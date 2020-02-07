《寄生蟲》：韓國電影背後的真實地下室居民

韓國電影《寄生蟲》（Parasite 台譯《寄生上流》）2019年在國際影壇廣受好評，並獲得令人吃驚的高票房。電影講述了一個住在狹小黑暗的「半地下室」公寓中的貧窮韓國家庭，與另一個富有人家在首爾豪宅相遇的故事。

儘管這部被奧斯卡提名的電影是虛構的，但裏頭的半地下室的公寓卻不是：它們被稱為 "banjiha"，在韓國首都首爾有成千上萬的人就生活在這樣的公寓裏頭。

BBC韓語記者拜訪了其中一些住民，了解他們的生活。

吳基喆（Oh kee-cheol 音譯）的「半地下室」公寓，幾乎沒有陽光能照射進來。

稀少的陽光，讓果肉植物都無法存活。

Image caption 街上過往的人可以直接看到公寓裏。

人們可以透過窗戶窺視他的公寓。 有年輕人偶爾會在公寓窗外抽煙，或吐痰在地上。

在夏天，公寓有難以忍受的濕氣，也有令人苦惱，迅速蔓延的霉菌。

比地板高出半公尺的狹小浴室沒有洗臉台。 浴室天花板如此之低，以至於他在裏頭雙腿必須叉開，以免撞到天花板。

在物流業工作的31歲的吳先生說：「剛搬進來時，我曾經小腿撞到台階受傷，胳膊也被水泥牆面擦傷。」

Image caption 衛生間比房間地面高出很多。

但他說現在已經習慣了。

「我現在知道公寓裏不平的地方和燈在哪。」

《寄生蟲》是韓國知名導演奉俊昊（Bong Joon-ho）的大作，一個關於富裕階層與底層人士的複雜故事。

富裕的朴家和貧苦的金家，兩家之間的鴻溝通過他們住的房屋得以一窺。 一個是山上華麗的豪宅； 另一個是陰暗的半地下室。

然而，現實生活中，這種半地下室是數以萬計的年輕人在首爾住的地方。他們努力工作，希望擁有更美好的未來

Image copyright CJENM/BBC Image caption 電影《寄生蟲》的場景（左）和吳基喆的住所（右）非常相似 。

Image copyright CJENM Image caption 電影中朴家的豪宅

這種半地下室不僅是首爾的古怪建築，還是歷史的產物。狹小居住空間的來源，可以追溯到數十年前，朝鮮與韓國之間的衝突歷史。

1968年，朝鮮突擊隊潛入首爾，執行暗殺韓國總統朴正熙的任務。

朝鮮的行動最後失敗，但南北韓之間的緊張局勢不斷加劇。 同一年，朝鮮還襲擊並俘獲了美國海軍間諜船「普韋布洛號」（USS Pueblo）。

武裝的朝鮮特工潛入韓國，並製造了許多恐怖事件。

由於擔心北韓攻擊升級，韓國政府在1970年更新了建築法規，要求所有新建的低層公寓樓都必須要有地下室，以便在國家緊急情況下發生時充當掩體。

最初，出租這種半地下室是非法的。 但是在1980年代的住房危機期間，首爾的居住空間不足，政府被迫讓這些地下空間出租合法化。

2018年聯合國指出，儘管韓國是全球第11大經濟體，但該國缺乏負擔得起的住房，這是一個很大的困境，特別是對於年輕人和窮人。

在過去的10年中，對於35歲以下的韓國民眾來說，每月房租一直佔月收入的一半左右。

因此，這種半地下室公寓已成為在快速上漲的首爾租房市場中，相對便宜的選擇：月租金約為54萬韓元（453美元），而韓國20多歲的僱員，平均月薪約為200萬韓元（1,679美元）。

即便如此，一些地下居民仍在努力克服社會污名，但很難成功。

「其實我對我的公寓真的很滿意。」吳基喆說。

「我選擇住在這個地方是為了省錢，也真的省了很多錢。但是我注意到，我無法阻止人們憐憫我。」

「在韓國，人們認為擁有一輛好車或房子很重要。我認為這種半地下室象徵著貧窮。」

「也許這就是為什麼我的住處定義了我的身份。」 吳基喆補充。

在《寄生蟲》的劇情中，貧窮的金氏家族滲透到富人朴氏一家的生活，並試圖從後者那邊賺錢。朴氏一家中，最年輕的小孩卻聞到了來自金氏家族中的貧窮的氣味。

電影中，當父親金基澤試圖清除這種氣味時，他的女兒冷淡地說：「這就是地下室的氣味。除非我們離開這個地方，否則這氣味不會消失。」

26歲的攝影師朴寧俊（Park Young-jun 音譯）搬進自己的半地下室公寓後不久，就去觀看了《寄生蟲》這部電影。 最初，他選擇住在半地下室的理由很簡單：便宜和空間。

然而，他在看完電影后不禁意識到這種特別的氣味。 他說：「我不想也被聞到身上有金家的味道。」

那個夏天，他在家點燃了無數的薰香，大部分時間除濕機都開著。 他說，從某種程度上說，這部電影激勵他修繕自己的公寓並進行裝潢。

他解釋說：「我不希望人們因為我住在地下而為我感到難過。」

朴寧俊和女朋友詩敏（Shim Min 音譯）還錄下了他們重新修繕公寓的過程。現在他們對住處感到非常滿意，但卻是花了幾個月的時間。

朴寧俊說：「當我的父母第一次看到公寓時，十分沮喪。因為之前的房客吸煙，我媽媽無法擺脫那氣味。」

詩敏是24歲的YouTuber，當男友決定住在半地下室公寓時，一開始她十分反對。

「我對這種半地下室的看法非常負面。它看起來不安全，讓我想起了城市的黑暗面。我在高樓層的公寓大樓里長大，所以我擔心我的男朋友。」

但他們重新裝潢半地下室的視頻，在網路上廣受歡迎。 有些人甚至羨慕他們公寓的時尚感。

詩敏說：「我們熱愛我們的家，並對我們重新裝潢半地下室的工作感到自豪。」 但是她指出，這並不意味著他們想永遠定居在半地下室。 「我們將往前走，」 她說。

吳基喆希望未來利用積蓄買下屬於自己的住處。 現在生活在半地下室中的他希望早日實現夢想。

「我唯一的遺憾是我的貓，艾波，不能透過窗戶享受陽光，」他補充。

圖片作者：Julie Yoon