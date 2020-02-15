美國少女遭強姦視頻分享到色情網站拒絶下架

Image copyright Rose Kalemba

羅絲·卡倫巴（Rose Kalemba）今年25歲，她有著黑絲絨一樣的長髮，經常會有人稱讚她美麗的頭髮。

但在羅絲甜美的外表下，卻隱藏著一個「傷痛」，這一切都要從11年前的那個夜晚說起。

當晚發生的事改變了羅絲的命運，也讓她對人性產生了懷疑。

去年，羅絲在博客中披露了自己14歲那年被強姦，而且過程中被拍下視頻，部分片段甚至被上傳到成人色情網站Pornhub，並有數十萬的點擊率。

羅絲的博客詳細描述了她如何與Pornhub交涉，試圖說服他們撤下視頻的艱辛痛苦。

警告：本故事包含一些暴力性侵內容，可能會讓部分讀者感到不適。

羅絲在美國俄亥俄州的一個小鎮長大，一天晚上，羅絲想出去走走，醒醒腦。

這樣做並沒有什麼不尋常，這是一個夏日的夜晚。羅絲有時喜歡睡覺前出去散個步，呼吸一下新鮮空氣，並享受一個人的安寧。

當時是2009年，羅絲還是一名未成年的14歲少女。

事發經過

羅絲在大街上走著，突然，從陰影中跳出一名男子，該男子用刀威脅羅絲，並強行把她推到一輛小轎車上。

車上副駕駛座位上還坐著另一名男子，年紀大約19歲的樣子。羅絲看著他很眼熟，以前曾在鎮上看見過他。

他們把羅絲帶到鎮上另一頭的一座房屋裏，對她進行了長達12個小時的暴力性侵，這期間還有第三名男子錄下暴力強姦的一些片斷。

羅絲在驚嚇之餘，幾乎無法呼吸。她受到毆打，左腿也被刀子扎傷流血，衣服上沾滿了血跡。

在通宵的暴力強姦折磨中，羅絲幾度失去知覺。

但羅絲記得，其中的一名男子還曾打開筆記本電腦，讓羅絲看一些對其他女性施暴強姦的視頻場面。

羅絲記得，視頻中的男性施暴者都是白人，而女性受害人有些是白人，但更多的是有色人種。

事後，這些男子還威脅要殺人滅口。為了活命，羅絲對襲擊者表示她不會暴露他們的身份。

他們開車把羅絲扔到離家門口大約步行半個小時的地方。

羅絲走進家門時，父親羅恩以及家中的一些親戚正在客廳凖備吃午飯。

羅絲從過道的鏡子中看到頭上的傷口還在往外流血。

羅絲告訴爸爸羅恩（Ron）自己遭到了強姦。

「爸爸給警察打電話報警，並立即過來安慰我，」羅絲說。

但家裏的另一些親戚反應卻很冷淡，他們有人甚至說，這麼晚出去散步是自找的。

一絲安慰

羅絲被送進了醫院。 一天，負責護理羅絲的護士在出門時轉回身面向她說：「 對你的不幸我感到很難過，我女兒也遭到過強姦。」

羅絲看著這名護士心想，她看上去也就不到40歲，那她的女兒可能也非常年輕。

這位護士的話讓羅絲看到了一線希望，至少她相信羅絲所說的話。

護士的話也讓羅絲感到一點安慰和釋懷。羅絲覺得這可能成為她身心恢復的開始。

在這之前，羅絲遇到的都是冷漠。

羅絲回想起那些協助調查的男警察和男醫生等，他們在提到羅絲所受到的暴力性侵時一口一個「據指稱」。

羅絲說，他們在問她話時都是一副公事公辦的口氣，沒有顯示出一絲的善意與同情。

協助辦案的男警察還問羅絲，是不是一開始是雙方都同意的性行為，只不過後來失控了等等。

第二天，羅絲曾試圖自殺，因為她不知道自己還能否過正常人的生活，幸虧被她的兄長及時發現。

除了爸爸和祖母相信她之外，就連其他的親屬也不相信她。

更讓羅絲揪心的是，她的性侵者還把部分視頻分享到成人色情網站，使更多人，包括羅絲的同學和家長們觀看和得知此事。

Image copyright Rose Kalemba Image caption 兒時的羅絲，天真快樂。

羅絲是偶然發現這些視頻的。

性侵發生幾個月之後，有一天，羅絲在社交媒體MySpace瀏覽，突然發現她學校的幾個同學在分享一個鏈接，並提到了她的名字。

羅絲點開鏈接一開，簡直不敢相信自己的眼睛。

一些她當時被暴力強姦的視頻片斷被上載到Pornhub色情網站。

其中的一些標題寫著：「挨打的哭泣少女」，「少女被摧殘」，「少女昏過去了」等。

其中的一個視頻點擊量就超過40萬。

