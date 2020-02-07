美國好萊塢傳奇巨星柯克·道格拉斯的精彩人生

Image copyright AFP/GETTY IMAGES Image caption 父子情深，邁克爾和柯克·道格拉斯。

美國好萊塢傳奇式人物，著名演員柯克·道格拉斯（Kirk Douglas）去世，享年103歲。

柯克·道格拉斯最出名的銀幕形象可能要數他領銜主演的電影《斯巴達克斯》（1960年）了。

他的代表作還包括《光榮之路》、《倒扣的王牌》、《梵高傳》、《玉女傳奇》等多部影片。

柯克·道格拉斯曾3次入圍奧斯卡金像獎最佳男主角，但都未獲獎。

1996年，他獲得奧斯卡的最高榮譽獎：終身成就獎。

同時，他還因為同是好萊塢知名演員邁克爾·道格拉斯（Michael Douglas）的父親而被人所熟知。

柯克·道格拉斯的演員生涯跨越70載。一生出演過電影和舞台劇等各式人物和角色，尤其以硬派角色著稱。

身無分文

Image copyright Getty Images Image caption 柯克·道格拉斯逝世，享年103歲。

道格拉斯於1916年出生於紐約州阿姆斯特丹市（the city of Amsterdam, New York state）的一個猶太移民家庭。

他家裏很窮，可以說是身無分文。作為七個孩子當中之一的道格拉斯，為了維持生計和糊口，小時候什麼零工都做過。

他在自己的傳記中聲稱，一共做過40多個工作，其中包括賣小吃。

在他上了表演學校之後，決定終生追求演員生涯。

道格拉斯趕上了好萊塢電影的「黃金時代」，1949年他以《奪得錦標歸》首獲奧斯卡提名。

之後，又先後以《玉女傳奇》（1952）以及《梵高傳》（1956）再獲兩次奧斯卡提名。但最終都與奧斯卡最佳男主角獎失之交臂。

但他的長子邁克爾·道格拉斯因出演《華爾街》（1987年）而奪得奧斯卡最佳男主角獎，似乎為父親彌補了這一遺憾。

精彩人生

Image copyright Ronald Grant Image caption 出演電影《斯巴達克斯》是道格拉斯最著名的角色之一。

邁克爾·道格拉斯在透過社交媒體悼念父親時表示，對外界來說他是一個傳奇，一個電影黃金時代的演員。但對我和弟弟們來說，他只不過是一位父親。

「爸爸，我非常愛你，我為是你的兒子而感到如此自豪，」邁克爾說。

道格拉斯的兒媳是英國威爾士演員凱瑟琳·澤塔瓊斯（Catherine Zeta Jones），她自己也曾獲過奧斯卡最佳女配角獎（2003年）。

道格拉斯1996年身患中風，並影響了他的語言功能。

Image caption 道格拉斯的兒媳，英國威爾士演員凱瑟琳·澤塔瓊斯（Catherine Zeta Jones）在推特上說：親愛的柯克，我永遠愛你。你已經讓我想念。

他在2008年接受BBC記者採訪時表示，自己不能說話了，可能只能等著無聲電影的回歸了，極富幽默感。

道格拉斯和他妻子晚年致力於慈善事業，他們為慈善機構捐贈了數百萬美元的資金，幫助修建數百所學校的操場以及建設老年之家等。

柯克·道格拉斯共結過兩次婚，並有4個兒子，邁爾克·道格拉斯是他的長子。

他的4個兒子也都步入他的後塵，從事影視演員工作。

2004年， 其中的一個兒子埃里克（Eric）由於毒品過量而去世，年僅46歲。

柯克·道格拉斯去世的消息傳出後，許多影迷紛紛聚集在好萊塢的星光大道，對他表示悼念。

人們哀悼好萊塢一代傳奇巨星的隕落。