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酒精消毒液和口罩是周五（2月14日）開幕的2020年倫敦時裝周必備的配件，由於新型冠狀病毒疫情影響，缺少了許多中國面孔，倫敦時裝周和往年很不一樣。

在疫情的影響下，將設計師、買家、學生和有影響力的社交媒體網紅集合在一起的倫敦時裝周，顯露出不同的氣氛，許多排隊等待入場看秀的粉絲戴著不同顏色的口罩。

Image copyright Getty Images Image caption 王予涵：最終成品和原先設計的不太一樣

來自中國的年輕設計師王予涵，克服家鄉病毒疫情帶來的困難，在倫敦時裝周推出她首次的時裝秀個展。

她表示，一些配件、原料或布料延遲運送，導致她的最終成品和原先設計的不太一樣。

「因為病毒疫情，所有在中國手工製作的東西都沒辦法交貨，所有工廠都關門停工，配送也中斷，我也必須裁減設計。」

Image copyright Getty Images Image caption 因為中國工廠無法開工，年輕設計師王予涵必須裁減設計

英國時裝委員會（British Fashion Council）的卡羅琳·拉什（Caroline Rush）表示，因為新冠疫情，今年參觀時裝周的人數會比往年減少，她能親身感覺到中國各地封城，中斷公共交通所帶來的影響。

「因為後勤配送出了問題，我們有位設計師的時裝秀根本沒辦法登場，因為他們的設計成品還在中國過不來。」

倫敦時裝周一向以提拔年輕大膽的設計新秀聞名，但許多知名設計品牌也在這裏展出設計。

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中國是世界最大的紡織布料生產國，如果繼續封城，交通停擺的話，時裝工業將會面臨未來幾個月的不確定。

拉什表示，倫敦時裝周也採取了預防措施，提供酒精消毒液，提高衛生清潔管理。

Image copyright SOPA Images / Getty Images Image caption 中國佔全球奢侈品市場的三分之一

一些中國媒體、買家和有影響力的社交媒體網紅沒辦法來參加倫敦時裝周，但是他們可以通過微博和微信獲得倫敦時裝周的內容和相關信息。

中國佔全球奢侈品市場的三分之一，因此缺少中國方面的參與，對時裝品牌而言是一大損失。

在新型冠狀病毒疫情蔓延下，已經有許多國際大型商業活動和體育活動宣佈取消，上海時裝周宣佈推遲到3月底。

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