Image copyright Getty Images Image caption 所謂的"全球精英簽證"，目標群體是世界各地的一流科技人才。至於具體評判標凖還有待明確。

英國二月即將啟動「高科技人才簽證」以廣招全球科技精英。首相約翰遜（Boris Johnson）公開表示，要把英國變成一塊超級磁鐵，把世界各地一流科學家像鐵屑鐵片一樣吸過來。

科技人才簽證從2月20日實施，數量不設上限，程序走快速通道。這是繼日前宣佈新移民政策之後又一項面向世界招攬、吸引一流高科技人才的行動。

華文媒體稱之為「全球精英簽證」，其目標群體是世界各地的一流科技人才。至於具體評判標凖還有待明確。

英國政府剛剛宣佈新移民政策，承諾取消移民工簽三萬英鎊最低年薪標凖，實行澳大利亞式移民打分制。

Image copyright Getty Images Image caption 約翰遜要吸引全球頂級科技人才，把英國打造成全球頂級科技強國

「超級磁鐵」

首相約翰遜入主唐寧街10號以來，不斷向國內外科技界釋放友善和歡迎、支持之態。他多次表示，英國曾是世界科技發明領頭羊，但許多發明創新都流向他國的商業化渠道，為他人做了嫁衣；他決意扭轉這種局面。

消息人士去年曾透露，約翰遜首相的兩大優先要務，第一是脫歐，第二是振興科技。重振科技需要人才。保持英國在國際科技研發領域的領先地位，政府需要在人才和科研上持續投資。

約翰遜27日表示，他希望傳遞這樣一則信息，即「英國的大門向全世界頂級人才敞開，並隨時凖備幫助他們把發明變成現實」。

Image copyright Royal Society Image caption 英國皇家學會會長拉馬克利施南勳爵（Sir Venki Ramakrishnan）歡迎由科學界管理科技人才簽證計劃

具體規定

負責科技人才簽證的事務部門不是內政部（Home Office），而是英國國家科研與創新署（UKRI）。這個部門負責政府科研項目的撥款和資助。原來對高科技人才發放簽證每年不超過2000份，現在這個類別沒有上限。

UKRI與一批獲得認可的研究機構合作，對科技人才簽證申請進行審核評估，然後可以作為申請者提供擔保。最直接得益的是一些重要科研項目的外籍負責人和關鍵團隊成員。

UKRI為他們提供擔保和快速通道，使他們可以順利拿到英國簽證。這就省去了內政部簽證官審核申請人科研水平和成就的環節。這個安排目的是可以快速評估簽證申請，尤其是申請人的科研成果和在專業領域的地位。

BBC科技事務記者格什（Pallab Ghosh）解釋，推出科技人才簽證也從一個側面緩解了英國科學家對脫歐後參與國際科研合作項目的擔憂。

有了這個渠道，英國就更容易吸引世界頂級科學家和數學家來參與在英國開展的項目。

過去幾年，反對脫歐陣營的一個論點是脫歐可能導致人才大批流失。

Image caption 約翰遜首相說，英國要大力吸引全球科技人才，就像超級磁鐵吸鐵片鐵屑那樣。科技振興，人、財、物一樣都不能缺，比如英國辛克利核電站項目

英國政府宣佈凖備在2021年1月份之前推出類似澳大利亞計分制移民制度。

英國目前有21萬多名科研人員，其中大約一半來自歐盟。目前他們出入英國不需要簽證，但脫歐之後如果在2020年底過渡期結束時未能就人員流動等事項達成新協議，他們就面臨簽證問題。

科學界的另一擔憂是脫歐後將失去歐盟的科研年基金資金來源。英國目前三分之一以上的科研論文是跟歐盟的2020地平線研發創新項目的歐洲科學家或國家聯合完成的，與美國科學家的合作佔17.6%。

Image copyright Natural History Museum via PA Image caption 倫敦的自然歷史博物館是英國科技傳統和歷史榮耀的象徵。約翰遜首相說英國現在很多科技發明都流入其他國家的商業化利用渠道中去，為他人做了嫁衣

內行管理

由科研機構承擔科技類簽證申請審核，是英國皇家學會（Royal Society）主席拉馬克利施南教授（Venki Ramakrishnan）和其他一些志同道合者一直在努力爭取的目標。他認為科技人才簽證項目將使英國對全世界科學家和專業人才更具吸引力，無論他們處於科研事業的哪個階段。他說，有利於科學的就有利於每個人。政府此舉發出了一個積極信號。

英國皇家工程學會（Royal Academy of Engineering）會長麥克唐納（Jim McDonald）對科技人才簽證計劃表示歡迎，稱這個計劃由科學家負責而不是由公務員掌控，這點令他欣慰。

Image copyright Reuters Image caption 約翰遜首相的首席特別顧問庫明斯（Dominic Cummings）被認為是一系列重科技、重人才政策背後的主要推手之一。

批評聲也有。皇家天文學會（Royal Astronomical Society）副會長麥塞博士（Dr. Robert Massey） 認為較年輕、資歷較淺但有發展潛力的青年科學家很可能享受不到科技人才簽證的優越性。他認為問題出在希望吸引的是「最有才氣」的科學家，因為許多年輕科學家未必能被歸入那一類。

工黨影子內閣產業政策發言人昂烏拉（Chi Onwurah）表示任何為科技提供支持的舉措都值得歡迎，但她也指出新簽證計劃暴露出決策者對科學缺乏了解，只盯著「天才」 。

自民黨外交事務發言人賈丹（Christine Jardine）也有類似的評論。她指出，科學進步依靠成千上萬的科研人員共同努力，但這個新的簽證計劃只針對精英，不涉及這個群體的絶大多數。

如果政府真心要振興英國科技，那麼當務之急是確保脫歐之後英國與歐盟之間科研人員和其他要素的流動繼續暢通。

Image copyright UK Parliament Image caption 工黨議員昂烏拉（Chi Onwurah）指新簽證計劃暴露出決策者對科學缺乏了解，只盯著「天才」 。

英國移民政策近些年來多變，一些被外界視為苛刻的規定出台，比如對非洲和亞洲的科學家拒發簽證，規定3萬英鎊最低收入移民申請標凖等。

退出歐盟後，歐盟的學生交流計劃 - 伊拉斯謨計劃（Erasmus Programme）和針對國際學生交流的伊拉斯莫世界計劃也需要重新談判協商。如果達不成協議，根據這個計劃在英國留學或做訪問學者的外國學生和科研人員會遇到很實際的麻煩。

但對於目前在英國的12萬中國留學生而言，科技人才簽證的優越性可能不如積分制移民政策那麼直接。就像計劃的批評者指出的那樣，天才、精英、優秀人才，這些都要有證據支持，而且要經過專家評審，目標群體不是留學生。