武漢肺炎：醫用口罩能防止病毒傳播嗎？

Image copyright Getty Images Image caption 戴醫用口罩到底能起多大作用

在武漢新型冠狀病毒感染病例持續增加、武漢等幾座城市封城之際，人們最關心的是如何能保護自己免受病毒感染？

武漢病毒爆發後，中國各大小城市目前最常見的一個景象是人人戴口罩，預防傳染。而且，許多商店裏的醫用口罩已經脫銷。

那麼，戴醫用口罩到底能起多大作用，而且該如何戴才能達到最佳效果呢？

什麼樣口罩最好？

Image copyright Getty Images Image caption 許多人開始戴口罩預防傳染

首先，英國一些病毒學家對戴口罩預防由空氣傳播的病毒到底多有效持懷疑態度。

但是，確實有證據顯示，戴口罩有助於防止通過由手到口的傳染源。

北大專家王月丹在接受中國媒體採訪時表示，要避免反覆使用同一個口罩。

此外，王月丹特別提到，預防此次冠狀病毒最好不用帶通氣閥的口罩，因為它可能會讓病毒在局部聚集。

最好使用防霧霾的N95口罩。但他說，即使佩戴N95口罩時，一次時間也不能超過4個小時。

如果長時間持續使用N95口罩，會造成肺部損傷，可能會引起肺氣腫之類的問題。

其他預防方法

Image copyright EPA Image caption 武漢已經封城

另外，像預防任何其他病毒一樣，保持好個人衛生最重要。英國國家醫療服務體系NHS建議人們：

經常用溫水和香皂洗手，最好洗20秒以上

盡量避免用手揉眼睛和摳鼻子

保持健康生活習慣

口罩歷史

你的器材不支持播放多媒體材料 中國武漢周四（1月23日）突然宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。

醫用口罩最早出現在18世紀，但直到1919年西班牙流感大爆發時公眾才開始戴口罩。

倫敦大學聖喬治醫學院的卡靈頓博士對BBC表示，醫用口罩對空氣傳播的病毒和細菌預防效果有限，而大多數病毒都是通過空氣傳播的。

這是因為，口罩比較松，沒有空氣過濾器，而且無法遮擋眼睛。

但它還是能降低由於咳嗽或是打噴嚏所產生的「飛沫」感染機會。

同時，也可以保護從手到嘴的傳播感染。

根據英國2016年所作的一次調查顯示，人們每小時平均有意無意碰觸臉部23次。

有效性

Image copyright Getty Images Image caption 漢口火車站失去了往日的繁忙熱鬧

英國病毒專家表示，在醫院特定控制環境中所做的一項對比研究顯示，在預防流感方面口罩與專用防毒面具（ a purpose-made respirator）效果一樣好。

防毒面具裏有專門的空氣過濾器，用於對付空氣中有毒的顆粒。

但是，如果在外面普通人群中，口罩的效果就比較有限了，尤其是長期戴口罩本身就不是一件容易的事。

其他專家則表示，如果人們能在平時生活中注意以下個人衛生習慣可能會更為有效。

比如，在打噴嚏時捂住嘴、勤洗手等。

正確方法

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：我們目前對新型冠狀病毒了解多少？

英國公共衛生部（Public Health England）專家鄧寧博士（Dr Jake Dunning）也說，儘管人們普遍認為戴口罩有好處，但實際上在臨牀環境之外戴口罩的好處很有限。

與此同時，他表示，還必須要知道如何正確戴口罩，經常換洗，以及安全處置那些已經廢棄不用的口罩。

鄧寧補充道，有研究顯示，人們戴口罩時間越長，就越不容易遵守有關正確戴口罩的方法。

因此，專家說，如果任何人擔心病毒傳染的話，最好的預防方法就是要做好個人衛生，特別是手的清潔衛生。