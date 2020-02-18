環保葬禮：人類遺體堆肥或成為殯葬新方式

Image copyright Recompose Image caption 這個過程需要30天。30天後，親屬們可以將遺體灑在植物或樹上。

除了火葬以及傳統的土葬外，還能有什麼殯葬新方式？一家美國公司近日提供了「人類遺體堆肥」的過程和細節，為環保葬禮指明瞭新方向。

一項針對已故志願者的初步研究顯示，人體軟組織在30天內安全、徹底地分解了。

這家人類遺體堆肥「重組」（Recompose）公司稱，與火葬或傳統的土葬相比，他們的方法減少了一噸多的碳排放。該公司表示，從明年2月起，他們將在華盛頓州提供世界上首個「人類遺體堆肥」服務。

公司首席執行官兼創始人斯佩德（Katrina Spade）接受BBC獨家專訪時表示，許多人對這項服務感興趣的一個重要因素是擔憂氣候變化。

「目前有15000人訂閲了我們的新聞信，這項法案在華盛頓州獲得了兩黨支持，使其在第一次提出時就獲得通過，」她說。

Image copyright Recompose Image caption 斯佩德（Katrina Spade）

斯佩德在西雅圖舉行的美國科學促進會會議上展示了公司的研究成果，稱其為「自然有機還原」（natural organic reduction）。

斯佩德說，她在13年前想到這個主意，那時，30歲的她就已經開始思考自己去世後的問題。

「當我去世後，對這個保護並支持了我一生的星球，難道我不應該把我所剩的東西還給它嗎？」

斯佩德認為「分解」和「重組」有區別，前者是遺體在地面上自然發生的事，而重組就包括將其與土壤整合在一起。

她稱，與火葬相比，遺體自然有機還原可以減少1.4噸碳排放到大氣中。她認為，如果將運輸和棺材製造考慮在內，與傳統的土葬方式相比，這種新的殯葬方式也會更環保。

「對很多人來說，這與他們的生活方式有共鳴，他們也想選一個符合自己生活方式的殯葬方式。」

整個過程包括把遺體和木片、苜蓿和稻草放在一個封閉的容器內，遺體慢慢旋轉，讓微生物分解。30天後，親屬們可以將遺體灑在植物或樹上。

Image copyright Recompose/MOLT Studios Image caption 對未來人類遺體堆肥設施的設想

儘管這個過程很簡單，但完善這項技術花了4年進行科學研究。斯佩德請土壤科學家博格斯（Lynne Carpenter Boggs）進行這項工作。

在華盛頓州，將牲畜堆肥是一種行之有效的做法。博格斯教授的任務是將其應用在人體上，並確保這些遺骸在環境中的安全性。

她對6名志願者進行了試驗，這些志願者在去世前就同意了這項研究。她告訴我，這項工作讓她和她的團隊付出了巨大的精神代價。

「我們不停互相問候，我在生理方面感覺不同了，有幾個晚上我睡不好，也不餓，這是一種痛苦反應。」

博格斯教授發現，重組遺體在一段時間內達到55攝氏度，「我們確信，絶大多數（致病微生物）和藥物已經被破壞，因為達到了高溫。」

這家公司將於今年晚些時候開始運營，任何人都可以選擇這樣的殯葬方式，但只有在華盛頓州是合法的。科羅拉多州目前正在考慮立法允許「自然有機還原」。

斯佩德認為，在美國和其他地方更廣泛提供這種服務只是時間問題。

「我們希望，在華盛頓開始服務後，其他州也能接受這種殯葬方式。在英國和世界其他地方我們都得到很多鼓舞，希望未來可以在海外開設分公司。」