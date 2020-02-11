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一款疫苗從研發到推廣是長期過程，甚至需要耗時數年。但此次新冠病毒爆發後，疫苗的研究速度似乎有了很大突破。但疫苗從實驗室走到市場，還有很多關口要過。

各國競跑疫苗研發

中國在1月10日公布新冠病毒的基因序列以後，美國的聖地亞哥Inovio實驗室宣佈在3小時內通過電腦軟件上的基因測序軟件設計出新疫苗，最快將在2020年的夏天開始疫苗的人體臨牀試驗，如果一切順利，到2020年底就可以批量生產。這是本世紀以來最快的疫苗研究記錄。

全球科學家正競跑疫苗臨牀實驗，大多數宣佈今年夏天可以開始人體臨牀實驗時間，臨牀實驗時間從幾個月到幾年不等。

Image copyright AFP Image caption 和SARS一樣，2019新型冠狀病毒的起源被認為是動物傳人。

1月底中國疾控中心已成功分離病毒，正在篩選種子毒株。目前已進入動物實驗階段，如果順利4月開始人體臨牀實驗。

1月28日，香港大學微生物學系講座教授袁國勇的團隊已初步研發出新型冠狀病毒疫苗，新疫苗基於團隊曾研發的針對流感病毒的噴鼻式疫苗，再用分離出的新型冠狀病毒表面蛋白進行修改。但袁國勇表示仍需數月的動物實驗，並至少需要一年才能進行人體臨牀實驗。

英國和美國的團隊最近也宣佈有望在兩個月內進入疫苗臨牀實驗。倫敦帝國理工學院粘膜感染和免疫學負責人沙托克（Robin Shattock）教授稱他的團隊14天內就研發出了疫苗。本周已開始動物實驗，進展順利的話，將於這個夏天進行人體臨牀實驗。

從研發到上市

疫苗從研發到批量生產，需要經過動物實驗、人體臨牀實驗、大規模人群驗證有效、世界衛生組織的許可及本國許可等程序。

在臨牀實驗期間，會招募感染和未感染病毒的志願者進行實驗。臨牀觀察這一小部分人的藥物水平、副作用情況以及效果。只有在小範圍內證明有效，才能推廣到更大規模人群中使用。

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考慮到志願者招募，臨牀反應等因素，臨牀實驗的時間很難加速。臨牀實驗的具體時間則因不同疫苗而異。抗埃博拉病毒疫苗的臨牀為2年時間。該項目於2014年底啟動，在非洲不同國家招募上萬位參與試驗者，到2016年底證明其完全有效。而當年非典疫苗從分解出病毒的基因組序列到疫苗1期臨牀試驗用時20個月。

如果臨牀實驗通過，還需要在更大範圍的人群身上做實驗才能保證疫苗的安全性，才能在市場推廣。但正如2003年非典疫苗的境況一樣，可以大規模做實驗時，疫情已快結束，沒有病人可做實驗。

無果而終的非典疫苗

Image copyright Science Photo Library Image caption 2004年發現的冠狀病毒細胞。但當年的SARS研究沒有產生可用的疫苗。

中國抗擊非典的專家鍾南山在非典疫情發生十週年的一個研討會上回憶說，中國的研究院當年「做非典疫苗非常辛苦，全部鑒定完成了，要到2006年，但是已經沒有病人，所以就不做了。」

非典疫苗因此停留在動物模型上，並未達到人體臨牀實驗階段。

從目前公布的科研結果來看，新冠病毒與非典病毒的同源性達80%，從理論上講非典疫苗產生的抗體可能會對新冠病毒有中和作用。

中國復旦大學的教授姜世勃和美國紐約血液中心、貝勒醫學院及得州大學學者組成的合作團隊，正測試非典疫苗對新冠病毒的預防效果。目前尚未有任何細節公布。

新冠疫苗難題

疫情告一段落後，研發疫情的資金是否會戛然而止讓科研半途而廢？這成為很多科研人員的擔憂。

美國一所疫苗研究所的負責人波蘭（Gregory Poland）批評說，「當疫情成為新聞頭條時，政府就砸錢去做研究。但疫情新聞一消失，科研資助就沒了。」

製藥公司研發疫苗的資金有限，不可能一直做研究。而病毒又有重蹈覆轍的可能。對於第三世界國家來講，病毒更有可能在這些地區或者國家爆發，但銷售疫苗無法盈利。

所以流行病防備創新聯盟於2017年成立，資金來自各國政府和機構捐贈，而比爾·蓋茨基金會亦是該聯盟的主要支持者。

Inovio實驗室是非盈利組織「流行病防備創新聯盟」（CEPI）最新資助的三家機構中的其中一家。另外兩家分別是美國疫苗公司Moderna和澳大利亞昆士蘭大學。

「流行病防備創新聯盟」於2017年為應對埃博拉疫情而設立，目前已提供800萬美金支持疫苗研發。英國政府於2月3日向該聯盟捐贈2000萬英鎊用於疫苗研發。包括英國葛蘭素史克等世界知名製藥集團也加入疫苗研發行列。

即使科研資金到位，當臨牀實驗有條不紊進行時，疫情或許已結束，這意味著無法找到感染病人做大規模推廣，因此無法最終研製出有效疫苗。

這一情況，與17年前的非典疫苗研發過程非常相似。中國科學院的官網顯示，當年非典疫苗研究時，在幾個月內就發現了致病原，測定了冠狀病毒的基因組序列，而且建立了猴子動物模型。但臨牀實驗要經過漫長的幾年時間。到最後，非典疫苗無疾而終。