全球195個國家數據的最新統計和分析發現，全世界每5個人的死因中，就有1人是因為敗血症而死。

敗血症已經佔到全球總死亡人數的五分之一，每年的死亡人數高達1100萬人，並且超過了癌症死亡人數。

美國華盛頓大學研究人員稱這一數字令人「擔心」，並說這一數字比從前預估的數字高出兩倍。

雖然，大多數敗血症死亡病例發生在中、低等收入國家，但富裕國家的敗血症死亡病例也不少見。

什麼是敗血症

有人把敗血症稱作「沉默殺手」，原因是它很難被鑒別。

它是人體免疫系統在抗擊感染時超常運轉，結果導致它開始攻擊人體其他器官，最終導致器官衰竭而死亡。

即使能免於一死，倖存者也會留下各種長期後遺症和殘疾。

而那些引起腹瀉感染或肺病的細菌和病毒是敗血症的主要誘因。

研究人員之一拉德（Kristina Rudd）說，在她工作的非洲烏干達鄉村，每天都會碰到敗血症病例。

因此，她對這一研究結果並不感到意外。

好消息是，從1990年代開始，敗血症的病例和死亡率開始下降。

研究人員希望借此能引起人們對敗血症病例和死亡的關注，並知道如何鑒定和預防。

高危人群

Image copyright Getty Images Image caption 5歲以下兒童最容易受到感染。

目前，敗血症的絶大部分病例（85%）仍然集中在中、低等收入國家。

其中，5歲以下兒童面臨的風險最大，其次是75歲以上的老人，以及糖尿病患者等。

但是，即使在英國這樣的發達國家，敗血症的病例也並不少見。

例如，英國每年就有近5萬人死於敗血症。

因此，同其他發達國家例如西班牙、法國和加拿大相比，英國死於敗血症的病例相對偏高。

如何預防？

Image copyright Getty Images Image caption 預防敗血症是最有效手段。

像任何疾病一樣，做好預防、減少感染要比發病後再進行治療更為關鍵和有效。

對許多國家而言，這意味著改善衛生設施、清潔水源以及有機會接種疫苗等。

其次，是盡快診斷敗血症患者，以便能及時治療。

如果能夠盡快治療，例如，早期用抗生素和抗病毒治療會非常有效。

醫療專家納格威教授（Prof Mohsen Naghavi）表示，應該把預防重點轉移到新生兒敗血症的預防上。

同時，他說，還要解決抗生素耐藥性的問題。

敗血症症狀

敗血症在成人身上表現為以下幾種情況：

口齒不清

出現極度顫抖或是肌肉疼痛

無尿或尿液減少（一天之內）

嚴重呼吸困難

呼吸和心率加快，高燒或是四肢厥冷

皮膚變色或出現花紋

兒童敗血症症狀：

面部蒼白、發青，出現皮膚花紋

嗜睡、神倦、昏睡不醒

肢體冰涼、發冷

呼吸急促

出現皮疹，用手按下時不會退色