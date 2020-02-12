Image copyright Getty Images Image caption 迄今為止確診的4萬多例新冠病毒病例中，嬰兒和兒童病例很少，專家們目前也不清楚為什麼

最早源自中國武漢的新冠狀病毒肺炎疫情，迄今已在全球確診感染4萬多例，死亡逾千。其中兒童病例相對較少的原因何在？

2月5日，一名中國新生兒在出生僅30小時後被確診為感染冠狀病毒，迅速成為世界各地的頭條新聞。這也是迄今疫情中記錄到的最年幼病例。然而，全球感染者中兒童比例相對非常少。

相關最新疫情研究發表在《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association）上，並引用了對位於疫情中心的武漢金銀潭醫院患者的分析。研究發現，在感染病毒的人群中，只有一半以上是40歲至59歲的成年人，而患者年齡小於39歲的只有10%。研究人員加注道：「兒童病例很少。」

為什麼會是這樣？

Image copyright Getty Images Image caption 兒童對新冠病毒的抵抗免疫力更強嗎？

兒童發病率低

為什麼很少確診兒童病例有許多理論，但健康專家們沒有確切的答案。

英國雷丁大學（University of Reading）病毒學教授瓊斯（Ian Jones）對BBC說：「由於尚不完全清楚的原因，兒童似乎逃脫了感染或沒有受到嚴重感染。」

這可能意味著，兒童患上一種較輕的病，可能包括沒有出現症狀，因此也不會導致就診，住院和更多報告的病例。

英國倫敦大學學院（University College London）的臨牀講師麥克德莫特（Nathalie MacDermott）同意這一看法。她表示，5歲以上兒童和青少年通常具有為抵抗病毒而做好凖備的免疫系統。他們可能仍被感染，但病情可能較輕或沒有感染症狀。

兒童在這種疫情中的低發病率有先例，包括2003年在中國爆發的薩斯（Sars 非典）病毒造成約800人喪生（佔約8000例感染病例的10％），當時兒童發病率也很低。

2007年，美國公共衛生機構疾病控制中心（CDC）專家確定了135例小兒非典型肺炎病例，但指出「未報告有兒童或青少年死亡」。

Image copyright Getty Images Image caption 學校放寒假保護孩子們了嗎？

學校放寒假保護孩子？

麥克德莫特還認為，兒童可能不像成年人那樣容易接觸病毒。中國新冠病毒疫情始於春節假期，而在此期間學校放寒假。

幾乎所有中國省份目前都決定暫時關閉學校，一些省份決定2月份內都將繼續關閉學校。

麥克德莫特表示，如果家庭中有人受感染，成人更有可能充當照顧者，保護兒童或送孩子離開家裏。

她認為，隨著疫情傳播範圍擴大，社區接觸風險增加，情況可能會發生變化。

然而，隨著疫情的迅速蔓延，兒科病例迄今尚未增加。

薩斯危機再次提供了先例：CDC的研究人員分析了兒童病例，發現12歲以下的兒童都很少需要住院治療。

Image copyright Getty Images Image caption 超過半數感染新冠病毒的患者年齡在40至59歲之間

病毒對成人的影響更嚴重？

雖然很少有兒童被確診感染病毒，但醫學專家並不認為這是因為他們沒有感染病毒。

更可信的解釋是，由於成人已有其它病症，因此受到疫情影響比兒童更嚴重，比如水痘發生在成年人身上更加危險。

英國卡迪夫大學（Cardiff University）傳染病專家弗裏曼（Andrew Freedman）向BBC表示，這比兒童（對冠狀病毒）有某種免疫力的可能性更大。

他說，另一個可能性是，當局沒有對無症狀或輕度症狀的兒童進行檢測。

牛津大學（Oxford University）和倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的統計流行病學專家唐納利（Christl Donnelly）對此表示贊同，他引用了香港薩斯疫情的證據。他說，我們的同事得出的結論是，在幼兒中，這種病的臨牀治療過程不複雜，因此受到的影響較小。

Image copyright Getty Images Image caption 中國新冠病毒感染者中兒童和青少年人數較少

已患慢性疾病

對於已患有疾病的成年人來說，其免疫系統承受很大壓力，其中包括糖尿病或心臟病人，他們往往更容易受到此類疫情的影響。

病毒學教授瓊斯解釋說，肺炎（冠狀病毒的結果之一）往往影響免疫系統虛弱的人，因為他們健康狀況已經不佳或生命垂危。

他們更容易感染流感和其他呼吸道感染。

在武漢金銀潭醫院研究發現，大約一半的感染者患有潛在的慢性疾病。

Image copyright Getty Images Image caption 沒有明確的證據顯示患病的兒童傳染他人

兒童不是有傳播病毒的壞名聲嗎？

瓊斯說，兒童通常容易感染和傳播病毒，而且經常被報道為所謂的超級傳播者。

他說，任何有孩子在托兒所的人都知道，兒童很容易傳播呼吸系統疾病。

因此，我們可能會看到大量兒童在新的冠狀病毒感染者名單，甚至死亡，但這種情況目前根本沒有發生。

有可能是兒童有更強的免疫系統來抵抗病毒，或者疾病本身在兒童中比在成人中表現出的活躍程度要小，因此兒童沒有被帶去就醫，也沒有經過測試和登記。

在了解當前疫情方面，隨著更多努力，應可以更加清楚地了解這場疫情。

這可能也是因為兒童因學校關閉和父母保護得到了有效的隔離。在這種情況下，一旦中國各地的兒童返回學校，我們就會知道更多情況。