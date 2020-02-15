肺炎疫情：DNA測試新冠病毒有漏洞嗎？

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關於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）一個很大的擔憂是，目前的實驗室測試錯誤地告訴一些人，他們身上沒有病毒。

好幾個國家都有這樣的消息——有些人在確診前，曾經有過多達六次測試呈陰性。

與此同時，疫情中心中國湖北省，官員已經開始統計有症狀的人，而不是以DNA測試結果作為最後的確認依據。

結果，就出現了一天之內新增近15000宗新病例的現象——這個數字佔目前感染總人數的四分之一。

病毒如何檢測的？有漏洞嗎？

測試的原理是尋找病毒的基因密碼。

先是從病人身上取得一些樣本，然後在實驗室中，病毒的基因密碼（如果有的話）會被抽離出來，反覆複製，令少量的病毒變得大到能夠檢測。

這種「逆轉錄聚合酵素鏈式反應」（RT-PCR）的測試方式，在醫學上被廣泛應用於像艾滋病（HIV）和流感等疾病的測試，而它通常是非常可靠的。

「總體上這是非常健全的測試，假陽性和假陰性的出現率都很低，」倫敦國王學院的納塔莉·麥克德莫特博士（Dr Nathalie MacDermott）說。

測試出錯了嗎？

《放射學》（Radiology）期刊上的一份研究報告指，167名病人中有5人出現這種情況：病毒測試為陰性但肺部掃描顯示他們患病。一段時間之後再次測試又呈陽性。

有很多類似傳言。

這當中包括李文亮醫生。他是最早呼籲關注這種疾病的人，他死於這種病後，在中國被民眾視作英雄。

Image copyright Weibo Image caption 李文亮醫生於1月31日在社交媒體上發佈了一張自己的照片，之後一天他表示自己確診患上新型冠狀病毒肺炎

他曾表示自己多次測試結果都呈陰性，直到最後被確診。

一些中國記者也揭露了其他一些類似的狀況——有人在六次測試呈陰性之後，在第七次測試時終於確診。

在新加坡和泰國，也有人提出了類似的疑問。

另一方面，美國疾病控制中心的南茜·梅森尼爾博士（Dr Nancy Messonnier）表示，他們的一些測試得出的是「沒有定論」的結果。

問題出在哪裏？

其中一種可能的解釋是，測試是凖確的，只不過病人在測試時還沒有染上新冠病毒。

中國目前還處在咳嗽、感冒和流感的高發季節，這些疾病可能會被誤認為是新冠病毒。

「冠狀病毒的早期症狀與其他呼吸道疾病非常相似，」麥克德莫特說。

「或許他們在最初測試的時候並沒有受感染。」

「然後，在一段時間之後，他們被感染了，在之後的測試中呈陽性。這是一種可能。」

另一種可能是，病人有感染冠狀病毒，但是它還處在非常早期的階段，並不足以被檢測到。

儘管RT-PCR測試是會大量增加基因材料的數量，但是它最初還是需要一定量為基礎。

「不過如果是做過六次測試的話，這種說法就不合理了，」麥克德莫特說。

「對於埃博拉（Ebola，伊波拉）病毒，我們在一次陰性測試結果之後總會等72小時，給病毒一些時間。」

Image copyright Getty Images Image caption 醫生往往從喉嚨處採集樣品。

又或者，病毒測試的操作可能存在問題。

一個喉部採集樣本和另一個喉部採集樣本之間，也存在著區別。

「是輕輕拂一下還是足夠蘸到了？」麥克德莫特說。

而且，如果樣本保存和處理的方式不恰當的話，測試也可能不起作用。

還有一些討論是，醫生在喉嚨後部採集測試樣本，是否是找錯了地方。

這是一種深度的肺部感染，但不是在鼻喉。

但是，如果病人在咳嗽的話，應該就會有一些病毒被帶出來，並且被檢測到。

Image copyright Getty Images Image caption 冠狀病毒的名稱來自於它在顯微鏡觀察下會呈現如日冕般的外圍冠狀。

最後的一種可能是，為這種新型冠狀病毒制定的RT-PCR測試，其科學依據是有漏洞的。

要制定一種測試，研究人員必須首先選擇一組病毒的基因密碼。

這被稱為引子（primer），它會與病毒中相應的密碼配對，然後幫助大量複製。科學家會試圖在病毒基因密碼中找一個他們認為不會變異的區段。

但是，如果引子和病人體內的病毒不容易配對，那麼一個染有病毒的病人就可能會得到陰性的測試結果。

在目前這一階段，仍然不可能知道到底是哪裏出了問題，所以其他國家遇到的問題未有清晰答案。

「事情不會有太大的改變，」麥克德莫特博士說。

「但是它提醒了你，如果病人一直有症狀，你就要繼續再做測試。」