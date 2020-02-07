表情包：猜猜最新的表情符號是什麼意思

Image copyright Emojipedia/Unicode Image caption 這是意大利人新發明的表情包

你喜歡用表情符號嗎？如果是，你知不知道意大利人新發明的這個表情符號是什麼意思？

如圖中所示，這個表情符號實際上是一個手勢，它是由大拇指和食指、中指以及無名指組成的一個符號，和中國文化中「七」的手勢有點相似。

有人把它稱作為捏手指。

意大利人使用這個表情符號想表達的意思是：「你想要怎樣？」，或者「你想幹啥？」

它也可以表達一種驚訝，不相信，或是想讓對方安靜等。

然而，在不同文化中，這個表情符號很可能有完全不同的意思。

一符各表

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這裏，我們為你梳理一下這個表情符號在不同文化中的不同含義。

這個表情包是在今年1月份才正式推出和收進萬國碼Unicode的。

該符號的發明者稱，意大利人講話時喜歡用各種手勢，因此，這個手勢符號想表達的是一個問句。

但是，意大利人同時表示，這個表情符號也能被地中海沿岸國家以及其他文化和國家廣泛使用，而且有不同的解讀。

的確，許多國家和文化中都有用不同手勢表達情感的習慣。

例如，在以色列，這個手勢可以表達一系列的含義：

人們用這一手勢表示不高興或生氣。

它還可以表示「等一下」、「耐心點」 甚至「WTF」這樣的粗口。

而在尼日利亞，這個手勢則相當於來回爭論。

但在印度，它卻有著完全不同的意思。人們用這個手勢詢問對方是否肚子餓了，想吃東西？

在阿拉伯世界，它又會是一種完全不同的意思，它可以是：慢一點、冷靜點等等。

有一位推特用戶還解釋說，它甚至可以表示一種威脅和警告，比如，耐心點，否則你可能會後果自負這樣的意味在裏面。

不僅如此，人們對此還給出了不同的幽默解釋，比如，有人說，它可能表示著沒有餐具怎麼吃飯呀？

也有人說，如果把它倒過來，就好像是撒一點鹽的手勢，即要謹慎對待或有所保留的意思。

韓國流行音樂明星，少女時代成員侑莉（K-Pop star Yuri）曾經用手做出過這個「餃子」的手勢。

因此，許多K-Pop的粉絲一看到這個手勢就會聯想到侑莉。

對K-Pop粉絲來說，它經常與短語「I mandu you」相關聯（mandu是韓語中的餃子），韓粉開玩笑說，這個姿勢是侑莉對他們說「我愛你」的方式。

表情包的設計

Image copyright Getty Images Image caption 這個手指符號是祈求好運的意思。

如果誰想發明一款新的表情符號，必須要向國際字符編碼組織萬國碼提交詳細的申請。

萬國碼把所有語言都統一到一套編碼裏，不會有亂碼。

同時，也能確保在任何電子產品上使用，無論是蘋果還是安卓系統都沒有問題。

2020年，萬國碼還將發佈最新一批表情符號，其中包括不分性別的婚禮符號和跨性別標誌。

在2020「表情符號13.0」更新版中，總共將新增117個表情符號。