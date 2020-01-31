Image copyright Getty Images Image caption 吸煙有害健康，但戒煙並不容易。

人人都知道吸煙會引起肺部細胞突變，並很容易導致肺癌。世界衛生組織2019年年終的統計數字顯示，全球每年有800多萬人死於煙草使用，約120萬不吸煙者因接觸二手煙霧而死亡。

不過，最近英國科學家的一項發現，似乎給吸煙致病者帶來了一絲希望：只要戒煙及時，肺就可能「神奇般地」修復那些由於吸煙引起的癌變細胞。英國研究人員的這一研究結果已經發表在最新一期的《自然》（ Nature）雜誌上。

科研人員也對這一發現倍感意外，因為人們一直以為吸煙導致的肺部癌細胞突變是永久性的，即使戒煙也無法挽回。

這項研究稱，具備修復功能的是那些還沒有被損壞的少數「逃離」細胞。

這種情況甚至在有40年煙齡的老煙民身上也是一樣，很多人每天抽一盒（20支）煙，並連續抽了40年。

香煙中含有數千種有毒化學物質。這些化學物質可以破壞並引起肺部細胞DNA的突變，慢慢地使健康細胞轉化為癌細胞。

微型炸彈

Image copyright Getty Images Image caption 香煙中含有數千種有毒化學物質，對肺部造成傷害。

英國倫敦大學學院（UCL）的研究員高爾斯博士（Dr Kate Gowers）形容說，這好比是一個微型定時炸彈，正在等待下一個誘因，讓其全面爆發成為癌症。

研究發現，在吸煙者得肺癌之前已有大量的細胞出現突變。從吸煙者呼吸道中所獲取的細胞可以看出，絶大部分細胞都由於煙草發生了基因突變。

然而，會有一小部分細胞未受到傷害。但至於為什麼目前還不太清楚。

研究人員稱，這些沒有受損的細胞就好像是藏在核掩體中一樣，一旦吸煙者戒煙，這些細胞就開始生長繁殖，並取代那些已經受損的細胞。

英國桑格研究所（Sanger Institute）的坎貝爾博士（Dr Peter Campbell）對BBC表示，這一發現令人感到意外。

通過觀察戒煙者的肺部細胞發現，他們肺中40%的細胞看上去跟那些從未吸過煙的人一樣。

坎貝爾博士還表示，最讓人感到神奇的是，在有著40年煙齡的人戒煙後，他們的一些細胞可以再生，絲毫未損。

中國煙民

Image caption 吸煙對女性傷害更大

中國是煙草生產和消費大國。雖然近年來，中國煙民總數有所減少，但仍維持在3億人以上。肺癌在中國是眾多癌症中的頭號殺手，並是中國公共健康的主要危害之一。

英國醫學雜誌《柳葉刀》數年前的研究報告就曾指出，中國每3名年輕男性中，就有1人會因吸煙死亡。

多年前，在北京召開的中國肺癌高峰論壇上，就有專家預測說，中國將來很可能將成為全球第一肺癌大國。而吸煙是造成肺癌高發的主要原因之一。

根據世界衛生組織的調查，在世界各地，煙草導致一半煙民死亡。

戒煙動力

值得注意的是，研究人員此次研究的重點是肺部呼吸道，而不是肺泡（alveoli）部分。

此外，研究人員仍需要評估肺部修復的比例是多少。

在英國，每年大約近五萬人患肺癌，其中，四分之三是由吸煙所致。之前的研究已經顯示，吸煙者從戒煙的那天起就能減少患肺癌的風險。

這是因為人們推測，戒煙避免了細胞的進一步突變。

英國慈善機構癌症研究基金會（Cancer Research UK）的奧瑞緹博士（Dr Rachel Orritt）表示，這一發現激勵人心。這表明戒煙者可以獲得雙重好處：

首先，戒煙後可以避免對肺細胞的進一步的傷害；同時，還會給肺細胞提供一個喘息和再生修補的機會。