看到這些視頻後，羅絲馬上想到，決不能讓家人知道。

而且，羅絲很快就發現，她學校的同學大多數都看過了這些視頻。

受欺辱和歧視

這也讓羅絲在學校遭遇欺辱和歧視。

有人說羅絲是自找的，她勾引男人，是個蕩婦。

有些男同學說，他們的家長告訴他們離羅絲遠點，免得受到羅絲的勾引，然後再控告他們強姦。

羅絲在6個月的時間內，幾次給Pornhub發電郵，要求他們下架這些視頻。

羅絲甚至乞求他們把視頻撤下來，她告訴他們自己還未成年，這些視頻是在自己遭遇性侵時被拍下的。

但對方根本對此置之不理。

就這樣，幾乎過了一年，視頻仍在。羅絲開始不跟任何人交往，變得鬱鬱寡歡。

每次碰到有陌生人和她有眼神接觸時，羅絲都不禁在想，這些人是否看過那些視頻，是否從中得到滿足感？

很長一段時間，她都無法忍受看鏡中的自己。

她把家中所有的鏡子都用毯子罩起來，就連洗漱時也摸黑進行。

突然，有一天，她有了一個好主意。

她註冊了一個新的電郵地址，假裝自己是律師。

她再次給Pornhub發郵件，威脅他們如果不下架要採取法律行動。

電郵發出去後的48小時內，有關羅絲的這些性侵視頻終於消失了。

再後來，羅絲開始接受心理治療。直到這時，她才向心理治療師說出她性侵者的身份。

按規定，心理治療師必須要向警察報告，於是，警方開始介入調查。

但被告的律師爭辯說，性行為是在羅絲同意下發生的。

最後的裁決是，這些男子不是強姦犯，只是被指控「助長了未成年人犯罪」，由於罪行較輕，只獲得緩刑。

羅絲和家人沒有精力和能力就此裁決進行上訴，因此，只好就此作罷。

毫無疑問，整個事件對羅絲的影響很大。她原來在學校的學習成績一直很優異，但現在經常不去上課，更很少交作業。

BBC記者梅格·莫漢（Megha Mohan）在羅恩家附近的一個公園長椅上見到了羅恩。

羅恩和羅絲有時會到這裏來坐坐，並閲讀一些聖經中的選段。他們一般不會提及過去所發生的事。

但很明顯，羅恩這麼多年一直沒有忘記這件事，他總在想如果自己當時了解的情況更多，是否會採取不同的行動呢？

「感覺好像整個世界都對不住羅絲，」羅恩說。

羅恩進一步表示，人們把羅絲所受到的虐待當成一個笑話一樣。但羅絲的生活因此而徹底改變。沒有人在她需要的時候幫助她。

Image caption 羅恩說，羅絲還要面對社交媒體上的霸凌。

沉默的大多數

羅恩在2019年才知道女兒Pornhub視頻的事。他根本不知道許多人在網上看過女兒被強姦的視頻，也不了解女兒在學校所受到的嘲笑與侮辱。

這讓羅恩回憶起自己學校裏的一件事。

羅恩回憶說，當時學校裏有一位女生總是受人欺負，有時還遭到毆打。包括羅恩在內的許多人都保持沉默，沒有人站出來管一管。

多年以後，大家都已長大成人，一次羅恩正好碰到這名女性，她告訴羅恩說，她認為羅恩也是霸凌者，因為當時羅恩就在一旁袖手旁觀。

因此，在受害者眼裏，保持沉默的旁觀者就跟霸凌者一樣。

羅恩說，其實當時真正欺負這名女生的只有兩個人。

而現在，女兒羅絲所面對的世界更嚴酷，因為她還要受到社交網絡世界的霸凌。

Image copyright Rose Kalemba Image caption 羅絲小時後坐在爸爸的腿上。

接下來的幾年裏，羅絲沉浸在網絡世界中。她寫博客表達自己，有時使用別名，有時使用真名。

艱苦較量

2019年，當她瀏覽社交媒體時突然看到有關Pornhub的幾條消息。

有人在表揚Pornhub為保護蜜蜂慈善機構捐款等善舉，同時，還為聾啞觀眾加字幕。

不僅如此，Pornhub還為家庭暴力慈善機構捐款，以及為想要學習科技行業的女性提供25000美元的獎學金等。

根據Pornhub提供的數據，2019年該網站的訪問量高達420億次，比前一年增加了85億次，日均訪問量約為1.15億次。 每秒被搜索1200次。

羅絲表示，Pornhub在角色轉換和定位方面顯然做的不錯，但有些視頻的標題和她的那些很相近，令人擔憂。

因此，無法得知這些視頻是否是強姦的產物？受害人根本就不知情。

羅絲在自己的社交媒體上分享了自己與Pornhub打交道的經歷。她說，Pornhub之前對她的要求置若罔聞，直到她假稱自己是律師，並以法律手段作為威脅時他們才撤下視頻。

