Image copyright Getty Images

超級傳播者，即一人傳染多名人員染病的帶原者或患者，是幾乎每次傳染病爆發中都會出現的特徵。

雖然成為超級傳播者並不是他們的錯，但他們對病毒傳播有十分重要的影響。

在這次以中國武漢為中心的新型冠狀病毒疫情中，已經有多起超級傳播者的案例出現。比如一名曾前往新加坡的英國男性與4例英國確診病例、5例法國確診病例有關，還有1例西班牙馬略卡島的病例可能與他也有關係。

什麼是超級傳播者？

這個術語的涵義比較模糊，並沒有嚴格的科學定義。

但通常來說，如果一個病人傳染他人的病例數比一般情況高出許多，那這個人就會被稱為超級傳播者。

平均來看，每名新型冠狀病毒患者會傳染兩到三個人。

但這僅僅是一個平均數。可能有的患者不會傳染任何人，而有的患者會傳染更多人。

超級傳播事件規模會有多大？

通常是大規模。而且這種事件通常對疫情有重大影響。

在2015年的中東呼吸綜合徵（Mers）疫情中，曾出現過一家醫院的一個病人傳染82人的情況發生。引發中東呼吸綜合徵的冠狀病毒與此次新型冠狀病毒有相關性。

而曾在西非爆發的埃博拉（Ebola）疫情中，61%的確診病例是被來自3%的確診患者傳染的。

「僅僅是2014年6月的一場葬禮就曾經導致超過100個新傳播鏈的出現，」英國倫敦國王學院（King's College London）的德莫特（Nathalie MacDermott）博士表示。

Image copyright EPA Image caption 大多數埃博拉病例來自少數患者（圖為醫護工作者在公墓參加埃博拉死亡率患者的葬禮）

為什麼有些人會傳染更多人？

有些人只是因為工作或住所原因會跟更多人接觸。這意味著無論他們自己是否有症狀，他們都可以將這種疾病傳播到更多地方。

倫敦衛生與熱帶醫學院的艾德蒙斯（John Edmunds）博士稱，兒童很有可能會這樣做，因此關閉學校可能是一個有效舉措。

愛丁堡大學教授沃爾豪斯（Mark Woolhouse）指出，曾經一段時間內艾滋病毒很大程度上是通過性工作者傳播擴散的。

其他的情況則被稱作「超級流出者」（super-shedders），這些人體內會釋放超出常量的大量病毒（或病菌），所有與他們接觸的人都更容易被傳染。

「非典」（Sars，沙士）疫情中，收治重症患者的多家醫院曾成為超級傳播的中心，因為通常病情最嚴重的病人傳染能力也會最強，而他們會接觸許多醫護工作者。

他們會如何改變疫情？

艾德蒙斯博士告訴BBC，在任何疫情初始階段，也就是病毒試圖「站穩腳跟」的時候，超級傳播者都會起到重要影響。

包括這次的新冠病毒在內，許多新的傳染病都被懷疑或認定來自動物。

在病毒進入第一個病人體內之後，這種疾病可能會消退一段時間，直到引起大規模爆發。但如果病毒可以迅速找到進入超級傳播者體內的途徑，那疫情爆發速度會大大加快。同樣的規律也適用於同一種病毒在其他國家與地區的傳播。

德莫特博士表示，如果在近距離內有多位超級傳播者出現，那一地區的疫情將會較難控制。

Image caption 愛爾蘭廚師瑪麗·馬倫（Mary Mallon，1869-1938）是歷史上著名的"傷寒瑪麗"（Typhoid Mary）。她在沒有任何症狀的情況下傳播了傷寒症狀，最終被流放並強制隔離數十年。

如果出現超級傳播者，還可以怎樣阻止新冠病毒？

新冠病毒疫情中出現超級傳播者並不令人意外，也不會因此對疾病的防治方式產生重大調整。

目前，我們的方法完全依賴於確定具體病例，並盡快尋找與他們有過接觸的所有人士。

沃爾豪斯教授稱，這使得超級傳播者的角色更加重要，「你不能承擔犯太多錯的風險，你也承擔不起漏掉超級傳播者的風險。」

疫情是超級傳播者的錯嗎？

歷史上看，大規模傳染病暴發時，超級傳播者通常會被妖魔化。

愛爾蘭廚師瑪麗·馬倫（Mary Mallon，1869-1938）是歷史上著名的「傷寒瑪麗」（Typhoid Mary）。她在沒有任何症狀的情況下傳播了傷寒症狀，最終被流放並強制隔離數十年。

但實際上這並不是這些患者的錯。

德莫特博士表示，我們需要在相關用語上多加注意。

「他們沒有做錯任何事，這種傳染是在他們本身沒有錯誤行為的時候進行的。」

「他們可能很害怕，也需要愛和關注，」德莫特博士稱。

Image copyright Getty Images