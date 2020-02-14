肺炎疫情：非常時期如何維護心理精神健康

中國新冠病毒感染確診病例和死亡病例仍在增加。

在世界多國高度戒備防控病毒蔓延的同時，中外專家、學者提醒重大疫情爆發時也要特別注意心理和精神健康。

心理健康

英國著名醫學雜誌《柳葉刀》精神疾病專刊（Lancet Psychiatry）最近刊登文章，呼籲疫情當前，當務之急需要提供及時的心理健康護理。

來自澳門、北京、香港和澳大利亞墨爾本的多位心理學研究人員聯合撰寫的論文中特別警告：「至今，為病人和醫務工作者提供心理健康護理的問題關注不足。」

儘管中國全國衛生委員會曾在1月26日下發通知，要求為受本次病毒疫情感染的病人、與病人有密切接觸的人、以及在家隔離的疑似病人、醫務人員和公眾提供心理健康護理，但是這些專家指出，這些受影響人群的心理問題數據和精神病發病數據等方面的信息缺乏，因此「如何在疫情下最好地應對挑戰無人所知」。

專家們認為，2003年中國非典（薩斯）疫情期間，對心理健康後果的觀察以及相應採取的措施，可能幫助衛生當局和公眾，向那些有需要的人提供心理健康治療和輔助。

表現和症狀

Image copyright Getty Images Image caption 奮鬥在第一線的醫生受病毒影響最大，李文亮醫生就是因為接觸感染者而患病死亡

新冠病毒2019年底首先在武漢爆發以來，來勢迅猛，超出了許多人的預期。人們也從一開始的不太知情，發展到現在的人人擔心和焦慮。

隨著武漢封城，以及後來全中國各省市紛紛採取的封閉和隔離等一系列前所未有的措施，更增添了人們的恐懼感。

人們除了每天自動跟蹤病例的最新進展外，社交媒體上也充斥了各種有關疫情的壞消息，包括它如何傳播、感染者和家屬的悲慘遭遇和痛苦掙扎等等。

到目前為止， 沒有人知道疫情何時會得到控制，拐點何時到來。

與此同時，隨著病毒在全球20多個國家的擴散，公眾的擔心和負面情緒有增無減，包括：

恐懼與焦慮 - 擔心自己或家人朋友被感染。不厭其煩地叮囑家人千萬別出去，免得受傳染。同時，許多人瘋狂地購買口罩、護目鏡、消毒酒精等都是出於對未知的恐懼。受疫情的影響，有些人出現失眠或是失眠加重現象。

無聊與孤獨感 - 整天悶在家中不能出門，感到無聊與孤獨。美籍華人黃先生（音譯）告訴美國《紐約時報》說，對那些呆在家中自我隔離的人們來說，最大的問題就是感到無聊。黃先生住在浙江省的一個小鎮。他說，幾乎人人都無聊至極，根本沒有了人與人之間的互動和交往。

憤怒 - 對當局一開始隱瞞疫情的不滿，對病情得不到及時救治和住不上醫院感到憤恨和無奈等等。

恥辱感 - 那些已經患病的病人和家屬擔心遭人歧視和躲避，除了要承受肉體的折磨外，還會有心理內疚感。

其實，這些情緒都屬正常現象，是人們面對不確定以及風險而產生的正常反應。

但有些人可能會出現更嚴重的精神疾病，例如，抑鬱、妄想、急性焦慮症（又稱驚恐發作，panic attacks), 甚至自殺等。

那些處在疫情中心的病人及其家屬，以及每天接觸病人的醫護人員承受的心理負擔最大，因此也最需要幫助。

Image copyright AFP Image caption 在鑽石公主號上隔離的乘客感覺無聊至極，有人說即使郵輪公司全部退款也抵不上自由。

薩斯教訓與經驗

以上的這些負面情緒和精神疾病在2003年薩斯（又稱沙士或非典，SARS）爆發時都出現過。

專家注意到，那些曾參與過薩斯疫情的醫護人員所經受的心理負擔更重。

以北京一家醫院的醫護人員為例，凡是當時在薩斯病房工作過的醫務工作者，或那些有家人和朋友被薩斯病毒感染的醫護人員，後來有較多人患創傷後應激障礙（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）。

此外，與沒有類似經歷的人相比，有過薩斯疫情經歷的醫護人員還更容易出現抑鬱、焦慮、恐懼和挫折等心理疾患。

儘管出現各種心理問題，但大多數在傳染疫情前線的醫務工作者卻缺乏心理健康方面的培訓以及支持。

因此，提供及時心理治療這個問題顯得尤其緊迫和關鍵。

應對措施

Image copyright Getty Images Image caption 疫情給所有人，特別是醫務工作者帶來巨大心理壓力。

專家們建議，首先，要吸取薩斯的教訓，由衛生部門組建各級心理和精神治療專業小組，為醫護人員和患者提供及時的諮詢和治療。

其次，為醫護人員和患者提供疫情的凖確數字和進展情況，並針對他們的個人情況做心理輔導和治療。

建立和充分利用社交媒體等智能、安全的方式（比如微信），為公眾和任何受影響者提供心理諮詢。

應該為重點人員，即醫護人員和病患以及疑似人員做定期檢查心理檢查，消除他們的顧慮和不安情緒。

此外， 對情況嚴重者應該提供及時的精神和藥物治療。

過去的事實證明，面對任何重大的疫情，人們都不免出現恐慌心理。因此，提供及時心理諮詢和治療的重要性顯而易見。

新冠疫情不是人類面臨的第一次重大疫情，也不可能是最後一次。做好充分的心理凖備，並能得到專業人員的幫助等措施都有助於緩解公眾的焦慮和恐懼。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國武漢周四（1月23日）突然宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。

中國社交媒體上不乏普通百姓自娛自樂的黑色幽默，從某種程度反應人們在疫情苦悶中的自救和調劑。

減壓方法：

通過閲讀來轉移注意力；

練習正念，自我調節；

認知療法，改變思維方式，不要老陷在負面消息中；

超前思維，想像一下疫情結束之後的打算；

和朋友聊天，化解憂慮和煩惱；