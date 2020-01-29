處女情結：處女膜修復手術爭議突顯英國社會衝突

Image copyright Getty Images Image caption 英國至少有22家診所提供處女膜修復術。

英國一些活動人士正義憤填膺地敦促政府立法禁止處女膜修復術，到底是怎麼回事？

什麼是處女膜修復手術？哪些女性會做這樣的手術？為什麼要修復處女膜呢？

上述這一連串問題的答案背後，原來是一場現代英國社會中不同族裔與文化傳統間的激烈碰撞。

保守派穆斯林家庭壓力

據介紹，英國絶大多數接受處女膜修復術的人是來自保守穆斯林家庭背景的女性。

在特殊族裔文化環境中，如果家人或配偶發現她們有婚前性行為，她們將面臨被拋棄，甚至被殺的極端厄運。因此，她們選擇處女膜修復術。

什麼是處女膜？

處女膜是女性陰道入口處的一層膜狀組織。處女膜的厚薄因人而異。

有些女性的處女膜可能較薄而具有彈性，也有些人可能較厚、相對堅實，甚至還有很多女性天生就沒有處女膜。外傷、自慰、內診、運動、性行為等許多情境都可能導致處女膜破裂、暫時性的出血和疼痛。

因此，處女膜是否完整，不應作為判斷女性是否依然保持處子之身的依據。然而，一些文化仍存在認知錯誤，只要處女膜不完整就會遭男方和家人歧視和唾棄。

有些女性為此感到巨大壓力，因此採取處女膜修復術的極端措施。這樣，好讓她們能在新婚之夜保持一個完整的「處女之身」。

英國要求立法禁止處女膜修復術的活動人士稱，這樣做沒有任何好處，只是只是助長了男權至上的封建思想，利用了女性的恐懼和羞恥心理。與此同時，也有人擔心，禁止處女膜修復術將會迫使那些想做手術的穆斯林女性轉為尋求地下診所，增加危險。

「生活在恐懼中」

中東婦女與社會組織創始人塔赫裏（Halaleh Taheri）告訴BBC, 有一位摩洛哥學生在得知父親僱人謀殺她之後，不得不在倫敦躲起來。

這位學生2014年到英國來求，現年26歲，和男友相識後開始同居生活。

這事被父親發現後，他要求她返回摩洛哥，並帶她到當地診所去檢查處女膜，結果發現女兒的處女膜已經破損。

Image copyright Getty Images Image caption 活動人士說，穆斯林女性是出於壓力和羞恥才去做手術的。

這名女子隨後逃回倫敦，每天生活在恐懼中，生怕被父親發現她的住所。

一名出生於摩洛哥，在英國做教師助理的40歲女士對BBC表示，她在20多歲時也被迫做過處女膜修復手術。

她說，自己永遠不會給孩子施加壓力，讓她們這樣做。

新婚之夜

英國《泰晤士報》的調查顯示，英國目前至少有22個診所提供處女膜修復術服務。手術費用大約為3000英鎊，手術大約需要一個小時。

婦女權利活動人士說，這些診所利用穆斯林女性的恐懼心理來賺錢贏利。

許多診所還在其網站上公布手術細節，其中一家診所婦科中心（Gynae Center）還告訴訪問其網站的女性說，在新婚之夜，有些新郎發現新娘不是處女時就解除了婚姻。

BBC試圖聯繫這家診所對此進行置評，但未得到任何答覆。

Image copyright Getty Images Image caption 近年來，女性做生殖器整容手術的人數有所上升。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，將試圖尋找結束處女膜修復術的其他方法，但公共衛生部對如何禁止修復術未發表任何評論。

塔赫裏表示，如果未經深思熟慮就禁止處女膜修復術，可能會導致一些女性死亡。

倫敦婦女健康專家卡恩教授也表示，禁止手術並不適當。他說，關鍵是讓想做手術的女性知道詳細、可靠的信息，然後讓她們自己做決定。

卡恩教授還補充，他個人相信醫生們是出於保護這些女性的目的才為她們實施手術的。

心理支持

Image copyright Getty Images Image caption 手術費用高達3000英鎊。

英國兒童和青少年婦科學協會主席克勞奇（Naomi Crouch）博士擔心，有些婦女和女童可能是被迫進行修復術的，她認為這一點好處都沒有。

她說，作為醫護人員，保護病人免受傷害是醫生的職責。

英國醫學總會（GMC）的一名負責人科林·麥爾維爾（Colin Melville）表示，作為醫生，首先要考慮的是「患者的脆弱性和心理需求」，這一點至關重要。

這裏還有病人同不同意的問題。如果病人是在受到他人巨大壓力下才同意的，就不是出於自願。

他說，如果醫生覺得患者，特別是年輕患者或是兒童並不想做陰部整形手術，就不應該給她們做。

近年來， 無論是來自何種種族背景，有越來越多的英國女性接受諸如陰唇美容，或是外陰整形等手術。

Image copyright Getty Images Image caption 人們擔心女性沒有得到足夠的心理支持。

活動人士說，人們對這些陰部美容整形術長期的影響目前還知之甚少，因此擔心，那些選擇做這些手術的女性術前並沒有得到足夠的信息和心理輔導。

塔赫裏表示，穆斯林女性選擇處女膜修復術主要是出於羞恥或是害怕受到懲罰。

而對另外一些女性來說，她們這樣做可能是出於對自己身體的不滿意。