羅絲的博客發出後，收到了幾十名女性以及一些男讀者的反饋，他們說自己也有類似的經歷，他們受性侵的視頻也曾出現在該網站上。

Pornhub在發給BBC的一份聲明中說，「這些可怕的指稱發生在2009年，是在現任管理者接任之前。因此，我們無法得知當時這些信息是如何被處理的。但是，自從Pornhub易主之後，我們在打擊未經授權和非法內容方面一直採取業界最嚴格的保護措施和政策，作為我們打擊兒童性虐待承諾的一部分。」

Pornhub還說，他們採用了最先進的指紋識別軟件Vobile，該軟件可以掃描任何新上傳的內容，以查找與未經授權的內容是否有吻合和匹配等。

當BBC詢問，為什麼Pornhub網站上仍然可以看到一些讓人感到不安的視頻標題和內容時，例如「少女睡夢中被性侵」等這樣的字眼。

對此，該公司表示，我們允許遵守使用條款的所有形式的性表達，可能有些人會認為這些性幻想內容不合時宜，但對全球許多人來說卻極具吸引力，並受言論自由法律的保護。

2015年，Pornhub網站還推出了舉報不當內容的功能，然而，仍有一些性侵內容視頻時不時在該網站露面。

去年10月，加裏福尼亞的一名男子把自己性侵一名15歲未成年人的視頻上傳到Pornhub網站上，最後遭到性侵指控。

Pornhub在就此案回應BBC時表示，他們在得知此事時在第一時間撤下了該視頻。

羅絲表示，許多人可能以為這種事只發生在過去。但其實即使在今天也仍有發生。

一些女性在看了羅絲的博客後告訴她，這種事在當今社會仍在上演。

羅絲說，這些還都是一些能使用社交媒體的西方女性。

如果再想想在中東和亞洲的一些地方，色情網站有大量的消費者。一些受害人可能都不知道她們遭性侵的視頻被上傳到網絡上，被人們分享觀看。

BBC還採訪了另外一名女性受害人。

該女子被性侵的視頻出現在一個較小的色情網站上。儘管，她多年來給這家公司發了數次電郵，要求他們撤下該視頻，但始終未果。

無奈之下，她在該視頻的評論欄寫道：「請撤下此視頻。該視頻的錄製未經過我的同意和許可。」

BBC聯繫了該網站的律師，律師稱他們的客戶對此「並不知情」。BBC把該網站的鏈接和該名女子留言的截圖發送給該網站律師。

最後，這個視頻終於被拿了下來。

Image caption 來自加州的這名女子不得不在評論欄寫下："請撤下此視頻。該視頻的錄製未經過我的同意和許可。"

加強法律

凱特（Kate Isaacs）來自一個專門調查色情網站的組織Not Your Porn,。 她說，這樣的事至今仍在一些免費的色情網站上發生，特別是一些由個人創建的小網站。

她表示，應該加強這方面的法律。

目前，在英格蘭和威爾士有專門針對復仇式色情（revenge pornography）內容的法律，故意製造和傳播復仇式色情內容的人最高可能面臨2年監禁。

然而，分享這些內容的平台和網站到目前為止，尚未被追究任何責任。

凱特解釋說，這些色情分享網站知道他們網站上的一些內容令人不安。

但同時，他們也明白人們很難區別哪些是性幻想的角色表演，哪些是真實性侵？因此，蒙混過關。

凱特說，在過去的6個月中，僅在英國就有50多名女性告訴她，有關她們性侵的視頻被上傳到色情網站上，其中有30個上傳到Pornhub上。

更令人不安的是，Pornhub和其他一些色情網站平台還允許網民把視頻下載到他們個人的電腦上。

所以，即使有些視頻內容被下架，仍可以在一些網民當中分享和上傳。

因此，Not Your Porn組織正在為爭取在英國立法而積極活動，他們希望能夠把分享未經過同意的色情內容視頻定為犯罪行為。

現在，羅絲有了男朋友並對未來抱有希望。

他的男友羅伯特幫助她開誠佈公地討論她的過去，以及她所受到的性侵。

羅絲希望將來兩個人可以結婚，並能有一個女兒。

Image copyright Rose Kalemba Image caption 羅絲希望將來可以結婚生個女兒。

羅絲說，感覺自己就好像被判了終身監禁一樣。雖然事情已經過去了好多年，但有時仍會影響她。

例如，即使現在，當羅絲在雜貨店購物時就會突然想，這個陌生人是否看過自己的視頻？

但今天的羅絲已經不是從前的那個受害者，她不想再沉默無聲。