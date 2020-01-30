英國女子自述：「酒後亂性」讓我決定戒酒

Image copyright DAVID WELLER Image caption 英國每年一月被稱為戒酒月，許多人希望能保持一個月不喝酒的記錄，讓身體得到恢復

像許多英國人一樣，維吉（Vikki）喜歡喝酒。少量或適量飲酒可以讓人感到放鬆，並讓人身心愉悅。

但問題是酒喝多了，不但影響健康，還會導致情侶兩性關係的破裂。

英國女子維吉的經歷就是最好的例子。以下是她的故事。

我一覺醒來感覺有點糊裏糊塗，發現自己躺在陌生人的牀上。我努力回想前一個晚上發生了什麼，慢慢地我終於回憶起前夜的一些零星細節。

我記得自己跟一名男子說笑調情，之後，記得我們一起乘出租車到了他的住所。

突然，我意識到：「天呢，我背叛了自己的男友」。

最讓我感到苦惱的是我又徹底失去記憶力，當我第二天早上醒來， 我對昨晚大部分時間發生的事完全沒有記憶。

那天早晨，我嚇壞了。因為我以前從未做過背叛男友偷情的事。

我決定必須要向男友坦白。我知道，如果我不這樣做，也會感到羞恥，最終還是無法隱藏。

我們當時並不在同一所城市，所以我不想在電話上說這種事。我搭上長途汽車直奔男友所在地。

在從倫敦到利物浦的車上，我一路想著該如何向他坦白。我在感到焦慮和擔心的同時，還意識到我在性行為期間沒有使用任何避孕措施。

我在自問：我會不會懷孕？會不會被傳染性病？就這樣，一路胡思亂想到達了利物浦。

初戀男友

Image copyright DAVID WELLER Image caption 維吉向男友坦白

我遇到男友亞歷克斯（化名）時16歲，我們已經認識3年了。

亞歷克斯是一個樂隊的貝斯手。當時我和朋友一起去看他們的演出。演出結束後， 朋友介紹我認識他。

我覺得亞歷克斯長的很帥， 我們聊了起來，並一見如故。

亞歷克斯善良、可愛、體貼，並有才華。 不久，我們就相愛了。 他是我的初戀，我全部的世界。

只要他們樂隊有演出， 我都會去捧場。我以為我們會天長地久，然而，事情並非像我所想象的那樣。

像許多同齡人一樣， 我喜歡喝酒，到處喝，朋友家裏、酒吧等等。

後來， 我在倫敦找到了一份工作，於是搬到了倫敦。

到了倫敦後，我喝的更多、更勤了。

酒精對每個人的影響不盡相同，而對我來說， 只要我一沾酒精就會十分興奮。我可以喝得酩酊大醉。酒後的我輕浮、大膽，喜歡跟人打情罵俏。

「我有件事要跟你坦白，」 我對男友說。接著，我如實招來，淚如雨下。

男友對此感到震驚與憤怒。 他質問我為什麼， 我則無言以對。 因為， 我自己真的沒有任何答案。

最後，我們以分手而告終。儘管我告訴男友我依然愛他，但他說，醉酒只不過是一個借口，這裏面有更深層的原因。他不再相信我。

我對自己的行為感到十分懊惱。 我於是查閲了醉酒行為的有關資料，看看酒精如何影響人們的行為。

許多人相信， 所謂酒後吐真言的說法。

但實際上，研究顯示這並非完全屬實。

以我自己為例，我在清醒的時候絶不會作出醉酒後的那些行為。這跟酒精如何影響我們的大腦有關。

酒精試驗

Image copyright DAVID WELLER Image caption 酒精會影響人們負責決策的大腦部分

美國南卡羅萊納醫科大學神經科學系教授武德沃德（John Woodward）曾對酒精如何影響大腦決策方面做過多次實驗。

他表示，人類大腦的前額葉皮質負責決策。 正常情況下， 它會權衡我們所做決定的風險與好處，並阻止我們作出那些具有潛在風險與有害的行為。

根據武德沃德的研究表明，酒精實際上可以影響前額葉皮質中神經元的能力和功能。

在酒精的作用下，前額葉皮質似乎被關閉了一樣。 因此， 人們無法作出最佳決定，而且也無法區分正確與錯誤的決定。

而我經常在醉酒後失去記憶力，什麼也想不起來了。 這又是什麼原因呢？

其實，酒後喪失記憶現象要比我想象的更普遍。根據對美國學生的一項調查顯示，有66%以上的人有酒後喪失記憶力的經歷。

美國專家懷特博士（Dr Aaron White）解釋說， 大腦的海馬體是負責記憶力的。 酒精能讓海馬體功能暫時失靈，因此就會影響人的記憶力。 這就是為什麼有人喝醉了後，記不起都發生了什麼的原因。

當然，你喝醉後到底能記得多少因人而異。懷特說， 這取決於每個人大腦的化學成分以及他們飲酒的速度。但只要你血液中的酒精成分佔到0.15%，就可以讓你失去記憶。

對女性來說，這意味著5個中等杯數量的果酒，對男子來說是7杯。但也有人，只喝幾杯就不行了，什麼也記不住了。

同時，懷特還補充道，女性更容易喪失記憶力， 因為女性通常脂肪含量比男性高。但酒精不大容易進入到脂肪中， 於是更多地留在血液中，讓女子更容易酒後喪失記憶。

對我來說，與亞歷克斯分手讓我感到很難過。 為了自我安慰，我又開始飲酒。我過了3年單身生活，經常喝酒、參加派對。直到後來，我遇見了馬克（化名）。

我和馬克墜入愛河，並開始同居。但我仍然繼續喝酒。

問題是， 我一喝醉了酒開始與其他男子調情。

其中，我跟另一位男性友人經常一起喝酒、調情。 我們倆還經常發短信，言語中不乏挑逗和曖昧。

終於，有一天被我男朋友看見。他受夠了我的酗酒調情行為，讓我卷鋪蓋走人。

即使這樣，我也沒有意識到事情的嚴重性。直到有一天，我被從家中趕了出來。

我本來很內向，但一喝了酒，就變得大嗓門，招人厭惡。從此， 我下定決心不再貪杯。

滴酒不沾

Image copyright DAVID WELLER Image caption 維吉戒酒後開始積極運動

起初， 我決定先戒酒100天，但實際上，我已經有18個月未碰酒杯了。

以我個人的經驗， 剛開始的幾個月最難，特別是遇到婚禮、派對以及其他社交場合。

從前， 我只要稍有不順心就會借酒消愁。在戒了100天之後， 我就再也不想走回頭路了。

我現在還開始積極運動，像長跑等。最近， 我跑完了人生第一個馬拉松比賽。

這在以前是連想都不敢想的。而且， 我已經習慣了在派對上和酒吧中不喝酒。現在， 酒吧中非酒精飲料的選擇也越來越多。

在生活中遇到壓力和煩惱時，我會去運動，或是跟朋友聊聊來化解苦惱。

還有一個好消息是，自從我戒酒後， 男友馬克又和我破鏡重圓了。

我覺得自從我戒酒後，找回了那個真實的自我。

我也不再與任何其他男子調情了，即使他們很有魅力，我也能完全控制住自己。

我現在跟馬克已經訂婚，而且就要結婚了。

馬克最近告訴我，如果我沒有戒酒，我們不可能有今天。