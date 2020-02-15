Image copyright Valery Matytsin Image caption 大藥廠目前不願投入資金開發疫苗。

全世界都在擔心新型冠狀病毒Covid-19的擴散，同時人們也認為大型製藥公司會爭相開發疫苗，並預期後者會從中賺取數百萬甚至數十億美元。但實情並非如此： 儘管今年全球疫苗市場預計將增長到600億美元，但並不能保證開發者能獲得豐厚利潤。

「成功開發預防性或處理公共衛生危機的疫苗十分困難。 通常需要花上大量時間和金錢，」美國生物科技投資者隆卡爾（Brad Loncar）說。

「特別典型的是，那些能進行成功開發的公司獲得的資金有限，決不是一些人誤以為的數十億美元，」他補充。

輝瑞（Pfizer），默克（Merck），葛蘭素史克 (GSK)，賽諾菲（Sanofi）和強生（Johnson & Johnson）這幾家巨頭主宰著全球疫苗產業。數據分析公司Statista分析，因為傳染病的增加，譬如流感，豬流感，肝炎和埃博拉病毒，2019年全球疫苗銷售總額達到540億美元，自2014年以來幾乎翻了一倍。

阿姆斯特丹格羅寧根大學（University Medical Center Groningen ）醫學中心的霍恩博士（Ellen't Hoen）稱：「人們會認為該行業有足夠儲備迎接這一挑戰。但是，全球四家頂級疫苗公司對此都沒有太大興趣。」

在大公司之外，還有一些較小的製藥公司正努力生產對抗Covid-19病毒的疫苗，該病毒已經奪走了1000多條生命。

Image copyright Getty Images Image caption 疫苗往往必須等待數年才能獲得監管部門批准，關鍵原因是潛在的副作用。

一家生產抗HIV藥物的美國生物科技公司吉利德（Gilead）宣佈，將試用藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）對抗Covid-19；同時，中國肺炎患者也在試用「快利佳」（Kaletra），這是製藥集團艾伯維（AbbVie）製造的用於治療HIV的藥物。 換言之，兩項試驗都是基於現有藥物。

隆卡爾補充說：「像吉利德或艾伯維這樣的大公司能使用現有藥物來治療該病，但對這種大公司來說，這不太可能對其股票市值產生顯著影響。」

現在慈善捐款被用於激勵製藥公司開發有關Covid-19病毒的疫苗。領頭羊之一是個非營利組織的組織：流行病防範創新聯盟（CEPI）。

CEPI的聯合創始人包括挪威和印度政府、比爾和梅琳達·蓋茨基金會以及惠康基金會（Wellcome Trust）。CEPI目前正在資助Inovio Pharmaceuticals和Moderna兩家公司的疫苗研發計劃。大型製藥公司葛蘭素史克（GSK）已同意將其技術提供給CEPI，以幫助其研發對抗Covid-19的藥物。

Image copyright Getty Images Image caption 今年全球疫苗市場預計將增長到600億美元。

疫苗通常需要對數千人進行冗長的測試後才能進入市場。但是在2002-2003年，沙士（SARS）疫情來去匆匆，沒來得及研究出疫苗。實際上，現今全球仍沒有針對沙士的「預防性疫苗」。

關於埃博拉病毒（Ebola）的第一種疫苗是默克公司生產的，2015年首次在西非幾內亞使用。但當時該疫苗並沒拿到藥物執照，只是在這個國家被允許「體恤使用」（compassionate use）。直到去年，這個疫苗才在美國獲得監管部門批准。另一種強生公司開發的埃博拉疫苗則直到2019年才在剛果民主共和國使用。

克萊恩（Ronald Klain）在2014-15年間擔任美國埃博拉疫情的協調員。上周他在非營利性機構智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）主持的一個小組會議上表示：「我不為藥商工作，我不是他們的粉絲。但不得不說，藥商為了生產埃博拉疫苗花了很多錢。」

Image copyright Getty Images Image caption 疫苗通常需要對數千人進行冗長的測試後才能出售。

疫苗副作用隱憂

疫苗往往必須等待數年才能獲得監管部門批准，關鍵原因是潛在的副作用。即使藥物已獲批准，也有可能對人體產生副作用。

在2009至2010年的豬流感大流行期間，有600萬人接種了葛蘭素史克生產的Pandemrix疫苗。 但是，在發現這疫苗會引起某些人的「發作性嗜睡症」（narcolepsy 又名猝睡症）之後，此疫苗被下架。 「發作性嗜睡症」是一種睡眠障礙疾病，患者一天內會入睡多次。

美國國家過敏和傳染病研究所所長富奇博士（Anthony Fauci）也於上周在阿斯彭研究所說，沒有大型製藥公司挺身而出生產對抗Covid-19病毒的疫苗。「這很難也讓人非常沮喪。」

富奇稱：「在有需要的時候，有能力那樣做的公司沒有出手。」