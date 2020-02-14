情人節：英國廉價商店熱銷4萬枚訂婚戒指

Image copyright Poundland Image caption 「一鎊店」賣的「閃亮戒指」每個零售價只要一英鎊

西洋情人節到來之際，專賣一英鎊便宜貨的英國廉價商店「一鎊店」（Poundland）共賣出約4萬枚單價一英鎊的訂婚戒指，熱銷程度讓人驚訝。

英國人過浪漫的情人節，有些人送花，有些人送巧克力，但似乎有越來越多人喜歡用一英鎊買來的戒指表達愛意。

遍布英國各地的廉價商店「一鎊店」向BBC表示，今年的情人節他們一共賣出將近4萬枚訂婚戒指，比去年幾乎多了一倍。

但是該商店表示，每個零售價只要一英鎊的「閃亮戒指」（Bling Rings）和「男人戒指」（Man Bands）只是一種暫時性替代品，並不建議把它當成真的訂婚戒指。

Image copyright M&S Image caption 英國著名瑪莎超市今年推出「愛心形狀」的小黃瓜

情人節商機

根據消費研究公司「Savvy」的數據，去年英國人在情人節上的支出達到8.53億英鎊，比2018年增加7.8%。情人節商機大，因此零售商想要趁此大賺一筆並不令人意外。

「一鎊店」表示，今年他們推出的情人節系列商品種類繁多，超過80多種產品，包括香水、戒指和「內容只適合成人」的情人卡片。

英國超市瑪莎（M&S）也推出了可以切成愛心形狀的「愛情香腸」和「愛情小黃瓜」。

消費零售分析師哈德卡斯爾（Kate Hardcastle）表示，情人節對零售業者非常重要，因為消費者會在這個時候走進商店，而且經常會有衝動消費。

她說，剛過去的聖誕節和新年期間，英國零售產業表現不佳，因此今年的情人節對各家商店也就更加重要。

餐廳、鮮花店和禮物商店預期將受到這一波情人節消費的帶動，2月14日可能會成為他們一年內最忙的日子。

Image copyright Getty Images Image caption 鮮花快遞公司「Interflora」的情人節業績銷售大增

鮮花快遞公司「Interflora」向BBC表示，今年情人節鮮花遞送量將比平常日子高出15倍，大約每一秒賣出3束鮮花。

餐廳預定網站「Quandoo」也表示，今年情人節餐廳預定數量比一般的星期五平均預定量增加了160%。不過他們預期取消預定的客人也會增加。

商業分析師海曼（Richard Hyman）表示，情人節早就已經是各行業促銷的機會，但促銷活動並不像「黑色星期五」（Black Friday）那麼熱烈。

他說，商家借情人節促銷已經越來越過分，吸引消費者的注意有點「不擇手段」。

「我認為零售業停滯的情況下，越來越多商家開始不擇手段，想盡辦法借著機會促銷。」

「其實到現在，可以說商店每天都在促銷，隨便編個理由就能推出不同的促銷活動。」

Image copyright Moonpig cards Image caption 越來越多人買情人節卡片送給寵物

同樣是過情人節，零售業者也在尋找新的方法賺錢。

例如卡片零售商「Moonpig」就推出送給寵物的情人節卡片，而且這類卡片的銷量還不斷上升。

競爭對手「卡片工廠」（Card Factory）說，越來越多人開始和朋友或家人慶祝情人節，而不只是和戀人度過，這也擴大了情人節卡片商機。

與此同時，「一鎊店」也受到了消費者不願出門過情人節的好處，過去幾年裏，酒吧和餐廳的情人節消費不斷下降。

該商店說，今年他們推出許多浪漫的居家裝飾品，讓不出門過節的情侶/伴侶在家也能感受相同的浪漫氣氛。

一名發言人說：「與其花一大筆錢在擁擠昂貴的餐廳過情人節，很多英國人更寧願在溫暖舒適的家中度過浪漫夜晚。」