武漢肺炎：病毒到底如何影響你的身體？

Image copyright Getty Images Image caption 抗擊武漢肺炎成了一場人與時間賽跑的艱苦卓絶戰役。

武漢新型冠狀病毒仍在繼續肆虐，中國最新死亡人數至少215例，確診病例將近1萬。中國以外，病毒已蔓延至19個國家。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會周四（1月30日）召開會議，宣佈中國新型冠狀病毒疫情已經構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

抗擊武漢肺炎成了一場人與時間賽跑的艱苦卓絶戰役。

那麼，一旦感染了病毒會對身體產生哪些影響，並會產生哪些症狀？哪些人最脆弱或是死亡？又能怎麼治療？

BBC健康與科學事務記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）利用武漢金銀潭醫院醫生所提供的線索為你解答這些問題。

該醫院所收治的首批99名病人的詳細分析報告已經發表在英國著名醫學雜誌《柳葉刀》上。

Image copyright Getty Images Image caption 這99名病人都出現了肺炎

首先，金銀潭醫院收治的這99名患者都出現了肺炎。即他們的肺部發炎，本來負責為肺部輸送氧氣的肺泡開始積水。

同時，這99名患者的症狀如下：

82人出現發燒

81人咳嗽

31人呼吸困難

11人肌肉酸痛

9人神志不清

8人頭痛

5人嗓子疼

最先死亡的兩例病人都是男性吸煙者，他們看上去很健康，但是由於長期吸煙削弱了肺部。

其中第一位病人是一名61歲的男子，他到醫院時已經出現嚴重肺炎。他出現嚴重呼吸困難，這意味著他的肺已經無法為全身的器官供氧。

雖然，醫院給他用上了呼吸機，但他還是出現了肺衰竭，心臟停止了跳動。

他在住院11天之後死亡。

Image copyright Getty Images Image caption 武漢的醫務人員

第二位病人是一名69歲男子，他同樣出現嚴重急性呼吸衰竭症狀。

醫院給他用了體外膜氧合（ECMO，港譯人工肺，台灣稱葉克膜），但最後仍沒有救活他。

他死於嚴重肺炎和敗血性休克。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：我們目前對新型冠狀病毒了解多少？

此次病毒的傳染源據信是來自武漢的華南海鮮市場。

這99名病人中有49人跟這個海鮮市場有直接接觸。

47人或者是市場經理或者是業主和攤販

2人曾到該市場買菜購物

受影響最嚴重的是中年男子

這99人中大多數為中年，他們平均年齡56歲，其中67人為男性。

Image copyright Getty Images Image caption 疫情一開始男性患者偏多。

但根據中國疾病預防控制中心最新的數據，目前男女患者比例開始接近，男子略高。

這其中的解釋可能有兩種：

男性可能更容易患重病並需要住院治療

由於社會或文化原因，男性在疫情爆發初期可能更容易接觸到病毒

據金銀潭醫院的醫生介紹說，女性較不容易感染病毒可能跟女性有X染色體以及雌性荷爾蒙的保護有關，這些都在人體免疫力中發揮重要作用。

另外一個不容忽視的事實是，這99名感染者中的大多數人本來就有其他疾病，這就使得他們的免疫系統更脆弱，給病毒可乘之機。

他們當中：

40人有心臟問題，包括心衰和中風