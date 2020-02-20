意大利中世紀古鎮狂歡節——柳橙大戰

Image copyright Andrea Capello Image caption 吹笛人和鼓手們組成的樂隊會帶領遊行隊伍穿越廣場。

每年在西方的「懺悔星期二」（Shrove Tuesday）到來之際，意大利中世紀古鎮伊夫雷亞（Ivrea）的居民都會聚集在中心廣場，互相用橘子打成一團。

今年，柳橙大戰即將再度舉行。在迎接新一屆狂歡之前，讓我們用攝像師安德烈·卡佩羅（Andrea Capello）的作品回顧一下去年的盛況。

所謂「柳橙大戰」（Battle of the Oranges）的起源據說要追溯到中世紀時代，為紀念鎮上的居民從一個邪惡公爵的殘暴統治下解放出來，設立了這個傳統。

傳說中，那個公爵聲稱他有權在年輕新娘的新婚之夜同她們同寢，而當地磨坊主的女兒維奧萊塔（Violetta）拒絶公爵行使這個特權並砍下了他的頭。之後整個鎮上的居民揭竿而起，把公爵的城堡燒作灰燼。

而柳橙大戰代表的便是公爵支持者與維奧萊塔支持者之間的較量。

Image copyright Andrea Capello Image caption 吹笛人和鼓手們組成的樂隊會帶領遊行隊伍穿越廣場。

Image copyright Andrea Capello Image caption 每年都會有一名已婚女性被選定扮演維奧萊塔的角色。

Image copyright Andrea Capello Image caption 「柳橙大戰」通常在「懺悔星期二」前持續三天。

Image copyright Andrea Capello Image caption 推車上的人會在車子向廣場前進途中將橘子扔向路上站著的人。

Image copyright ANDREA CAPELLO Image caption 通常會有多支隊伍參加「戰鬥」。「自治市鎮革命者隊」（Tuchini del Borghetto）的一名隊員顯然特別投入。

Image copyright Andrea Capello Image caption 雙方互不相讓，場面十分混亂。

Image copyright Andrea Capello Image caption 但在戰役結束之後，雙方都有機會得到片刻享受。

Image copyright Andrea Capello Image caption 這也會帶來負傷。

Image copyright Andrea Capello Image caption 有的人擁有血的意志，絶不屈服。

Image copyright Andrea Capello Image caption 這場大戰共消耗超過700噸柳橙。

Image copyright Andrea Capello Image caption 戰鬥結束之後，所有道具都會被回收，運至再回收中心。

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