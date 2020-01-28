並不是每個人都能享受獨自用餐的樂趣，但如果你真的找不到「酒肉朋友」的話，本文所列的這8個理由或許能說服你為什麼一個人吃飯也沒有太糟糕。

1. 不必遷就朋友口味

獨自用餐更加自由，想吃什麼就吃什麼，不需要擔心朋友的喜好和口味。

如果你喜歡吃油炸臭豆腐，你的朋友偏偏不喜歡那個味道，那麼一個人的時候你就有充分自由選擇想吃什麼就吃什麼。

如果你想放縱大吃一頓，也不必擔心朋友的眼光，獨自用餐不需要在乎別人對你的評價，瘦身減肥都可以暫時拋到腦後。

2. 不用和別人分享美食

試想這個情境，你在餐廳點了一道美食，結果發現同桌的朋友每個人都想吃你點的那道菜，不想跟他們分享又說不過去。

這個時候如果你是一個人吃飯，那問題就解決啦，絶對沒有和其他人分享美食的擔憂。

3. 更容易維持節食計劃

如果你在實行瘦身計劃，獨自用餐會讓你成功的機會更高。

美國心臟協會的研究顯示，正在節食的人和其他人一起用餐，節食失敗的的機率高達60%。

美國喬治亞州大學心理學者做的研究顯示，和朋友一起聚餐比平常時吃得多了44%。

如果你的家人和朋友都是「大胃王」，那麼你最好還是一個人吃比較安全，不會變胖。

4. 不必和同桌人搶快或刻意慢食

研究顯示人們會按照周遭人進食的速度來調整自己吃飯的速度，兩個人用餐會不知不覺變成你吃一口我吃一口的情形。

但如果你是一個人用餐，你就可以按照自己的速度來進食，你可以決定自己吃得多快或者多慢。

不過如果是在電視機前一個人吃飯那就不一樣了，緊張刺激的動作片會讓你吃得更快，吃得更多。

5. 終於可以專心品嚐美食

少了談話的干擾，獨自用餐讓食物成為真正的主角，讓你更能專心享受美食滋味，品嚐食物的色香味，而不必假裝對某人的話題感到興趣。

6. 終於有一個人的時間

不要覺得一個人到餐廳吃飯感覺很怪，事實上，獨自用餐越來越普遍，87%的英國人都願意一個人用餐，一個人的餐廳定位在過去兩年裏增加了超過一倍。

其實，一個人用餐只是習慣問題，留點時間給自己，一邊吃飯還可以一邊觀察你平時沒有注意的周遭世界。

7. 不必忍受其他人難看的吃相

如果你受不了別人張開嘴吃東西的模樣，聽著別人大口咀嚼和咕嚕吞咽的聲音就難受，那麼獨自用餐就是你逃離這一切的機會。

你終於有機會可以不受打擾，安安心心地自己吃上一頓，而且不會被不舒服的畫面或聲音破壞食慾。

8. 想吃就吃，不必考慮時間和地點

獨自用餐讓你什麼時候想吃就吃，不必考慮時間和地點。

早餐的牛肉湯，午夜的清粥小菜，午後的紅茶咖啡，一個人用餐打開了無限的可能，你要不要馬上來試看看？