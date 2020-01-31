Image copyright Getty Images Image caption 乾蛇皮被指可入藥用於治療風濕性關節炎（資料照片）。

中國當局曾在1月26日宣佈，在武漢疫情解除之前，嚴禁販賣野生動物。專家稱，若該禁令成永久措施，將有助於保護瀕臨絶種的野生動物及維護公共健康。新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物。

科學家們認為，新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物，該病毒已造成超過200人死亡。該市場以非法或合法方式販售蛇類、浣熊和豪豬等野生動物聞名，這些動物被關在籠子裏，被當成藥物或食物賣出，直至武漢市遭到封城後，官方才禁止交易。

亞洲是野生動物交易的大本營，而中國則是最大市場，許多消費者在中國以合法或非法方式購買野生動物。

暫時禁止交易

世界衛生組織（WHO）表示新型冠狀病毒很可能源自於蝙蝠，但專家認為病毒傳染給人類之前，已傳染給其他動物。

《科學人》網站1月23日曾轉載一項研究顯示，新型冠狀病毒可能是寄生在蛇身上再傳給人類，包括雨傘節及眼鏡蛇。

中國在傳統上對野生動物有極大需求，有些是以美味著稱，有些則是為了治病食用。

Image copyright LIU JIN Image caption 中國野生動植物貿易被指將幾種鳥類推向滅絶的邊緣（圖為中國農民在廣州的野生動物市場上出售孔雀，資料照片）。

中國許多餐廳都會販賣蝙蝠湯（裏面會有完整的蝙蝠）。另外，虎鞭湯、果子狸湯、炸眼鏡蛇、燉熊掌或虎骨酒等，在高級餐廳的菜單上都看得到。

野生動物市場內，通常可看到老鼠、貓、蛇和許多鳥類，其中還包括極度瀕危的鳥類。

針對中國野生動物交易進行深入調查的國際機構指出，「野味」在中國是一種廣為人知的說法，在文化上有試膽、奇特和特權的意味。

中國也會把野生動物當作藥物使用，主因是它們具有治癒各種疾病的效力，像是陽萎、關節炎和痛風。

瀕臨滅絶危機

中國市場用來製作中藥的穿山甲正面臨滅絶的威脅。為了滿足藥用需求，穿山甲已成為目前世界上走私最多的哺乳動物。另外，將犀牛角作為藥材使用，也被認為是導致犀牛瀕臨滅絶的原因。

同時，人類的新型傳染病中有超過七成都被認為可能源自於動物，特別是野生動物。

Image copyright South China Morning Post Image caption 這次疫情的傳播讓不少人聯想到十幾年前的「非典型肺炎」（或稱SARS、薩斯）。當年疫情爆發後民間呼籲禁止野生動物獵殺和捕食的聲音不斷（圖為「非典」疫情爆發後，廣州官方在野生動物市場查獲果子狸的資料照片）。

這次中國武漢爆發新型冠狀病毒疫情，使大眾再次關注中國野生動物的交易行為。為防止疫情蔓延，中國政府已暫時禁止野生動物買賣，但環保組織希望趁此機會，要求當局永久禁止野生動物交易。

中國政府會聽嗎？

武漢疫情爆發會不會是結束非法野生動物交易的關鍵時刻？專家稱，挑戰仍大，但也不是不可能。

世衛組織官員稱，當年引起「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS，又稱「沙士」，或「非典」）和「中東呼吸系統綜合症」（MERS）的病毒，被認為是起源於蝙蝠，但經由果子狸和駱駝傳染給人類。

世衛組織食品安全專家恩巴瑞克（Ben Embarek）對BBC表示，我們正在接觸過去從未碰觸過的野生動物和其棲息地。

他說：「因此有數種新的疾病，與人類和未知的病毒、細菌和寄生蟲的接觸相關。」

最近有項分析指出，近32000種已知的陸生脊椎動物中，有20％的動物經由合法或非法方式在世界各地的市場上買賣。

這代表有超過5500種的哺乳動物、鳥類、爬行動物和兩棲動物在市場上交易。

非法野生動物貿易是目前第四大最有利可圖的跨國犯罪，僅次於毒品、人口走私、假貨，每年非法盈利金額約是200億美元。

敲響警鐘

世界自然基金會（WWF）在聲明中表示：「這次的健康危機應該被視為警訊。」

聲明稱，有必要停止把瀕臨滅絶的動物及其身體作為寵物、食物或藥物。

Image copyright AFP Image caption 香港上環海味街出售的魚翅（資料照片）。

不過中國政府已經明確表示，禁止野生動物交易的措施只是「暫時的」。

當地三個政府機構聯合發表指令稱：「從宣佈日起至全國疫情結束，禁止飼養，運輸或出售所有野生動物。」2002年爆發「非典」疫情時，北京也曾發佈類似禁令。

但環保組織稱，當時中國當局發佈禁令後幾個月，就放寬規定，中國野生動物或野味交易就死灰復燃。

加強監管

今年10月中國昆明將舉辦2020年聯合國生物多樣性大會（COP15），根據去年發佈的一項報告指出，有100萬個物種瀕臨滅種危機，是有史以來最高。

新型冠狀病毒爆發後，中國政府控制的官媒譴責野生動物市場控管不佳。

Image copyright Ben Davies Image caption 雲南西雙版納勐臘縣一個野生動物市場上出售的蛇、珍禽、穿山甲和猴子（資料照片）。

在中國做過多項野生動物研究、位於倫敦的環境調查機構人員黛比·班克斯（Debbie Banks）認為：「這是永久禁止飼養、繁殖野生動物，及禁止將野生動物當作中藥材的機會。」

專家指出，禽流感有助於保護野生鳥類及野生動物。他們稱，國際社會連續多年施壓，要求拯救瀕臨滅絶的大象，成功促使中國下令禁止象牙貿易。

專家稱，野生動物交易禁令及相關規定不應只有中國獨有，各國都應該實施，但強調中國作為全球最大的野生動物市場，可以在這方面當「領頭羊」。